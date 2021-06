iCloud+ wprowadza nowe funkcje ochrony prywatności

Nowa usługa Apple o nazwie iCloud+ zawiera narzędzia, które pomogą Ci zachować bezpieczeństwo i ukryć swoje informacje w sieci.

Spis treści

Nowa usługa iCloud+

Jedną z wielu nowości, jakie Apple zaprezentowało na konferencji WWDC 2021 jest nowa usługa iCloud+ - rozszerzenie do już istniejącego konta iCloud, które oferuje nowe funkcje ochrony prywatności.

Private Relay

Po wykupieniu płatnej subskrypcji iCloud+, użytkownicy będą mieli dostęp do skoncentrowanej na bezpieczeństwie usługi przeglądania o nazwie Private Relay - działa na zasadzie VPN i będzie ukrywać informacje o użytkowniku podczas przeglądania sieci przy użyciu przeglądarki Safari.

Nasz ruch internetowy będzie wysyłany przez dwa systemy przekaźnikowe, dzięki czemu zostaniemy niewidoczni nawet dla samego Apple. Usługa ma na celu zabezpieczenie zaszyfrowanych danych wychodzących z urządzenia, chroniąc je przed przechwyceniem, nawet gdy przeskakujesz z jednej sieci do drugiej.

Hide My Email

Dzięki nowej funkcji Hide My Email możesz generować losowe, unikalne adresy e-mail, kiedy musisz podać swój adres e-mail w witrynie internetowej. Przekieruje on wtedy pocztę do Twojej prawdziwej skrzynki odbiorczej, zmniejszając jednocześnie liczbę list, na których pojawia się Twój prawdziwy adres e-mail.

Apple doda także funkcję cyfrowej spuścizny - pozwoli na przypisanie dodatkowego administratora, który będzie miał dostęp do konta iCloud w przypadku śmierci właściciela.

Hide My Email pozwala również na tworzenie i usuwanie dowolnej liczby adresów w dowolnym momencie, dając Ci większą kontrolę nad tym, kto może się z Tobą skontaktować. Jest to podobne do funkcji Zaloguj się, używając konta Apple, która wykorzystuje urządzenie z systemem iOS do weryfikacji Twoich danych uwierzytelniających, zamiast loginów do kont społecznościowych, co może sprawić, że będziesz narażony na śledzenie w sieci.

Funkcja będzie wbudowana bezpośrednio w ustawienia Safari, Mail i iCloud. Pojawi się jako część jesiennej aktualizacji oprogramowania dla systemów iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey i iCloud.com.

Hide My Email pomaga Ci śledzić wszystkie losowe adresy e-mail, które generujesz.

Cena iCloud+

Najnowsze funkcje ochrony prywatności będą dostępne w iCloud za te same ceny, które obowiązują dotychczas. Obecnie miesięczna subskrypcja iCloud jest dostępna w trzech różnych pakietach: 50 GB za 3,99zł, 200 GB za 11,99zł oraz 2 TB za 39,99zł.