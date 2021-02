e-PIT za 2020 rok – problemy przedsiębiorców, ryczałtowców i rodziców

Zdalne rozliczanie PIT-ów za 2020 rok napotyka kolejne problemy. W tym te, związane ulgą na dziecko i deklaracjami przedsiębiorców.

W dobie pandemii i restrykcji sanitarnych wszystkie zdalne rozwiązania są na wagę złota. Nie inaczej jest w przypadku rozliczeń podatkowych w Polsce i przygotowane przez rząd rozwiązania są bardzo dobre, pod warunkiem, że działają. Niestety tak nie jest i choć okres rozliczeniowy rozpoczął się zaledwie w poniedziałek, 15 lutego 2021 roku to niemal każdego dnia pojawiają się kolejne problemy. Pierwsze z nich już w momencie startu, ponieważ w wielu przypadkach zalogowanie się do serwisu podatkowego podatki.gov.pl było zwyczajnie niemożliwe, o czym pisaliśmy tutaj.

Przedsiębiorcy bez PIT-36

To jednak nie koniec niechlubnych przygód. Na poważne problemy natrafili polscy przedsiębiorcy, dla których… zabrakło formularzy. Gdyby chodziło o pisemne deklaracje nikogo by to właściwie nie zdziwiło, ale w przypadku usługi Twój PIT i składania PIT-ów online już tak. Okazało się bowiem, że odpowiednie dla przedsiębiorców formularze zwyczajnie nie zostały zamieszczone na stronie internetowej, co uniemożliwiło ich złożenie. Aby pokazać skalę problemu wystarczy dodać, iż rzeczonym formularzami PIT-36 i PIT-36L w zeszłym roku rozliczyło się około 3 milionów Polaków. Teoretycznie można powiedzieć, iż to zaledwie kilka dni i deklaracje można składać do końca kwietnia, jednak każdy dzień zwłoki w praktyce oznacza kolejny dzień oczekiwania na zwrot podatku.

Ulga na dziecko – problemy podatkowe rodziców

Jak się okazało, nie tylko problemy z logowaniem i brak deklaracji PIT-36 okazał się problemem podatników, ale również błędne naliczanie ulgi podatkowej związanej z dziećmi. Jak się bowiem okazało, system naliczał błędne kwoty i choć możliwe było skorygowanie tego błędu „ręcznie” to było to zdecydowane utrudnienie dla rodziców.

Obecnie ten kłopot został usunięty, jednak podczas dokonywania rozliczeń przy przysługującej nam uldze na dziecko lepiej zachować ostrożność i szczególnie dokładnie sprawdzać naliczane kwoty.

Ryczałtowcy i uszkodzony PIT-28

Rozliczenie podatku dochodowego w przypadku tzw. ryczałtowców również nie jest usłane przysłowiowymi różami. W przeznaczonym dla nich formularzu podatkowym występuje bowiem poważny błąd, który uniemożliwia kompletne uzupełnienie PIT-28. Choć większość danych wypełnimy bez problemu, to już w części N dokumentu (w pozycjach 162-174) pojawia się problem techniczny, przez który możemy jedynie nakierować kursor na odpowiednie rubryki, ale ich zaznaczeniem, a tym samym wypełnienie ich nie jest możliwe. Dla niewtajemniczonych, są to obszary w których wpisuje się m.in. kwoty zaliczek, więc sprawa jest poważna.

Usługa Twój PIT i możliwość zdalnego rozliczenia podatków za 2020 rok to istotne ułatwienie, jednak w zaledwie 4 dni funkcjonowania systemu zauważono co najmniej 4 istotne problemy. Strach pomyśleć, co będzie dalej.