iMac 27 2022 - cena, data premiery, specyfikacja techniczna [25.04.2022]

Apple w końcu zaprezentuje zupełnie nowego iMaca z większym ekranem. Jakich nowości możemy się spodziewać? Czy warto czekać na większego iMaca?

O premierze zupełnie nowego iMaca słyszymy od kilku lat. Apple zdecydowało się na całkowite przeprojektowanie swojego komputera All-in-One, ale zmiany dotknęły jedynie mniejszego modelu z ekranem o przekątnej 21,5 cala. Apple zaprezentowało 24-calowego iMaca, który czerpie podzespoły z bazowego MacBooka Air. Komputer ten jest niesamowicie szybki oraz designerski, ale z pewnością nie jest to sprzęt dla profesjonalistów.

iMac 27 2020 Źródło: apple.com

Dla osób potrzebujących wydajnego komputera do pracy Apple posiada w swoim portfolio większego iMaca z ekranem Retina 5K o przekątnej 27 cali. Niestety jest to przestarzały model z obudową z 2012 roku oraz procesorami firmy Intel.

Nowy iMac finalnie zadebiutuje na rynku dopiero w 2022 roku. Komputer powinien otrzymać najwydajniejsze konfiguracje układów Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max. Nie zabraknie również mnóstwa innych zmian, które są niezbędne, aby Apple nadrobiło stracone lata.

W niniejszym materiale zbieramy wszelkiego rodzaju informacje o nowym, większym modelu iMaca. Komputer ten zastąpi w portfolio firmy iMaca 27 Retina 5K z procesorami firmy Intel.

iMac 27 2022 - Data premiery

W sieci już kilkukrotnie mogliśmy znaleść informacje o premierze iMaca z większym ekranem. Komputer ten miał zadebiutować w 2021 roku, ale wiemy już, że tak się nie stanie. Apple prawdopodobnie celowo opóźnia premierę, aby ograniczoną ilość półprzewodników wykorzystać do produkcji lepiej sprzedających się produktów. Nie ma się co oszukiwać - iMac 27 to komputer dla wąskiego grona odbiorców, który nigdy nie notował rewelacyjnych wyników sprzedażowych.

Na podstawie aktualnie posiadanych informacji (jesień 2021) spodziewamy się, że iMac 27 kolejnej generacji pojawi się na rynku dopiero jesienią 2022 roku. Nie podejrzewamy, aby jego premiera odbyła się na początku roku, ale nie jest to całkowicie niemożliwe. Apple może pokazać nowego iMaca w marcu lub kwietniu 2022 roku na wiosennej konferencji. Zadebiutuje wtedy nowy MacBook Air oraz iPhone SE trzeciej generacji.

Wygląd iMaca odstaje od aktualnych standardów

Ostatnimi czasy sprzęt dla profesjonalistów pokazywany jest w drugiej połowie roku. Z tego właśnie względu premiera iMaca 2022 we wrześniu lub październiku to najbardziej realistyczny scenariusz.

Czwartą opcją jest debiut iMaca na konferencji dla deweloperów WWDC w czerwcu 2022 roku. W historii kilkukrotnie zdarzało się, że firma Apple pokazywała nowe komputery podczas WWDC.

Informacje o jesiennej premierze iMaca potwierdza również Mark Gurman z Bloomberga, który jest jednym z najlepiej poinformowanych dziennikarzy powiązanych ze sprzętem firmy Apple.

iMac 27 2022 - Wygląd

iMac kolejnej generacji otrzyma zupełnie nową, całkowicie przeprojektowaną obudowę. Obecny model unibody jest praktycznie taki sam od debiutu wersji na 2012 rok.

Nadchodzący iMac z pewnością nie upodobni się do tańszego modelu z 24-calowym wyświetlaczem. Większy iMac nadal będzie sprzętem dla profesjonalistów. Oznacza to ciemne barwy obudowy oraz stonowaną stylistykę.

Możliwe, że na rynku pojawi się model Space Gray oraz srebrny. Prawdopodobne jest, że Apple odchudzi całą konstrukcję i jednocześnie doda do niej wiekszą ilość portów. Spodziewamy się również magnetycznego złącza do zasilania, które ostatnimi czasy powraca do coraz większej ilości produktów Apple.

Możemy być niemalże pewni, że iMac kolejnej generacji otrzyma zauważalnie mniejsze ramki okalające ekran. Te stosowane w aktualnie sprzedawanym modelu są ogromne.

W sieci można znaleść plotki dotyczące iMaca, który posiada cały panel przedni pokryty szkłem. To prawdopodobne rozwiązanie. Identyczna stylistyka została wykorzystana do budowy iMaca 24.

iMac 27 2022 - Wyświetlacz

Topowy iMac od zawsze posiadał oszałamiający wyświetlacz. Komputer jako jeden z pierwszych otrzymał matrycę o rozdzielczości powyżej Full HD. Później na rynku pojawiły się modele Retina 5K.

Wyświetlacz iMaca 27 Źródło: apple.com

Aktualnie sprzedawany iMac posiada ekran IPS LCD o przekątnej 27 cali i rozdzielczości 5K z 500 nitowym podświetleniem oraz pełnym pokryciem palety barw DCI-P3.

Nadchodzący komputer otrzyma ekran o przekątnej od 27 do 32 cali. Spodziewamy się, że wzrośnie nieco jego rozdzielczość.

