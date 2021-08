iMac 24 (Apple M1) vs iMac 27 (Intel) - który model wybrać?

Nowy iMac z procesorem Apple M1 plasuje się pomiędzy starszymi generacjami z 21,5 calowym ekranem, a większym i droższym 27 calowym modelem nadal opartym na procesorach Intela. Którego z nich warto wybrać?

Spis treści

Na nowego iMaca z całkowicie przeprojektowaną obudową Apple kazało czekać nam prawie dziesięć lat. Dopiero po niespełna dziewięciu latach od debiutu iMaca Unibody Aluminium (koniec 2012 roku) gigant z Cupertino zdecydował się na radykalne zmiany. Apple długo zwlekało, ponieważ projekt iMaca nie zestarzał się zbytnio, a na dodatek ciężko było wymyślić coś nowego.

iMac 24 i iMac 27

Finalnie w 2021 roku na rynku pojawił się nowy iMac z 24 calowym ekranem. Komputer ten zastąpił 21,5 calowe modele Retina 4K z procesorami Intel. Jest to zatem pośredni komputer w gamie. Apple nadal sprzedaje 21,5 calowego iMaca poprzedniej generacji z ekranem o rozdzielczości Full HD i z 2-rdzeniowym procesorem Intel Core i5-7360U, którego lata świetności są już dawno za nami. Na rynku znajdziemy również większego i droższego iMaca z 27 calowym ekranem. Ponownie jest to starsza konstrukcja, której obudowę znamy od 2012 roku, ale poddana gruntownemu liftingowi w 2020 roku. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal mówimy o komputerze z procesorem Intela.

Kupujący komputer stacjonarny typu All-in-One od Apple mają niemały orzech do zgryzienia. Wybór 21,5 calowego modelu z ekranem Full HD nie jest dobrym pomysłem, ale nadal pozostaje dylemat pomiędzy iMac 24, a iMac 27.

Za mniejszym komputerem przemawia design, procesor Apple M1, niewielkie wymiary, Touch ID, przyszłościowa platforma oraz ulepszona kamerka internetowa. Z drugiej strony iMac 27 to sprawdzona konstrukcja z większą ilością portów, zauważalnie większym ekranem, możliwością łatwiej rozbudowy pamięci operacyjnej (iMac 24 obsługuje maksymalnie 16 GB RAMu) oraz dedykowanym układem graficznym. Który model będzie lepszym wyborem? Tego dowiesz się z naszego porównania.

Akcesoria iMaca 24 są w kolorze obudowy

iMac 24, czyli Apple testuje swoich klientów

iMac 24 to bardzo nowoczesny komputer. Firma nie bez powodu porównuje go do kolorowego iMaca G3 z przełomu wieków, który zrewolucjonizował sposób, w jaki korzystamy z komputera. Nowy model jest nie mniej innowacyjny. Komputer z pozoru wygląda bardzo podobnie, ale nie ma już możliwości rozbudowy pamięci operacyjnej i masowej (w środku znajdziemy płytę główną z MacBooka Air 2020) i oferuje w zależności od wersji od 2 do 4 portów z zakończeniem USB Typu C. W zamian dostajemy możliwość wyboru koloru obudowy, nowe akcesoria oraz zewnętrzny zasilacz, który pozwolił na radykalne zmniejszenie grubości i rozmiarów komputera.

Z drugiej strony firma Apple nadal produkuje i sprzedaje klasycznego iMaca 27 w starym kadłubku, który ma większą ilośc portów, dostęp do gniazd pamięci operacyjnej oraz procesory Intel x86. Dlaczego zdecydowano się na taki zabieg? Początkowo nie wiedziałem, ale po tygodniu spędzonym z iMac 24 wiem już, dlaczego Apple nie wycofało ze sprzedaży większego modelu.

