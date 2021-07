Zwijany telewizor OLED od LG oficjalnie. Cena zwala z nóg!

OLED i 4K to połączenie perfekcyjne. Jeśli dodamy do tego jeszcze możliwość zwijania ekranu, otrzymujemy telewizor perfekcyjny. Niestety, jego cena przyprawia o zawrót głowy...

Kilka lat po zaprezentowaniu prototypu na targach CES, LG w końcu pokazało działający model zwijanego telewizora. Nazywa się LG Signature OLED R i został w Stanach Zjednoczonych wyceniony na... 100 tysięcy dolarów, czyli 387 tysięcy złotych!!! A co ciekawe, w Korei Południowej można nabyć go nieco taniej - kosztuje tam równowartość 87 tys. USD, czyli "tylko" 337 tys. Przekątna ekranu to 65 cali, a telewizor w praktyce wygląda w ten sposób:

Cały proces rozwijania/zwijania zajmuje dokładnie 10 sekund. W tej cenie można spodziewać się najlepszych technologii i tak jest rzeczywiście - obsługuje HDR10 i HLG, czas reakcji to 1 ms, częstotliwość odświeżania do 120 Hz, a ponadto współpracuje z AMD FreeSync Premium. W cylindrze będącym podstawą telewizora znajdują się cztery porty HDMI 2.1, trzy porty USB 2.1 oraz port Ethernetowy. Telewizor obsługuje Dolby Vision, AirPlay 2, HomeKitm, a jesli chodzi o łączność bezprzewodową, mamy tu Bluetooth 5.0 oraz Wi-Fi 802.11ac. Na tym nie koniec - podstawa to system dźwięku Dolby Atmos 100 W, działający w standardzie 4.2.

Ekran można rozwinąć tylko do połowy - pełni wówczas funkcję wyświetlacza pokazującego czasu, pogodę, umożliwia przeglądanie zdjęć oraz odsłuchiwanie muzyki. Przedsprzedaż rozpoczyna się w sierpniu. Ciekawe, czy znajdzie się na niego wielu chętnych?

Źródło: TechSpot