Możemy zakładać, że Pro Display XDR, który trafi do iMaca otrzyma rodzielczość 6K. Pewnikiem jest obecność ProMotion - 120 Hz częstotliwości odświeżania. Panel prawdopodobnie zostanie wykonany w technologii Mini LED. Nie zabraknie VRR - zmiennej częstotliwości odświeżania, wyższej jasności maksymalnej, 10-Bit, pełnej zgodności z HDR oraz pokrycia palety barw DCI-P3.

Ekran iMaca otrzyma niemalże niegraniczone kąty widzenia. W opcji będziemy mogli dokupić szkło z nanostruktury, które odbija refleksy słoneczne.

Szkło z nanostruktury Źródło: apple.com

iMac 27 2022 - Procesor

iMac kolejnej generacji otrzyma najwydajniejsze układy z rodziny Apple Silicon. Spodziewamy się, że pod maskę komputera AiO trafią topowe konfiguracje procesorów Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max.

Producent nie będzie musiał martwić się o zużycie energii oraz wydajność termalną, więc układy mogą zostać dodatkowo podkręcone. Prawdopodobnie Apple zaprojektuje specjalny plan wysokiej wydajności, który pozwoli na poprawę wydajności o dodatkowe kilka procent.

Procesory M1 Pro i M1 Max

Bazowy iMac z większym ekranem powinien otrzymać układ Apple M1 Pro w konfiguracji z 10-rdzeniowym procesorem oraz 24 lub 32-rdzeniowym układem graficznym. W opcji znajdują się układy Apple M1 Max.

iMac 27 2022 - Układ graficzny

Apple z pewnością nie sięgnie po zewnętrzne układy graficzne. Oznacza to tyle, że iMac otrzyma kartę graficzną zintegrowaną z procesorem. Prawdopodobnie będą to układy przejęte wprost z MacBooka Pro. Nie wyklucza się również powstania specjalnych konfiguracji procesorów Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max oferujących wyższą wydajność graficzną.

Na wydajność graficzną nie powinniśmy narzekać. Topowy układ Apple M1 Max bez problemu konkuruje z kartą graficzną AMD Radeon Pro W6900X, której sugerowana cena detaliczna to około 6000 dolarów.

W bardziej konsumenckich zastosowaniach układ graficzny zintegrowany z Apple M1 Max konkuruje z Nvidia GeForce RTX 2080.

iMac 27 2022 - Pamięć operacyjna

Apple nie stosowało procesora Apple M1 w swoich najdroższych komputerach, ponieważ układ ten pozwala na implementację zaledwie 16 GB pamięci operacyjnej. Problem ten został rozwiązany z Appel M1 Pro i Max. Niestety pojawia się pewien minus, które z pewnością nie spodoba się konsumentom. Nowa generacja iMaca nie pozwoli na rozbudowę pamięci masowej we własnym zakresie. Możemy zapomnieć o czterech laptopowych slotach na RAM.

Dlaczego Apple nie zastosuje pamięci operacyjnej z możliwością rozbudowy? Ograniczenie to wynika z budowy procesorów Apple Silicon, które posiadają zunifikowaną pamięć masową umieszczoną bezpośrednio w chipie. Rozwiązanie to pozwala na zwiększenie wydajności kosztem możliwości rozbudowy.

iMac 27 2022 dostępny będzie w konfiguracjach z 16 GB, 32 GB lub 64 GB pamięci operacyjnej. Możliwe, że pojawi się topowa wersja obsługująca 128 GB RAMu, ale nie jest to pewnik.

iMac 27 2022 - Porty

iMac z 2020 roku jest aktualnie poza modelem Mini jedynym komputerem z klasycznymi portami USB Typu A. Na pleckach komputera znajduje się złącze zasilania, port Ethernet (Gigabit lub 10 Gigabit), dwa złącza USB Typu C z Thunderbolt 3, cztery złącza USB Typu A 3.1 Gen 1, czytnik kart pamięci SDXC (UHS-II) oraz złącze słuchawkowe Jack.

Porty w iMacu 27 2020 Źródło: apple.com

Nowy model z pewnością otrzyma porty Thunderbolt 4. Prawdopodobnie ilość złącz USB Typu C z Thunderbolt wzrośnie z dwóch do czterech. Z pewnością pojawi się przewód zasilający MagSafe. Nie zabraknie gniazda internetowego. Zostanie ono przeniesione do zasilacza.

Pod znakiem zapytania jest obecność klasycznych portów USB Typu A. Nowością będzie pełnowymiarowe HDMI, które znamy już z MacBooka Pro 2021.

iMac 27 2022 - FaceTime 1080p

iMac 27 otrzyma zmodernizowaną kamerę internetową. Mowa o FaceTime 1080p z Center Stage. Rozwiązanie to znamy już z iMaca 24, iPada Pro oraz nowych komputerów MacBook Pro.

iMac 27 2022 - Nowe urządzenia wprowadzające

Odświeżony iMac dostarczany będzie w zestawie z bezprzewodową klawiaturą i myszą. Podejrzewamy, że te elementy również zostaną przeprojektowane. W szczególności chodzi o klawiaturę, która otrzyma wbudowany czytnik linii papilarnych Touch ID znajdujący się w prawym, górnym rogu.