iMac 24 to świetny dodatek do naszego wnętrza

iMac 24 to przede wszystkim przepiękny dodatek do naszego pokoju, salonu czy biura. Apple postawiło na nowoczesny i elegancki design jednocześnie pozwalając wyrwać nieco z marazmu nasze otoczenie pracy dzięki krzykliwym wersjom kolorystycznym. Oczywiście iMaca nadal kupimy w tradycyjnym kolorze srebrnym, ale wyniki sprzedażowe i zainteresowanie kolorowymi odmianami mówią same za siebie. Po latach czarnych i srebrnych komputerów konsumenci z chęcią wybierają kolorowe odmiany. To właśnie one napędzają sprzedaż iMaca 24. Komputer ten jest drogi (startuje z poziomu 6799 zł), a jego specyfikacja techniczna może rozczarowywać. W bazowej wersji otrzymamy 8 GB RAMu i 256 GB nośnik SSD, a producent nie dodaje czytnika linii papilarnych i złącza RJ-45 (są dostępne za dopłata 1000 zł razem z mocniejszym układem graficznym).

Nowy model jest zauważalnie cieńszy

No dobrze, ale doskonale wiemy, że sprzęt Apple kupuje się sercem, a nie rozumem. Czy zatem iMac 24 to jedynie świetnie wyglądający komputer do pracy biurowej i przeglądania internetu?

Mały iMac bez problemu pokonuje większego i droższego brata

Dzięki obecności procesora Apple M1 nawet najbardziej podstawowa konfiguracja iMaca 24 jest piekielnie wydajna i bez problemu pokonuje kosztującego 8999 zł bazowego iMaca 27. Przewaga mniejszego, nowszego i tańszego o 2200 zł modelu to od 10 do nawet kilkudziesięciu procent (w zależności od rodzaju testów syntetycznych). W podstawie oba komputery mają 8 GB RAMu i 256 GB nośnik SSD. Trzeba jednak pamiętać, ze iMaca 27 rozbudujemy do 128 GB RAMu bez żadnego problemu, a iMac 24 sprzedawany jest maksymalnie z 16 GB RAMu, które musimy nabyć od razu - pamięć jest wlutowana na płytę główna.

Jakie jeszcze zalety ma mniejszy iMac? Z pewnością mowa o ulepszonej kamerce FaceTime HD, która w końcu obsługuje rozdzielczość Full HD i jest w stanie automatycznie śledzić ruchy użytkownika. Poprawiono nieco także mikrofony. Apple chwali się również głośnikami, ale w moim odczuciu są one zauważenie gorsze od tych z 27 calowego modelu. Różnica wynika prawdopodobnie z powierzchni obudowy, która pozwala na zastosowanie większych przetworników.

Ekran jest świetny, ale może być nieco za mały

Apple wprowadzając na rynek nowego iMaca z procesorem Apple M1 postanowiło zwiekszyć nieco przekątną ekranu. Tym samym komputer urósł o 2,5 cala. Rozdzielczość wzrosła z 4K do 4,5K. Zmiana wynika z zagęszczenia pikseli na poziomie 326 ppi, które nie zostało zmienione.

Ramki nowego modelu są znacznie mniejsze

Nowy model posiada matrycę IPS LCD umieszczoną nieco bliżej szkła, ale większa różnicę robią zminimalizowane o ponad połowę ramki. Oznacza to, że pomimo zauważalnie większego ekranu rozmiar komputera pozostał niemalże taki sam. iMac 24 jest o 1,1 cm wyższy i 1,9 cm szerszy od iMaca 21,5 Retina 4K.

Różnica w wysokości jest widoczna gołym okiem

Z drugiej strony komputer i powierzchnia robocza jaką oferuje nadal są znacznie mniejsze od 27-calowego modelu. Różnica w przekątnej o 3 cala może wydawać się mała, ale w praktyce robi ogromną różnicę.

