eFootball - nowe materiały nie pozostawiają złudzeń. To nie będzie rewolucja

W zeszłym tygodniu Konami ogłosiło datę premiery oraz zawartość premierowej wersji eFootball. Gra zadebiutuje na rynku 30 września i będzie dostępna dla wszystkich w modelu biznesowym free-2-play. Tak na prawdę na premierę otrzymamy tylko "demo", a kolejna zawartość pojawi się w aktualizacji. W sieci pojawiły się nowe nagrania przedstawiające rozgrywkę. Gracze z całego świata nie zostawiają na Konami suchej nitki.

Wśród najczęściej pojawiających się zarzutów możemy zaobserwować błędne animacje, dziwnie wyglądające zachowania zawodników oraz bardzo nienaturalne zderzenia. Podczas rozgrywki zdarzają się także spore spadki wydajności, a trzeba zaznaczyć, że wideo zostało nagrane na konsoli PS5. Cały materiał wideo został zamieszczony na Twitterze, na koncie użytkownika Durandil PES.

Zobacz również:

[Thread] A gameplay video finally available for #efootball. I'll take a look, without going too much into the graphical part knowing that this is not a proper recording from the console. Let's start the analysis ???? https://t.co/MXL2XWIl9m