Klawiatura i mysz dołączane do zestawu z iMac 27 2020 Źródło: apple.com

iMac 27 2022 - Cena

Jedno jest pewnie - nowy iMac tani nie będzie. Apple cały czas zmienia ceny na wyższe. Nie inaczej będzie w przypadku topowego komputera All-in-One. iMac 27 z 2020 roku kosztuje co najmniej 8999 zł. Spodziewamy się, że nowy model zaczynać się będzie od kwoty minimum 9999 zł. Możliwe, że cena startowa będzie jeszcze wyższa. Wszystko zależy od bazowej specyfikacji technicznej.

Ceny iMaca 27 2020

AKTUALIZACJA 2.11.2021

Apple robi porządki - z oferty znika iMac 21,5 z procesorem Intel

Apple powoli przygotowuje się do kolejnej aktualizacji linii modelowej swoich komputerów All-in-One. Gigant z Cupertino niespodziewanie wycofał ze sprzedaży najtańszego iMaca 21,5 z ekranem o rozdzielczości Full HD. Komputer ten pozostawał w sprzedaży od 2017 roku i nie został wycofany od razu po wprowadzeniu iMaca 24 z procesorem Apple M1.

Na stronie Apple nie znajdziemy już 21,5 calowego iMaca bez ekranu Retina

Najtańszy iMac kosztował 5499 zł. W tej cenie otrzymywaliśmy dwurdzeniowy procesor Intel Core i5 7360U (7 generacji), 8 GB pamięci operacyjnej (na płycie głównej), 256 GB nośnik SSD, układ graficzny Intel Iris Graphics oraz 21,5 calowy wyświetlacz Full HD. Komputer ten był stacjonarnym odpowiednikiem bazowego MacBooka Pro bez paska Touch Bar z 2017 roku, który już dawno znikł z oferty.

Mówi się, że Apple wycofało go ze sprzedaży w związku z przygotowaniami do wprowadzenia na rynek zupełnie nowego iMaca z większym wyświetlaczem.

Kolejne plotki dotyczące iMaca (Pro) w sieci!

Dylandkt podzielił się swoimi przemyśleniami na temat iMaca. Dotychczas jego posty słynęły z wysokiej dokładności i wiarygodności, więc możemy założyć, że przekazane przez niego dane są prawdziwe.

Według Dylandkt nowy iMac może zadebiutować nie jako iMac 27, ale jako iMac Pro. Ruch ten ma upodobnić go do MacBooków Pro i jasno sygnalizować, że mowa o komputerze dla profesjonalistów. Do użytku domowego Apple proponować będzie 24-calowego iMaca z układem M1.

iMac (Pro)

Promotion and Mini Led

Base model 16gb Ram 512gb Storage

M1 Pro and Max

Dark bezels

HDMI, SD Card, Usb C

Similar design to iMac 24 and Pro Display XDR

Starting price at or over 2000 dollars

Ethernet on brick standard

Face ID was tested (Not confirmed)

1H 2022 — Dylan (@dylandkt) October 30, 2021

Nadchodzący iMac Pro ma otrzymać ekran Mini-LED wyposażony w technologię ProMotion (120 Hz częstotliwość odświeżania).

Specyfikacja techniczna będzie bardzo podobna do zaprezentowanego niedawno MacBooka Pro. Podstawowa konfiguracja otrzyma 16 GB pamięci operacyjnej oraz 512 GB nośnik SSD (aktualna generacja oferuje 8 GB RAMu z możliwością rozbudowy oraz 256 GB nośnik SSD). Na wyposażeniu znajdą się procesory Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max.

Komputer otrzyma czarne ramki, pełnowymiarowy port HDMI, czytnik kart SD oraz porty USB Typu C z Thunderbolt 4. Gniazdo RJ-45 zostanie przeniesione do zasilacza. Będzie dostępne w każdym modelu.

Co ciekawe Apple ponoć testuje Face ID w nadchodzącym iMacu, ale obecność tej funkcji w finalnym modelu nie została jeszcze potwierdzona.

Wygląd komputera ma być podobny do zaprezentowanego wiosną 2021 roku iMaca 24 oraz Pro Display XDR.

Według przecieku cena ma startować z poziomu co najmniej 2000 dolarów. Premiera ma odbyć się w pierwszej połowie 2021 roku.

Pod postem na Twitterze pojawiło się wiele pytań. Na część z nich uzyskaliśmy odpowiedź. Według Dylandkt iMac Pro zaoferuje wszystkie kluczowe nowości, które pojawiły się w MacBookach Pro 14 i 16. Identyczna sytuacja miała miejsce w przypadku debiutu iMaca 24, który otrzymał kluczowe elementy MacBooka Air oraz MacBooka Pro 13.

Dylandkt odniósł się także do nazwy. Według niego nadchodzący komputer wewnętrznie nazywany jest jako iMac Pro. Możliwe, że finalnie zadebiutuje jako iMac lub pod inną nazwą, ale powrót do stosowania dopiska Pro jest bardzo prawdopodobny.

Według autora wpisu iMac zadebiutuje z ekranem o takiej samej przekątnej co poprzednik. Mowa zatem o 27-calowym wyświetlaczu. Informacja ta została po raz pierwszy przekazana przez @DSCCRoss. Panel zostanie wyposażony w technologię VRR, która pozwoli zmieniać częstotliwość w zakresie od 24 Hz do 120 Hz.

