e-Recepta dostępna dla iOS

mObywatel umożliwiał korzystanie z systemu e-Recepta tylko posiadaczom smartfonów z Androidem. Po aktualizacji jest ona dostępna również dla systemu iOS.

Aktualizacja e-Recepty w mObywatelu nastąpiła 31 stycznia. Co daje to rozwiązanie? Otóż od 8 stycznia, jeśli odwiedzasz lekarza, a on po badaniu wypisuje Ci receptę, nie wystawi tradycyjnej, ale e-Receptę. Jak uzasadnia Ministerstwo Zdrowia, e-recepta to: "czytelność, mniej błędów, większe bezpieczeństwo". Dostęp do e-recept daje aplikacja Ministerstwa - mObywatel. Od czasu jej wprowadzenia jest ona regularnie aktualizowana i pojawiają się w niej nowe funkcjonalności (jak e-recepta właśnie). W chwili obecnej używa jej ponad milion dorosłych Polaków.

Jeśli masz już na swoim iPhone aplikację mObywatel , zaktualizuje się ona automatycznie. Gdyby tak się nie stało, wejdź do AppStore i pobierz ją ręcznie - będzie tam najnowsza wersja.

aplikację , zaktualizuje się ona automatycznie. Gdyby tak się nie stało, wejdź do i pobierz ją ręcznie - będzie tam najnowsza wersja. Jeśli nie masz aplikacji mObywatel, pobierz aplikację z AppStore. Uwaga - do uruchomienia potrzebny jest profil zaufany (PZ). Możesz założyć go na tej stronie.

W aplikacji wybierz w kartę eRecepta. W aptece wybierz wystawioną e-receptę i pokaż farmaceucie jej kod kreskowy (QR). Możesz zamiast tego podać PESEL oraz kod wyświetlony pod e-receptą. I to wszystko.

Uwaga - logowanie do aplikacji mObywatel można przyspieszyć używając Touch ID i Face ID oraz opcji autowypełniania hasła. Na tej stronie znajdziesz dokładną instrukcję postępowania.