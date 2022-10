Zwycięstwo?! NVIDIA anuluje GeForce RTX 4080 12 GB!!

Czyżby pod naciskiem użytkowników, NVIDIA zdecydowała się anulować RTX 4080 12 GB, zanim ten został jeszcze wydany?

W obliczu niekończącej się krytyki NVIDIA ogłosiła właśnie, że nie wprowadzi na rynek modelu GeForce RTX 4080 12 GB. O naszych wątpliwościach dotyczących tego modelu wspominaliśmy w naszym artykule "O tym Nvidia nie mówi głośno - oto ciemne strony RTX 4000". Wspominaliśmy w nim, że model ten to de facto RTX 4070, który zieloni próbują sprzedać po mocno zawyżonej cenie. Oliwy do ognia zapewne dodały ostatnio zaprezentowane wyniki wydajności, w których co by nie mówić wspomniany model nie zachwycał. Potwierdziło, że między obydwoma modelami występuje oszałamiająca 30% różnica w wydajności.

Ze strony NVIDII zniknęły wszystkie wzmianki o RTX 4080 12 GB/ FOT.Nvidia

NVIDIA dziś na miesiąc przed oficjalną premierą ogłosiła, że ​​"nie wypuszcza" RTX 4080 12 GB. W listopadzie zostanie wydany tylko wariant 16 GB, którego sprzedaż ruszy już 16 listopada. W samym komunikacie przeczytamy:

fot. Nvidia

RTX 4080 12 GB to fantastyczna karta graficzna, ale nie została nazwana poprawnie. Posiadanie dwóch procesorów graficznych z oznaczeniem 4080 jest mylące. Tak więc naciskamy przycisk „nie wypuszczaj” na 4080 12 GB. RTX 4080 16 GB jest niesamowity i jest na dobrej drodze, aby zachwycić graczy na całym świecie 16 listopada.

Pozostaje mieć nadzieję, że w niedługim czasie Nvidia wypuścić tę samą kartę, tylko już pod prawidłową nazwą (RTX 4070 Ti lub RTX 4070), co miałoby o wiele więcej sensu. Oczywiście pod warunkiem, że zostałaby odpowiednio wyceniona.