OK, tweeted too early. The 27" MiniLED screen is going in an iMac in Q1'22, not an external monitor. May see a monitor later. Still 24Hz - 120Hz variable refresh...Sorry for the confusion! — Ross Young (@DSCCRoss) October 20, 2021

AKTUALIZACJA 10.11.2021

iMac 2022 - dwa modele w drodze, znamy datę premiery

LeaksApplePro w dosyć obszernym wpisie podzielił się swoimi przemyśleniami dotyczącymi nadchodzących urządzeń firmy Apple. Okazuje się, że Apple może pracować nad większymi i droższymi komputerami iMac w dwóch rozmiarach. Mowa o komputerach z ekranem o przekątnej 27 oraz 32 cali.

iMac Pro z 2017 roku Źródło: apple.com

Mniejszy iMac może zastąpić aktualnie sprzedawanego iMaca z 27-calowym wyświetlaczem i procesorami Intela. Większy komputer z 32-calowym panelem może być drugą generacją iMaca Pro. Oba komputery otrzymają całkowicie przeprojektowany wygląd obudowy oraz wyświetlacz mini-LED.

Według LeaksApplePro nowe komputery zaoferują procesory Apple M1 Max i zadebiutują w okolicach 12 tygodnia 2021 roku. Oznacza to, że premiera odbędzie się pomiędzy 21, a 27 marca 2022 roku.

AKTUALIZACJA 15.11.2021

Portal MacRumors opublikował w sieci sportu raport poruszający kwestię iMaca 27. Potwierdza on większość z naszych przypuszczeń. Komputer otrzyma nową obudowę, procesory Apple M1 Pro/Max, wyświetlacz mini-LED oraz zadebiutuje na rynku w pierwszej połowie 2022 roku.

Komputer ma otrzymać wygląd zawierający elementy iMaca 24 Retina 4.5K oraz Pro Display XDR.

Na pokładzie powinien znaleźć się 27-calowy wyświetlacz mini-LED ze 120 Hz częstotliwością odświeżania i HDR.

W kwestii portów możemy liczyć na USB Typu C z Thunderbolt 4, MagSafe, czytnik kart pamięci SD oraz port HDMI. Pod znakiem zapytania stoją klasyczne złącza USB Typu A. Złącze internetowe (Ethernet) zostanie przeniesione do zasilacza. Rozwiązanie to znamy z iMaca 24.

MacRumors sugeruje, że 27-calowy iMac może zadebiutować jako iMac Pro. Zmiana nazwy jest uzasadniona. Modele Pro wykorzystywały by mocniejsze układy z rodziny M1. Wyjątkiem byłby wtedy tylko bazowy MacBook Pro 13.

Komputer w bazowej wersji z 16 GB pamięci operacyjnej i 512 GB dyskiem SSD ma kosztować około 2000 dolarów.

AKTUALIZACJA 25.11.2021

Do sieci trafiły nowe informacje dotyczące iMaca 2022. Tym razem poruszają one kwestie procesora, który zostanie zastosowany w nadchodzącej generacji komputerów All-in-One od Apple.

Układy z rodziny Apple Silicon Źródło: apple.com

Gigant z Cupertino pracuje już nad nowymi procesorami dla komputerów Mac Pro oraz iMac.

Następna generacja iMaca może otrzymać układ Apple Silicon trzeciej generacji. Będzie to procesor o nazwie handlowej Apple M1 Max Duo. Chip składać się będzie z dwóch układów Apple M1 Max, które znamy już z laptopów MacBook Pro 2021.

Procesor Apple M1 Max Duo zaoferuje 20 rdzeni CPU, 64 rdzenie GPU oraz do 128 GB pamięci operacyjnej. Możliwe, że tańsze konfiguracje otrzymają procesory Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max.

AKTUALIZACJA 6.12.2021

Mark Gurman z Bloomberga w swoim newsletterze PowerOn pochwalił się swoimi informacjami dotyczącymi nadchodzących urządzeń firmy Apple. Gurman potwierdził premierę iMaca 2022 z większym ekranem. Według dziennikarza Bloomberga możemy spodziewać się komputerów wyposażonych w układy Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max.

Niestety Mark Gurman nie posiada szczegółowych informacji na temat daty premiery ani specyfikacji technicznej nowego iMaca.

AKTUALIZACJA 13.12.2021

Najnowsze informacje, które trafiły do sieci sugerują zmianę nazewnictwa komputerów Mac z rodziny na 2022 rok. Gigant z Cupertino zaprezentuje aż pięć nowych urządzeń. Przy okazji możliwe, że doczekamy się ujednoliconego nazewnictwa.

Apple ma zamiar zastąpić MacBooka Air zwykłym MacBookiem. Nazwa ta stosowana już była w latach 2006-2010 oraz ponownie od 2015 do 2019 roku. Teraz MacBook zastąpi MacBooka Air. Dodatkowo nowy model iMaca z większym ekranem nie będzie już sprzedawany jako klasyczny iMac. Firma ma powrócić nazwę iMac Pro, która wykorzystywana był do produkcji topowych wersji iMaca w 2017 roku. Oznacza to, że do wyboru będziemy mieli 24-calowego iMaca dla większości konsumentów oraz dużo lepiej wyposażonego i większego iMaca Pro dedykowanego dla najbardziej wymagających użytkowników i profesjonalistów.

iMac Pro Źródło: apple.com

Dzięki temu zabiegowi firma Apple ujednolici nazewnictwo. iMac oraz MacBook korzystają z podobnych podzespołów i są dedykowane dla przeważającej większości konsumentów. iMac Pro będzie współdzielił podzespoły z MacBookiem Pro, a obie konstrukcje zaprojektowano dla profesjonalistów.

