eKarty Empik, Empik Go i CDA Premium teraz w każdej Żabce!

Do sieci sklepów Żabka właśnie trafiły karty przedpłacone umożliwiające korzystanie z produktów w sklepie Empik oraz zapewniające dostęp do platformy CDA Premium.

Spis treści

Karty Empik i Empik Go

Karta Empik to wystawiona "na okaziciela" karta prepaid, dzięki której można robić zakupy w sklepie internetowym Empik.com. W ofercie sklepu znajdują się różnorodne produkty m.in. książki, filmy i płyty, ale również elektronika, zabawki, artykuły do domu i ogrodu, produkty kosmetyczne, a także akcesoria szkolne i papiernicze.

W Żabce dostępne są eKarty o nominałach: 25, 50, 100 i 200 zł. Są one ważne przez rok od daty zakupu.

Z kolei Empik Go to aplikacja zapewniająca dostęp do ponad 100 tysięcy e-booków, audiobooków czy słuchowisk. Można z niej korzystać na smartfonach, tabletach i wszystkich najpopularniejszych modelach czytników. W ramach jednego abonamentu możliwe jest korzystanie z usługi jednocześnie na 2 urządzeniach. W ofercie Żabki znajduje się nielimitowany abonament Empik Go Max na okres 1, 3, 6 lub 12 miesięcy.

Karta CDA Premium

Do Żabki trafiły również karty prepaid umożliwiające dostęp do serwisu streamingowego CDA Premium. Są one dostępne w dwóch wariantach cenowych: 20 zł (30 dni korzystania z CDA Premium) oraz 55 zł (90 dni korzystania z CDA Premium).

W serwisie CDA Premium obecnie dostępne ponad 10 tys. filmów, seriali i bajek. Z platformy można korzystać jednocześnie na trzech różnych urządzeniach, a aplikację można zainstalować na telewizor, komputer, tablet lub telefon.

Aby skorzystać z dostępne w Żabce karty CDA Premium, po zakupie wystarczy zalogować się na swoje konto na platformie CDA i wpisać kod widoczny na paragonie. Dostęp do serwisu jest wówczas możliwy bez konieczności podawania danych karty kredytowej lub posiadania konta bankowego.

