eFootball 2023 - kiedy premiera? Wszystko, co wiemy o grze Konami

Konami ogłosiło, że eFootball 2022 zostanie zaktualizowany wraz ze startem nowego sezonu piłkarskiego do wersji eFootball 2023. Oznacza to, że gra nowa wersja gry od Konami zadebiutuje na rynku miesiąc wcześniej niż FIFA 23. Zbieramy w jednym miejscu wszystkie najważniejsze informacje.

eFootball zostanie zaktualizowany do wersji 2023 pod koniec sierpnia tego roku. W oficjalnym ogłoszeniu Konami możemy przeczytać:

In preparation for the new season, we will be updating eFootball™ 2022 to eFootball™ 2023 in late August.



More information will be available soon, so please stay tuned!