AKTUALIZACJA 14.12.2021

iMac Pro z 27-calowym wyświetlaczem Mini-LED

Do sieci trafiły nowe informacje o nadchodzącym iMacu Pro 2022. Tym razem dowiedzieliśmy się, że urządzenie pojawi się na wiosnę. Dodatkowo Display Supply Chain donosi, że urządzenie otrzyma 27-calową matrycę wykonaną w technologii Mini-LED.

Ekran zostanie wyposażony w ProMotion, które pozwoli na odświeżanie treści z częstotliwością do 120 Hz.

Display Supply Chain potwierdza, że bazowa konfiguracja otrzyma 16 GB pamięci operacyjnej oraz 512 GB wbudowanej pamięci masowej. Do wyboru otrzymamy procesory Apple M1 Max oraz Apple M1 Pro.

Na podobną datę premiery wskazuje również Mark Gurman z Bloomberga, ale uwzględnia on, że mogą pojawić się opóźnienia, które przesuną premierę iMaca Pro na drugą połowę roku.

Ekran OLED nie trafi do komputerowy Apple wcześniej niż w 2023-2024 roku. Do tej poru urządzenia z rodziny Mac otrzymają panele Mini-LED.

Podwykonawcy wysyłają podzespoły do 27-calowego iMaca Pro

Potwierdzają się nasze wcześniejsze przypuszczenia. Według najnowszego raportu przekazanego przez Rossa Young - prezesa Display Supply Chain Consultants, części do nowego iMaca Pro z procesorem Apple Silicon są już wysyłane do montowni komputerów. Według portalu DigiTimes podzespoły niezbędne do budowy nowych komputerów iMac Pro opuściły już fabryki. Oznacza to, że Apple wkrótce może rozpocząć produkcję nowej generacji iMaca.

Digitimes reconfirms my 27" iMac Pro MiniLED leak and says parts production has started... pic.twitter.com/anpVKtQyIH — Ross Young (@DSCCRoss) December 21, 2021

Raport zakłada, że wysłano niewielką ilość przesyłek, ale ich liczba znacząco zwiększy się w przeciągu najbliższych dni.

Rozpoczęcie produkcji podzespołów do iMaca Pro 2022 wskazuje na zbliżającą się premierę urządzenia. Znając działania firmy Apple na podstawie najnowszych wiadomości możemy zakładać, że iMac Pro 2022 zadebiutuje najpóźniej na konferencji WWDC 2022 w czerwcu 2022 roku.

AKTUALIZACJA 23.12.2021

iMac 27 może zadebiutować w wielu wersjach kolorystycznych

Po raz pierwszy w historii firma Apple może wprowadzić na rynek większego iMaca w kilku wersjach kolorystycznych.

Wersje kolorystyczne iMaca 24

Najnowszy raport, który pojawił się w sieci przed świętami Bożego Narodzenia zakłada, że iMac z 27-calowym wyświetlaczem dostępny będzie w wielu wersjach kolorystycznych.

Komputer ma otrzymać design podobny do iMaca 24, ale w przeciwieństwie do mniejszego brata zostanie wyposażony w czarne ramki okalające ekran. Zabieg ten ma wizualnie pomniejszyć urządzenie oraz odróżnić go od tańszego brata. Dodatkowo większy model sprzedawany będzie w bardziej stonowanych wersjach kolorystycznych.

Informacje o kilku wersjach kolorystycznych i designie z iMaca 24 potwierdził również @dylandkt za pośrednictwem Twittera. Wcześniej to właśnie on odpowiedzialny był za przedpremierowy wyciek informacji dotyczących wyglądu iMaca 24.

AKTUALIZACJA 10.01.2022

iMac 27 2022 może zadebiutować na najbliższej konferencji Apple

Do sieci trafiły nowe przecieki dotyczące nadchodzącej konferencji firmy Apple. Mark Gurman z Bloomberga sugeruje, ze wiosenna konferencja prasowa odbędzie się w marcu lub kwietniu 2022 roku. Będzie to pierwsze wydarzenie w tym roku, na którym zobaczymy nowy sprzęt Apple. Główną gwiazdą pokazu ma być kolejne generacja iPhone'a SE.

Konferencja Apple Spring Loaded z 2020 roku Źródło: macworld.com

Część źródeł sugeruje, że na wiosennej konferencji Apple zobaczymy również zupełnie nowego iMaca z 27-calowym ekranem. Przecieki te mogą okazać się prawdziwe, ponieważ w zeszłym roku właśnie na wiosennej konferencji Apple zaprezentowano nowego iMaca z 24-calowym ekranem i procesorem Apple Silicon. Możliwe, że w tym roku zamiast odświeżonego iMaca 24 otrzymamy zupełnie nowego iMaca 27.

AKTUALIZACJA 19.01.2022

Na przestrzeni ostatnich dni do sieci nie trafiły żadne nowe informacje bezpośrednio dotyczące nowego iMaca z większym ekranem, który zadebiutuje w tym roku. Z drugiej strony po sieci krążą informacje, które sugerują, że do końca 2022 roku Apple zakończy przejście z procesorów x86 na procesory ARM. Jako ostatni zaktualizowany ma być Mac Pro, który aktualnie korzysta z procesorów Intel Xeon. W kolejce czeka też iMac z 27-calowym ekranem.

iMac 24 oraz iMac 27 Źródło: macworld.com

Najświeższe informacje z sieci sugerują premierę na przełomie drugiego raz trzeciego kwartału 2022 roku. Są one zatem sprzeczne z przewidywaniami części źródeł sugerujących premierę na wiosennej konferencji Apple. Na wydarzeniu tym zobaczymy iPhone'a SE+ 5G oraz nowego iPada Air.

