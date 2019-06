iCloud trafia do Windows Store i wykorzystuje technologię OneDrive

Apple wprowadziło nową wersję aplikacji do obsługi dysku sieciowego iCloud do Windows Store.

Apple od dłuższego czasu posiada aplikację iCloud dla systemu Windows 10, ale chyba się jej wstydzi. Nawet na dosyć intuicyjnej stronie producenta była ona głęboko ukryta na stronach wsparcia. Dzięki połączeniu sił z Microsoft, co nie dzieje się często w Windows Store możesz znaleźć zupełnie nową darmową aplikację iCloud od Apple.

Źródło: Apple

W kwestii wyglądu i sposobu obsługi aplikacja w dużej mierze działa praktycznie identycznie, jak stara wersja. To dobra wiadomość, ponieważ jak dobrze wiemy użytkownicy sprzętu od Apple są sceptycznie nastawieni na jakiekolwiek zmiany. Nowa wersja posiada jednak obsługę technologii zarządzania plikami na żądanie (Files On-Demand), którą znamy z dysku OneDrive od Microsoft. W rezultacie możesz otwierać i pracować z plikami iCloud za pośrednictwem aplikacji bez konieczności pobierania ich na Twój komputer, ponieważ iCloud Drive będzie wprowadzał zmiany podczas synchronizacji. W większości sytuacji powinno to zaoszczędzić Ci zarówno czas, jak i miejsce na Twoim dysku.

W dużym uproszczeniu oznacza to, że możesz uzyskać dostęp do podstawowych elementów usługi iCloud takich, jak zdjęcia, filmy, muzyka, poczta i dane z kalendarza za pomocą aplikacji. Co ważniejsze oznacza to również, że będziesz mógł wykorzystywać iCloud Drive do pracy w taki sam sposób, jak robisz to z Dyskiem Google oraz OneDrive.

Po zainstalowaniu aplikacji iCloud Drive z Windows Store będziesz mógł uzyskać dostęp do swoich plików bezpośrednio z eksploratora plików.

Kiedy iPadOS zostanie oficjalnie udostępniony na jesieni tego roku będziesz mógł bezpośrednio poprzez iCloud Drive przenosić pliki pomiędzy Twoim iPad'em, a służbowym laptopem z Windowsem. Dzięki temu możliwe będzie kontynuowanie pracy w tym samym miejscu na komputerze PC, tablecie iPad lub komputerze z systemem macOS.

Takie funkcjonalności już od lat oferuje Google Drive, ale zmiany w iCloud jasno wskazują, że Apple stara się, aby jego usługi były bardziej atrakcyjne dla osób, które nie korzystając z całego ekosystemu, a posiadają jedynie jedno lub dwa urządzenia np. iPhone'a lub MacBook'a. Do tej pory dostęp do usług Apple był ograniczony praktycznie tylko i wyłącznie do urządzeń wyprodukowanych przez samo Apple. Apple Music na Androidzie oraz odświeżony iCloud to zmiany w dobrym kierunku.