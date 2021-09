eFootball (PES 2022) z datą premiery. Na start tylko 9 drużyn

Konami ogłosiło datę premiery darmowej gry eFootball. Jest to następca flagowej serii piłkarskiej Pro Evolution Soccer (PES). Okazuje się, że nie będziemy musieli długo czekać, aby ponownie wybiec na wirtualne boiska. Gra będzie dostępna za darmo od 30 września tego roku. Niestety premierowa wersja będzie mocno okrojona.

Japończycy potwierdzili drużyny oraz stadiony, na których będziemy mogli rozegrać mecze od razu po premierze.

Zobacz również:

Potwierdzone drużyny:

Potwierdzone stadiony:

Announcing #eFootball 2022 - the official title for our platform's first season!



Launching September 30th on consoles and PC ???????? fans can finally experience how we have #SetFootballFree



Find out more right here: https://t.co/XGJAKZFGaV pic.twitter.com/HqQRjjHQuv