Niestety w chwili obecnej trudno dokładnie oszacować, kiedy finalnie zadebiutuje nowy iMac z procesorem Apple Silicon. Jedno jest pewne - stanie się to w najbliższych miesiącach.

AKTUALIZACJA 24.01.2022

Mark Gurman potwierdza datę premiery iMaca 27 2022

Mark Gurman w najnowszym biuletynie Power On poruszył kwestię debiutu nowych urządzeń od Apple. Według dziennikarza Bloomberga nowy iMac z większym ekranem zostanie zaprezentowany podczas wiosennej konferencji Apple. Urządzenie zadebiutuje na rynku razem z iPhone SE+ 5G, iPad Air 5 oraz Mac mini nowej generacji.

Gurman zapewnia, że kolejny Mac otrzyma procesor Apple M1 Pro jeszcze w pierwszej połowie 2022 roku. Prawdopodobnie mowa właśnie o iMacu. Z wcześniejszych przecieków wiemy, że Mac mini nadal ma współdzielić podzespoły z MacBookiem Air. Oznacza to obecność procesora Apple M2.

AKTUALIZACJA 25.01.2022

Nowy iMac będzie wydajniejszy od MacBooka Pro 2021

Według Dylanadkt nowy iMac, który otrzyma 12-rdzeniowy procesor ma być wydajniejszy od MacBooków Pro wyposażonych w układy M1 Pro oraz M1 Max.

Zgodnie z przeciekami iMac 2022 będzie większym bratem iMaca 24. Po raz pierwszy w historii większy model otrzyma układ Apple Silicon.

Mówi się, że do iMaca 2022 trafi ulepszona wersja procesora Apple M1 Max przygotowana specjalnie dla komputerów stacjonarnych. Układ ten ma zaoferować dodatkowe dwa rdzenie. Łącznie otrzymamy 10 wydajnych rdzeni oraz 2 energooszczędne rdzenie. Dla przypomnienia MacBook Pro w topowej odmianie posiada 10 rdzeni.

Możliwe, że iMac 2022 otrzyma zupełnie nowy chipset, który ze względu na lepsze możliwości chłodzenia oraz brak konieczności ograniczania TDP zaoferuje wyższą wydajność całego komputera.

Dylandkt przekazał również, że iMaca 2022 kupimy także w słabszych konfiguracjach. Znajdą się w nich procesory Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max, które doskonale znamy z MacBooków Pro 2021.

AKTUALIZACJA 28.01.2022

iMac 27 2020 niedostępny w Apple Store!

Z oficjalnego sklepu Apple Store zniknął aktualnie sprzedany model iMaca 27 z 2020 roku. Klienci z USA, Wielkiej Brytanii, Kanady oraz kilku innych krajów nie mogą zamawiać iMaca 27 2020. Apple informuje, że urządzenia wysyłane będą najwcześniej w marcu 2020 roku.

iMac 27 z ekranem z nano powłoką Źródło: apple.com

Przyczyną takiego stanu rzeczy może być problem z uzyskaniem materiałów niezbędnych do produkcji ekranu z nano-powłoką. Z drugiej strony firma Apple może powoli przygotowywać się do wprowadzenia na rynek nowego modelu iMaca, który ma zadebiutować na wiosennej konferencji prasowej razem z iPhonem SE 5G.

Jednocześnie w magazynie nadal znajdują się podstawowe konfiguracje iMaca z klasycznymi ekranami bez nano-powłoki.

Apple prawdopodobnie cały czas boryka się z brakiem dostępności wybranych podzespołów. Firma niedawno wydłużyła czasy dostaw MacBooków Pro 2021.

AKTUALIZACJA 31.01.2022

Mark Gurman w najnowszym wydaniu newslettera Power On poruszył kwestię debiutu nowego iMaca. Dziennikarz Bloomberga potwierdza, że na rynku pojawi się zupełnie nowy komputer All-in-One wyposażony w procesory Apple Silicon. Urządzenie otrzyma design podobny do tego, który znamy z zeszłorocznego iMaca 24.

iMac 24 Źródło: macworld.com

Według Marka Gurmana nowy iMac z większym ekranem zadebiutuje jako iMac Pro. Komputer ten nie będzie bezpośrednim następcą iMaca Pro z 2017 roku. Gigant z Cupertino zamierza ujednolicić nazwę. Większy iMaca Pro, który zastąpi 27-calowe modele z procesorami Intela, dedykowany będzie dla wymagających użytkowników. Dopisek Pro pozycjonuje go wyżej od bazowego iMaca, który nadal ma być podstawowym wyborem dla większości konsumentów.

Gurman spodziewa się, że w obudowie iMaca Pro znajdziemy procesory Apple M1 Pro oraz M1 Max. To prawdopodobne, ponieważ iMac 24 również otrzymał procesor Apple M1 dopiero po kilku miesiącach od jego premiery. Możliwe, że Apple przygotuje wydajniejszy wariant zaprojektowany specjalnie dla iMaca Pro.

Czy iMac otrzyma notch'a?

Do internetu trafiły informacje sugerujące obecność wycięcia w ekranie nowego iMaca Pro. Komputer typu All-in-One może otrzymać element, który znamy z najnowszych modeli MacBooka Pro. Zastosowanie wycięcia w ekranie ma pomóc ograniczyć wymiary zewnętrzne komputera i pozwolić na zrezygnowanie z grubych ramek okalających matrycę. Dzięki nim aktualnie sprzedawany - 27-calowy model - ma wymiary zbliżone do 32-calowego monitora bez ramek.

