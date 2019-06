everActive UC-4000 - Zaawansowana ładowarka do akumulatorków Li-Ion oraz Ni-MH.

everActive przedstawia najnowszy produkt z serii profesjonalnych ładowarek akumulatorków cylindrycznych, oznaczony modelem UC-4000.

Spis treści

Marka everActive istnieje na Polskim rynku od 2014 roku. Firma Baltrade z Gdańska, która zajmuje się jej dystrybucją istnieje na rynku od 1990 roku, zajmuje się hurtową i detaliczną sprzedażą źródeł zasilania, oświetlenia i nie tylko. W ich ofercie znajdziemy zarówno akumulatorki AA jak i ładowarki do nich. Jednym z ciekawie zapowiadających się ładowarek jest model UC-4000. Jest to ładowarka z miejscem na 4 sztuki akumulatorków typu AA, potocznie zwanych paluszkami.

UC-4000 – Budowa

Urządzenie wykonane jest z czarnego plastiku. Na pierwszy rzut oka jest to bardzo solidna konstrukcja o masie całkowitej 323 g. Wymiary to zaledwie 162 x 98 x 42 mm. Na froncie znajduje się duży, podświetlany wyświetlacz LCD, na którym widać aktualny tryb pracy, czas działania, napięcie z jakim baterie są ładowane, a także stopień naładowania, aktualna pojemność (mAh) i typ ogniw umieszczonych w ładowarce .

Producent zdecydował się na zastosowanie dwóch gniazd zasilana. Jedno z nich to klasyczne 240 V obsługiwane przez zwykły kabel sieciowy - bez konieczności stosowania zewnętrznego zasilacza. Drugie z gniazd jest przeznaczone do pracy pod napięciem 12V, umożliwiając tym samym korzystanie z ładowarki np. w samochodzie (z zastosowaniem odpowiedniego adaptera). Dodatkowo mamy tu port USB do ładowania np. telefonu o napięciu 5 V i 1 A.

Z lewej strony mamy 2 przyciski: SLOT, który pozwala zmienić na konkretny kanał którym chcemy zarządzać oraz MODE, który pozwala zmieniać tryb pracy pomiędzy ładowaniem i rozładowywaniem z odświeżeniem. Naciśnięcie obu przycisków jednocześnie aktywuje ładowanie akumulatorków litowo-fosoforanowo-żelazowych.

Od dołu mamy kratkę wentylacyjną pozwalającą na odprowadzenie ciepła wytwarzanego podczas pracy urządzenia oraz 4 antypoślizgowe gumowe nóżki.

UC-4000 – Funkcje

Do głównych funkcji ładowarki należy ładowanie oraz testowanie akumulatorków litowo-jonowych, litowo-żelazowo-fosforanowych oraz niklowo-wodorkowych . Obsługiwane są rozmiary: R6 AA, R03 AAA, R14 C (maks. 2 szt.), R20 D (maks. 2 szt.), 10440, 14500, 14650, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650, 20700, 21700, 22650, 25500 (maks. 2 szt.), 26500 (maks. 2 szt.), 26650 (maks. 2 szt.), 32650 (maks. 2 szt.), 33600 (maks. 2 szt.), 16340 R-CR123e.

Korzystając z przycisku MODE możemy ustawić tryb CHARGE (ładowanie), który pozwoli nam naładować do pełna akumulatorki, lub tryb DISCHARGE (rozładowanie z odświeżeniem), po wybraniu drugiego trybu, akumulatorki zostaną całkowicie rozładowane a następnie naładowane do pełna. Dodatkowo dostaniemy też informację o pojemności każdego z osobna. Cztery niezależne sloty pozwalają ładować pojedyncze i nietypowe, nieparzyste kombinacje akumulatorków. Dla różnych ogniw mamy tu sprecyzowany prąd ładowania i np. dla ogniw litowych mamy prąd 0,5 A lub 1 A, natomiast dla ogniw Ni-MH prąd ładowania jest równy 0,5 A dla każdego slotu.

Ciekawą funkcją jest Capacity Review, która zapewnia rozładowanie prądem 0,3 A z opcją pomiaru i przeglądu pojemności (mAh) zarówno z ładowania jak i rozładowywania. Funkcja ta pozwala na ocenę pojemności, a także na poprawność naładowania akumulatora.

UC-4000 –Zabezpieczenia

Urządzenie posiada szereg zabezpieczeń. Mamy tu np. zabezpieczenie przed przeładowaniem, przed nadmiernym rozładowaniem ogniw, a także zabezpieczenia zwarciowe, przeciążeniowe, termiczne oraz przed odwrotną polaryzacją ogniw.

UC-4000 – Skład zestawu

Po zakupieniu ładowarki UC – 4000 w opakowaniu znajdziemy:

Ładowarkę UC – 4000

Kabel zasilający 1 m

Instrukcję obsługi (także w j. polskim)

UC - 4000 - Nasze Testy

Przez kila ostatnich tygodni testowaliśmy ładowarkę UC-4000. Wykonaliśmy na niej 18 cykli ładowań i rozładowań z wykorzystaniem akumulatorków różnych marek. Szczególnie istotne okazały się precyzyjne wskazania dotyczące czasu ładowania oraz natężenia prądu, jak również możliwość przeglądu pojemności i funkcja Capacity Review, która mocno ułatwia kontrolę jakości posiadanych akumulatorków.

Wyróżnikiem modelu okazał się czytelny wyświetlacz z podświetleniem. Prezentowane na nim dane pozwalają na odczytywanie indywidualnych danych dotyczących ładowania każdego z akumulatorków. Graficzna prezentacja ładowania w tej formie to bardzo praktyczne rozwiązanie. Pomimo ogromu oferowanych funkcji, ładowarka okazała się dziecinnie prosta w obsłudze.

Ładowarka bardzo dobrze poradziła sobie również z ożywieniem starych, ‘martwych’ akumulatorków 0V.

Trochę szkoda, że urządzenie nie oferuje możliwości indywidualnego programowania trybów dla każdego akumulatorka. Ten brak jest jednak całkowicie usprawiedliwiony przez atrakcyjną cenę. Zwróciliśmy również uwagę na sprężynowe dociski, które nie zawsze odpowiednio trzymały akumulatorki. Jest to związane z uniwersalnością urządzenia - wymagana jest zdecydowanie większa uwaga niż w przypadku ładowarek dedykowanych konkretnym typom paluszków.

Podsumowanie

Ładowarka UC – 4000 od firmy everActive jest bardzo dobrym rozwiązaniem - nie tylko do zastosowań domowych. W cenie ok 160-180 zł dostajemy uniwersalne urządzenie godne polecenia, które naładuje nam do 4 ogniw jednocześnie, poda nam pojemność akumulatorków, a także zregeneruje dawno nie używane. Dodatkowo za pomocą wbudowanego portu USB naładujemy m.in. telefon.