Zalety 24-calowego iMaca

iMac 24

Rewelacyjna wydajność

Ekran o świetnym odwzorowaniu kolorów

Świetna jakość wykonania

Atrakcyjny design

Wysokiej jakości kamerka internetowa

Wysoka kultura pracy

Wady 24-calowego iMaca

Dla niektórych nadal za mały ekran

Maksymalnie 16 GB RAMu bez możliwości rozbudowy

Niewielka ilość portów

Zewnętrzny zasilacz

Bazowa wersja bez Touch ID i RJ-45

Wysokie dopłaty do poszczególnych opcji

Zalety 27-calowego iMaca

Świetny ekran o dużej powierzchni roboczej z możliwością zakupu matowego wykończenia

Spora ilość portów

Bardzo dobre głośniki

Nadal atrakcyjny design

Możliwość rozbudowy pamięci operacyjnej do 128 GB (4 gniazda DDR4 pod pokrywą serwisową)

Wbudowany zasilacz

Mikrofony studyjne

W topowych konfiguracjach znacznie wydajniejszy od iMaca 24

Wady 27-calowego iMaca

Przy 24-calowym modelu widać wiek konstrukcji

Brak Touch ID niezależnie od konfiguracji

Tylko jedna wersja kolorystyczna

Wysoka cena

Mało przyszłościowa konstrukcja (Apple rezygnuje z procesorów Intela)

Brak Wi-Fi 6

Wydziela sporo ciepła

Głośny pod obciążeniem

iMac 24 vs iMac 27 - który model wybrać

Porównanie iMaca 24 z iMac 27 jest nieco niesprawiedliwe dla większego i droższego modelu, ponieważ nie otrzymał on jeszcze układów ARM. Z drugiej strony Apple nadal go sprzedaje i pozycjonuje na szczycie oferty komputerów typu AiO.

iMac 27 oferuje znacznie większą powierzchnię roboczą

iMac 24 to z pewnością dobry wybór dla osób szukających komputera AiO do pracy i rozrywki. Będzie to odpowiedni model dla większości konsumentów. Z pewnością dużym plusem jest design oraz kompaktowe wymiary. Z drugiej strony profesjonaliści z pewnością nie powinni się na niego decydować ze względu na małe możliwości rozbudowy oraz zauważalnie mniejszą powierzchnię roboczą.

Jeżeli masz iMaca 21,5 i planujesz aktualizację to model z 24 calowym ekranem będzie rewelacyjnym wyborem. Jeżeli wcześniej nie miałeś iMaca to również będziesz bardziej, niż zadowolony.

Z drugiej strony jeżeli masz lub korzystałeś z 27 calowego iMaca możesz być nieco rozczarowany. iMac 24 to rewelacyjny komputer, ale skierowany do "Kowalskiego" z nieco większym budżetem. Konstrukcja ta nie została zaprojektowana dla profesjonalistów, co widać już po wyjęciu z pudełka. iMac 24 ma wydajny procesor, ale niewielka ilość portów i ograniczone możliwości rozbudowy skreślają go w oczach wielu amatorów montażu filmów wideo i obróbki zdjęć.

Podsumowanie - gama iMaca jest obecnie mocno skomplikowania, ale wybór jest łatwiejszy, niż Ci się wydaje

Przez kilka dni korzystałem równocześnie z obu komputerów, które ustawione były obok siebie na tym samym biurku. Doświadczenie to spowodowało, że wiem już dla kogo pozycjonowane są oba urządzenia. iMac 24 to produkt dla pracowników zdalnych, którzy przenieśli się do domu i nie potrzebują już laptopa oraz użytkowników, którzy szukają komputera All-in-One do codziennej pracy i rozrywki.

iMac 27 jest odpowiednikiem MacBooka Pro. To komputer dla najbardziej zaawansowanych użytkowników. Z drugiej strony w porównaniu do iMaca 24 widać już jego wiek. Morał z tego jest jeden - warto zaczekać na nowego iMaca z większym ekranem. Niestety pomimo tego, że iMac 27 jest świetnym komputerem nie mogę polecić jego zakupu w drugiej połowie 2021 roku. To przestarzała konstrukcja, która lada moment zostanie zastąpiona przez znacznie nowszy model.

iMac 24

Do testów iMaca 24 wypożyczyła firma X-Kom.