Wycięcie w ekranie MacBooka Pro 2021 Źródło: macworld.com

W wycięciu w ekranie iMaca Pro znajdzie się miejsce dla nowej kamery Face Time Full HD z Center Stage oraz czujników odpowiedzialnych za badanie oświetlenia i działanie funkcji True Tone.

iMac 24 dostarczany jest w zestawie z klawiaturą Magic Keyboard, która opcjonalnie może posiadać czytnik linii papilarnych Touch ID. Element ten z pewnością będzie standardowym wyposażeniem każdej konfiguracji iMaca Pro. Możliwe jednak, że komputer AiO z wysokiej półki otrzyma również Face ID znane ze smartfonów. Byłby to pierwszy Mac z systemem Face ID. Niestety nie są to potwierdzone informacje. Prawdopodobieństwo, że Apple wykorzysta Face ID w iMacu Pro jest niewielkie.

AKTUALIZACJA 01.02.2022

Kolejne źródła potwierdzają, że iMac Pro nie pojawi się na wiosennej konferencji prasowej organizowanej przez Apple. Według analityka Rossa Younga nowy komputer All-in-One produkowany przez firmę Apple zostanie wprowadzony do sprzedaży w okolicach lata, a nie na początku roku.

Ross Young we wpisie na Twitterze przekazał, że iMac Pro otrzyma ekran mini-LED. Poruszył on również kwestie daty premiery. Jego zdaniem komputer pojawi się na rynku w sierpniu lub wrześniu 2022 roku. Najnowsze wieści z łańcucha dostaw sugerują, że produkcja ekranów mini-LED dla nowego iMaca rozpocznie się dopiero w czerwcu 2022 roku.

We expect panel shipments from June, but the product may not launch till August or September. — Ross Young (@DSCCRoss) January 31, 2022

Wcześniej sądziliśmy, że iMac Pro zadebiutuje na wiosennej konferencji Apple. Informacje te przekazywał zarówno Mark Gurman z Bloomberga jak i Ross Young.

Wszystko wskazuje na to, że Apple zmieniło harmonogram wydawniczy i przesunęło premierę nowego komputera All-in-One dla profesjonalistów.

AKTUALIZACJA 07.02.2022

Mark Gurman przekazał swoje przewidywania na temat daty premiery nowego iMaca z większym ekranem i procesorem Apple Silicon. Podziela on zdanie analityka Rossa Younga.

Dziennikarz Bloomberga przekazał, że jego zdaniem iMac z procesorami Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max pojawi się na rynku najwcześniej w sierpniu lub wrześniu 2022 roku. Wcześniej zobaczymy jednak iMaca 24 z nowym procesorem.

AKTUALIZACJA 15.02.2022

iMac w bazie danych EEC?

Organy certyfikacyjne potwierdzają obecność trzech nadchodzących komputerów Mac. Do bazy danych EEC (Eurasian Economic Commission) trafiły trzy nowe modele komputerów od Apple. Opisane one zostały nowymi modelami numerów, co oznacza zmiany w designie i konstrukcji urządzeń.

Do bazy danych EEC trafiły trzy urządzenia Apple skategoryzowane w dwóch kategoriach. Mowa o dwóch oddzielnych wpisach do bazy danych:

dwa komputery osobiste Apple A2615 oraz A2686 i ich części zamienne (z systemem operacyjnym macOS 12)

oraz i ich części zamienne (z systemem operacyjnym macOS 12) jeden komputer przenośny Apple A2681 i jego części zamienne (z systemem operacyjnym macOS 12)

Jednym z komputerów stacjonarnych prawdopodobnie jest nowy iMac z większym ekranem i procesorem Apple Silicon. Premiera tego urządzenia odbędzie się w najbliższych miesiącach. Przeważająca ilość źródeł sugeruje premierę w okolicach wakacji 2022 roku.

iMac z ekranem Mini-LED w czerwcu 2022 roku!

Do wpisu w bazie danych EEC odniósł się Ross Young, który często przekazuje informacje na temat nadchodzących urządzeń firmy Apple. Według znanego analityka urządzenie zadebiutuje w czerwcu 2022 roku. Możliwe zatem, że iMac zostanie zaprezentowany na konferencji WWDC 2022, która odbywać się będzie właśnie w czerwcu.

MiniLED iMac Pro could launch in June. Some observers said no MiniLEDs, but we hear around 1000 zones and over 4000 miniLEDs. — Ross Young (@DSCCRoss) February 14, 2022

Ross Young przekazał także informacje o ekranie nowego iMaca. Komputer otrzyma panel Mini-LED z ponad 4000 diód Mini-LED zgromadzonych w około 1000 stref lokalnego ściemniania.

AKTUALIZACJA 21.02.2022

Mark Gurman w najnowszym odcinku swojego newslettera Power On podzielił się informacjami dotyczącymi nadchodzących komputerów iMac na 2022 rok. Według Gurmana możemy spodziewać się dwóch nowych komputerów. Pierwszym z nich będzie odświeżony iMac 24, który otrzyma wydajniejszy procesor Apple M2. Urządzenie to zadebiutuje prawdopodobnie już 8 marca 2022 roku na wiosennej konferencji Apple.

