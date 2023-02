Żywe trupy są wśród nas - najlepsze filmy i seriale o zombie dostępne na VOD

Zombie od lat są częścią popkultury. Żywe trupy pojawiają się w filmach, serialach, grach, książkach i komiksach. Postanowiliśmy wybrać kilka najciekawszym naszym zdaniem filmów i seriali o zombie, które dostępne są w Polsce na platformach VOD.

Spis treści

Serwisy VOD oficjalnie dostępne w Polsce przepełnione są filmami i serialami z przeróżnych gatunków. Dokumenty, horrory, produkcje sensacyjne, komedie czy thrillery gwarantują nam ogromny wybór treści. Co jednak z osobami, które zafascynowane są tematyką zombie? Przedstawiamy kilka naszym zdaniem najciekawszych filmów i seriali o zombie, które można znaleźć na Netflix, HBO Max, Prime Video, SkyShowtime czy Disney Plus.

The Last of Us (HBO Max)

Twórcy gier oraz serialu The Last of Us nie nazywają używają wprost określenia zombie w stosunku do bestii, które pojawiają się na ekranie. Skojarzenia jednak są jednoznaczne. Przemienione przez wirusa potwory, które pragną ludzkiego mięsa, mimo, że nazywamy je klikaczami czy pełzaczami, dla nas i tak pozostaną kanonicznymi żywymi trupami. I dobrze. Bo zostały zrealizowane znakomicie, a recenzje serialu mówią same za siebie.

All of Us Are Dead (Netflix)

All of Us are Dead to południowokoreański serial, który opowiada o uczniach szkoły opanowanej przez zombie. Podczas kilku odcinków spotkamy się z rozmaitymi uczuciami. Od strachu, przez smutek, nienawiść aż po miłość. To zdecydowanie jedna z najlepszych azjatyckich produkcji. Zapowiedziany został już 2 sezon serialu.

Uniwersum The Walkig Dead (Netflix, HBO Max, Disney Plus)

Pierwszy sezon The Walking Dead pojawił się w 2010 roku. Teraz, 13 lat później możemy oglądać nie tylko główną serię, ale także inne produkcje osadzone w tym uniwersum. Można śmiało powiedzieć, że to właśnie ten serial jeszcze bardziej spopularyzował tematykę zombie wśród szerokiego grona odbiorców.

Ash kontra martwe zło (Netflix)

Czy ktoś powiedział, że seriale o zombie muszą być poważne? Absolutnie nie. Jednym z takich przykładów jest Ash kontra martwe zło. Główną postacią jest tutaj Ash Campbell, czyli główny bohater kultowych horrorów z serii Martwe Zło. Wiele lat po tych wydarzeniach nadal zmaga się z potworami z zaświatów.

Kingdom (Netflix)

Serial o zombie, który osadzony jest w realiach historycznych? Proszę bardzo. Serial Kingdom przenosi nas do czasów zjednoczonej Korei, gdzie horror miesza się z politycznym thrillerem. Jest to połączenie niemal doskonałe.

Land of the Dead (SkyShowtime)

Cały świat został opanowany przez zombie. Ostatni ludzie, którzy przeżyli epidemię skrywają się w ufortyfikowanych dzielnicach. Wiadomo było, że tylko kwestią czasu jest przedostanie się śmiertelnego niebezpieczeństwa poza mury "miast".

Resident Evil (Netflix)

W tajnym laboratorium grupa naukowców pracuje nad groźnym wirusem. Po tym, jak wymyka się spod kontroli i zamienia wszystkich w zombie, rząd wysyła uzbrojoną grupę, aby opanować sytuację. W roli głównej występuje m.in. Mila Jovovich.

Zombie Express (Prime Video)

Pasażerowie pociągu relacji Seul - Busan muszą przetrwać epidemię zombie, która w tym samym czasie rozprzestrzenia się po całym kraju.