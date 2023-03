Zwierzyna i łowcy, czyli 8. odcinek The Last of Us. Recenzja

Finał The Last of Us zbliża się nieubłaganie, a odcinek 8. można potraktować jako próbę generalną lub egzamin przed wielkim finałem. Jak poradzili sobie twórcy serii? Co spotkało Ellie i Joela na mroźnych pustkowiach?

Po dwóch tygodniach oczekiwania wreszcie powróciliśmy do rannego Joela i Ellie usiłującej zapewnić przetrwanie sobie i przemytnikowi. Odcinek 8. The Last of Us to jeden z najbardziej wypakowanych akcją odcinków serialu i mały sprawdzian przed finałem sezonu. Czy twórcom udało się zaliczyć go na piątkę?

Zimowy survival

Zimowa część gry to jeden z najtrudniejszych momentów na bohaterów i jeden z najbardziej emocjonujących dla graczy. Ellie pierwszy raz jest bowiem zdana sama na siebie, a przez jakiś czas nie jest nawet pewne, czy Joel przeżył. Serial HBO Max nie trzyma widzów w podobnej niepewności, a sposób funkcjonowania opowieści nie pozostawia raczej wątpliwości co do losu mężczyzny. Ellie udało się pozszywać przemytnika i zatamować krwawienie, problemem jest jednak nadciągająca infekcja i gorączka.

Apokalipsa apokalipsą, można by się jednak spodziewać, że Tommy nieco lepiej zaopatrzył brata i jego podopieczną na długą i niebezpieczną podróż. Tymczasem Ellie nie ma ani bandaży, ani środków odkażających, ani leków przeciwbólowych, ani właściwie niczego, co mogłoby się przydać przy opatrywaniu ran.

W oczy bohaterów zaczyna też zaglądać głód. Zmusza on dziewczynkę do wyjścia z kryjówki na dość amatorskie polowanie, zakończone jednak pewnym sukcesem. Szybko zmienia się on w zagrożenie, gdy Ellie spotyka dwóch nieznajomych myśliwych. Spotkanie jest oczywiście punktem zapalnym całej serii niefortunnych zdarzeń, byłoby jednak bardziej emocjonujące, gdyby twórcy serialu znów nie postanowili przeskakiwać między punktami widzenia. Nie dość, że nowi bohaterowie zostają ukazani na samym początku odcinka, to w dodatku pojawia się rozmowa na temat jelenia, którego ktoś zobaczył w lesie. Konfrontacja Ellie z przeciwnikami nie jest więc nawet w połowie tak zaskakująca, jak mogłaby być. Mazin i Druckmann uporczywie rozbrajają fabularne bomby jeszcze przed ich podłożeniem, tak jakby w ogóle nie rozumieli, na czym polega budowanie efektu zaskoczenia.

Zaskoczyć udaje się przynajmniej Ellie, która rywalom w polowaniu stawia ultimatum: połowa jelenia w zamian za leki. Jeden z łowczych wyprawia się do osady, a Ellie i David (Scott Shepherd) odbywają dyskusję przy ognisku. W tym miejscu scenarzyści potykają się po raz drugi, bo naprawdę trudno zrozumieć, czemu wysłany do osady mężczyzna nie wrócił ze wsparciem w postaci kilku kolegów – wypadki mogłyby się wówczas potoczyć zupełnie inaczej.

Walcz lub uciekaj

Odcinek 8. The Last of Us przyniósł wreszcie to, na co trzeba było czekać od dłuższego czasu, czyli akcję i walkę. Niestety, wciąż wygląda na to, że z Mazin i Druckmann boją się wprowadzać tego rodzaju sceny do fabuły – jest ich mało, są krótkie, pospieszne i mało intensywne. Być może stoi za tym lęk, by serial nie zaczął przypominać rozgrywki, w której sterowani przez gracza bohaterowie kładą trupem ciężkie zastępy wrogów, za nic mając sobie wszelkie obrażenia.

Oczywiście, gdyby nastoletnia dziewczynka i poważnie ranny mężczyzna gromili przeciwników na prawo i lewo, serial zacząłby przypominać pastisz. Mimo to nie potrafię pozbyć się uczucia rozczarowania tym odcinkiem. To naprawdę to? To na to czekałam przez ostatni tydzień? Niby wszystko było tu na miejscu – zestaw postapo klisz pt. "Bohaterowie spotykają tajemniczą społeczność" – całości brakowało jednak napięcia, zaskoczenia, gwałtowności. To miło, że wreszcie coś się w tym serialu zaczęło dziać, szkoda jednak, że bez impetu – można niemal odnieść wrażenie, że scenarzyści wstydzą się, że w ogóle wprowadzają do fabuły jakieś sceny akcji.

Ostatecznie nie za wiele dowiedzieliśmy się też o społeczności, na którą natrafiła Ellie. Podobnie jak w przypadku Kansas City, tu także poznaliśmy właściwie tylko jedną osobę – Davida, czyli przywódcę – a jego podwładni pozostali bandą no name'ów bez charakteru, historii i znaczenia. W sumie nie jest nawet jasne, czemu to akurat samozwańczy kaznodzieja został obrany liderem i skąd wziął się jego niezwykły posłuch... I znów: skoro nic o bohaterach drugoplanowych nie wiem, trudno mi odczuwać względem nich jakiekolwiek emocje, czy to strach, czy odrazę, czy współczucie.

Ósmy odcinek The Last of Us był jednym z najciekawszych w sezonie, ale nie udało się uniknąć w nim błędów, które dręczą cały serial. Zmiana punktów widzenia, brak umiejętności budowania napięcia, pośpiech, szkicowi bohaterowie drugoplanowi i ograniczanie scen akcji sprawiają, że potencjał świata nie jest wykorzystany nawet w połowie. Serial na podstawie tego typu gry powinien być gęsty od wydarzeń i postaci, a każda chwila dla bohaterów i widzów powinna być bezlitosnym survivalem – niestety, jest co najwyższej zimowym trekkingiem.

