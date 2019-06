e-Sportowe myszki BenQ ZOWIE serii S z sensorem 3360

BenQ wprowadza na polski rynek nową serię myszek e-Sportowych ZOWIE S standard. Projektując modele EC, ZA i FK, ZOWIE skoncentrowało się na zapewnieniu komfortowego uchwytu – oferując różne kształty, wielkości i powłoki, tak by gracze mogli znaleźć myszkę najlepiej spełniającą ich wymagania.

Projektując wprowadzoną w ubiegłym roku serię DIVINA S, dbałość o komfort rozszerzono o szczegóły poprawiające „ruchliwość” myszy. Myszki z serii S mają mniejszą długość, co umożliwia użytkownikom na łatwe obejmowanie i trzymanie myszy. Między wnętrzem dłoni a tylną krawędzią myszki jest wystarczająco dużo miejsca, by użytkownicy mogli ruszać myszką swobodnie bez wykonywania ruchów pionowych. Przednie rogi myszki zostały uniesione, aby zapewnić użytkownikom obejmującym mysz dłonią więcej miejsca na umieszczenie czwartego palca. Boki myszy mają kształt zbliżony do myszy obustronnych z serii ZA i FK. Przyciski boczne po prawej stronie zostały usunięte, aby nie przeszkadzać w trzymaniu myszy przez użytkowników praworęcznych. Dodatkowo, podłączenie kabla myszki jest uniesione pod kątem, co obniża ryzyko ciągnięcia kabla po podkładce.

Standardowa wersja myszy z serii S dostępna jest w dwóch wielkościach – S1 (większa) i S2 (mniejsza), myszki są pokryte matową, czarną powłoką znaną z innych modeli ZOWIE. Wszystkie modele ZOWIE łączy się z komputerem przez gniazdo USB 2.0/3.0, nie wymagane są żadne sterowniki – myszki są gotowe do pracy natychmiast po podłączeniu do komputera Użytkownik może wybrać czułość myszki 400/800/1600/3200 dpi – wybrana wartość sygnalizowana jest kolorem, umieszczonej od spodu, diody LED. Drugi przycisk umożliwia zmianę Report Rate -125/500/1000 Hz, wybraną wartość sygnalizuje dioda LED.

Myszki mają 24 miesięczną gwarancję realizowaną przez sprzedawcę lub w trybie door-to-door przez producenta.