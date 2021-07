iDOS - Windows 3.1 na iPada! Zamień swój tablet w peceta

Apple chwali się, że tablety iPad to świetne zamienniki komputerów osobistych. W rzeczywistości firma wykorzystuje efekt efekt zniekształcenia pole rzeczywistości, który notorycznie stosowany był przez Steve'a Jobsa - założyciela i prezesa Apple. W praktyce iPad działa pod kontrolą systemu operacyjnego bazującego na oprogramowaniu iPhone'a i pomimo wielu aktualizacji nadal nie jest w stanie wykonać niektórych czynności znanych z komputerów osobistych.

Na iPadzie nie uruchomimy macOS, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować Windowsa 3.1. Redaktor techniczny Fast Company - Harry McCracke - wymyślił sposób na szybką i prostą instalację starej wersji Windowsa na iPada. Aplikacja o nazwie iDOS uruchamia klasyczne środowisko graficzne z obsługą aplikacji firm trzecich, które kompatybilne są z Windowsem 3.1.

iDOS to aplikacja, która pierwotnie została wymyślna na iPhone'a oraz iPada, aby umożliwić granie w klasyczne gry napisane z myślą o systemie DOS na nowoczesnych urządzeniach mobilnych Apple.

