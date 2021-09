Zwiastun 4 części Matrixa - tego fani się nie spodziewali

Twórcy udostępnili długo oczekiwany zwiastun filmu "Matrix: Ressurections". Niestety, komentarze są różne.

Nie jest niespodzianką, że twórcy ponadczasowego hitu "Matrix" szykują kolejną część. Mimo to do dnia dzisiejszego fani nie znali ani daty premiery, ani nawet tytułu produkcji. Dziś wszystko się zmieniło wraz z premierą oficjalnego zwiastuna. Co prawda po raz pierwszy został on zaprezentowany podczas niepublicznej prezentacji CinemaCon z Warner Bros. Pictures 24 sierpnia w Las Vegas. Teraz został jednak udostępniony w ogólnodostępnych źródłach, dzięki czemu możemy podziwiać wielki powrót Neo i Trinity.

W czwartej części "Matrixa" pojawia się Neo, jego terapeuta oraz Trinity. W głównych rolach obsadzono: Reanu Reeves, Carrie-Anne Moss oraz Neil Patrick Harris. Wydaje się także, chociaż nie zostało to powiedziane wprost, że w zwiastunie widać także młodego Morfeusza, którego odgrywa debiutujący Yahya Abdul-Mateen II. Poza nimi pojawiają się wszystkie elementy charakterystyczne dla produkcji, a mowa tutaj o czarnych kotach, walkach oraz scenach akcji z pociskami zatrzymywanymi w powietrzu. Zresztą, zobaczcie sami:

Niestety, wygląda na to, że nie tego fani się spodziewali. Pod wideo umieszczonym na serwisie YouTube pojawiają się komentarze zaskoczonych widzów. Co prawda oceny zwiastuna prezentują się świetnie — wideo oceniono za pomocą 358 tysięcy łapek w górę oraz zaledwie 6,6 tysiącem łapek w dół. Nie da się jednak ukryć, że opinie są po prostu różne.

Neo wygląda na kogoś, kto jest emerytowanym zabójcą, stracił psa i obalił podziemną organizację — głosi jeden z komentujących.

Ten sam użytkownik w innym komentarzu komentuje sprawę braku obecności kluczowego aktora Laurenca Fishburne'a w 4 części "Matrixa".

Brakuje Laurence Fishburne i jego głosu. ON powinien tam być. - grzmi wiadomość.

Film "Matrix: Ressurections" został napisany i wyreżyserowany przez Lanę Wachowski, która jest doskonale znana fanom serii. W końcu to właśnie ona we współpracy ze swoją siostra Lilly współtworzyła pierwsze trzy części. Według danych umieszczonych w zwiastunie film docelowo ma trafić do kin oraz do repertuaru serwisu HBO Max 22 grudnia tego roku.