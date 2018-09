Zwiastun LG V40 ThinQ potwierdza trzy aparaty z tyłu obudowy. Premiera już 3 października

Po wcześniejszych przeciekach ze strony dobrze znanego w branży Evana Blassa, przyszła pora na zwiastun pochodzący z samego źródła, czyli od producenta. Wiemy już z całą pewnością, że LG V40 ThinQ będzie mieć w sumie aż pięć aparatów, z czego trzy główne znajdą się na obudowie z tyłu.

Nowy zwiastun zaprezentowany przez LG mocno koncentruje się na dwóch aspektach nowego smartfonu z serii V - liczbie obiektywów oraz obudowie, a raczej jej powierzchni. Ma ona zostać pokryta miłym w dotyku materiałem. Jeszcze nie wiemy co to dokładnie będzie, ale z pewnością wpłynie na komfort trzymania smartfonu w dłoni. Jeśli chodzi o liczbę obiektywów LG V40 ThinQ ma mieć ich w sumie pięć - trzy główne z tyłu oraz dwa dodatkowe do selfie z przodu.

Pod obiektywami z tyłu w tradycyjnym dla LG miejscu znajdziemy skaner linii papilarnych. Producentowi udało się zredukować ramki na tyle, aby upchnąć w urządzeniu panel QHD+ POLED FullVision o przekątnej 6,4 cala. Charakterystyczne wycięcie na górze (tzw. notch) można na szczęście schować z poziomu ustawień systemowych. W ramach dostępnych wersji kolorystycznych będziemy mogli wybierać między Platinum Gray (szary), Carmine Red (wiśniowy) oraz Moroccan Blue (niebieski).

Jak pisaliśmy już wcześniej LG V40 ThinQ będzie pracować pod kontrolą układu Qualcomm Snapdragon 845 i 6 GB pamięci RAM, co wydaje się stanowić odpowiedni zapas do przetwarzania danych z pięciu aparatów. Dostępne będą dwa warianty pojemności pamięci na dane - 64 i 128 GB. Ujawniona w przeciekach pojemność baterii na poziomie 3300 mAh może nieco rozczarowywać. Cała nadzieja w odpowiedniej optymalizacji zużycia energii. Podobnie jak poprzednik, LG V40 ThinQ dostanie poczwórny przetwornik DAC.