Drugim komputerem All-in-One będzie iMac Pro z układami Apple M1 Pro/Apple M1 Max. Komputer ten zadebiutuje w drugiej połowie roku.

Nie będzie taniego, dużego iMaca w 2022 roku

Konsumenci, którzy oczekiwali iMaca 24 w wersji z większym ekranem prawdopodobnie będą rozczarowani. Najnowsze informacje sugerują, że Apple nie planuje wprowadzenia większej wersji "taniego" iMaca. Firma wprowadzi na rynek jedynie iMaca Pro, który będzie jeszcze droższy od 27-calowego modelu z Intelem, który kosztuje minimum 8999 zł.

iMac 24 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Mark Gurman sugeruje, że w najbliższym czasie nie pojawi się nowy, duży, tani iMac. Apple zamiast niego odświeży 24-calową konstrukcje, która otrzyma procesor Apple M2.

AKTUALIZACJA 01.03.2022

iMac nie na najbliższej konferencji prasowej

Z najnowszych informacji wynika, że na zbliżającej się wiosennej konferencji prasowej od Apple nie zobaczymy nowego iMaca. Firma Apple planuje skupić się na debiucie przystępniejszych cenowo urządzeń. Do strategii tej nie pasuje drogi iMac z dużym ekranem. Premiera tego urządzenia może odbyć się w czerwcu na WWDC 2022 lub w późniejszym okresie 2022 roku. Są to najnowsze informacje z zaufanych źródeł zbliżonych do łańcucha dostaw.

AKTUALIZACJA 03.03.2022

Ben Geskin w poście na Instagramie odnosi się do premiery nowego iMaca z większym ekranem. Jego zdalniem komputer ten może zostać zaprezentowany na najbliższej konferencji prasowej. Przypominamy, że wydarzenie odbędzie się 8 marca 2022 roku o godzinie 19:00 czasu lokalnego w naszym kraju.

Aktualnie w sieci znajdziemy przeciwstawne informacje. Część źródeł zakłada prezentację iMaca 2022 na wiosennej konferencji prasowej, a część sugeruje debiut urządzenia na WWDC 2022 lub w wakacje 2022 roku. Narracja o debiucie jedynie tańszych modeli pozwala sądzić, ze Apple nie zaprezentuje iMaca w marcu.

AKTUALIZACJA 07.03.2022

Zgodnie z najnowszymi informacjami firma Apple nie zaprezentuje na konferencji Peek performance nowego komputera z rodziny iMac. Znany analityk TF International Securities - Ming-Chi Kuo przekazał swoje najnowsze przewidywania dotyczące nadchodzących komputerów od Apple.

Według Kuo nowy iMac Pro oraz Mac Pro pojawią się na rynku dopiero w 2023 roku. Zamiast nich na wiosennej konferencji prasowej mają pojawić się nowe wersja Maca mini z wydajniejszymi procesorami.

Predictions for Apple's new desktop products:

1. 2022: More powerful Mac mini and more affordable external display (27-inch without mini-LED).

2. 2023: Mac Pro and iMac Pro. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 6, 2022

Już wcześniej w sieci pojawiały się informacje sugerujące, że premiera nowego iMaca została opóźniona. Komputer miał pojawić się na rynku w drugiej połowie 2022 roku. Niestety wszystko wskazuje na to, że poczekamy nieco dłużej. iMac oraz Mac Pro to jedyne komputery pozostające w ofercie Apple, które nadal nie otrzymały autorskich układów Apple Silicon.

AKTUALIZACJA 09.03.2022

Apple nie zaprezentowało nowego iMaca, a model z 2020 roku wycofano ze sprzedaży!

Po wczorajszej konferencji Peek performance wiemy już, że przewidywania Minh Chi-Kuo były autentyczne. Firma Apple nie zaprezentowała nowego iMaca. Jakby tego było mało po ponad 12 latach produkcji wycofano ze sprzedaży 27-calowe modele iMaca z procesorami Intel.

iMac 27 Źródło: apple.com

Na wydarzeniu firma Apple pokazała nowy komputer stacjonarny - Mac Studio. Wydajność tego modelu porównywano właśnie do 27-calowego iMaca. Tym samym Apple zasugerowało, że model ten zastąpi chwilowo na rynku iMaca 27. Nie jest to do końca prawda, ponieważ iMac 27 był zauważalnie tańszy (7999 zł za cały zestaw z klawiaturą i myszą vs 10799 zł za sam komputer). Dodatkowo mowa o klasycznym desktopie Mini PC, a nie rozwiązaniu All-in-One z wbudowanymi wszystkimi niezbędnymi do pracy elementami.

Ostatnia generacja iMaca została zaprezentowana w wakacje 2020 roku. Był to ostatni komputer Apple wprowadzony na rynek z procesorami firmy Intel. Spodziewamy się, że nowy iMac pojawi się później w 2022 roku lub w 2023 roku.

AKTUALIZACJA 14.03.2022

Apple nie planuje prezentacji dużego iMaca

Kilka dni po konferencji prasowej Peek performance do sieci trafiły nowe informacje dotyczące rozwoju komputerów stacjonarnych All-in-One z rodziny iMac. Najnowszy raport zakłada, że firma Apple nie planuje wprowadzenia do sprzedaży nowego, większego iMaca, który zastąpi wycofane modele z 27-calowym ekranem.

Według informacji, do których dotarł portal 9to5Mac firma Apple nie ma w planach wprowadzenia na rynek nowego iMaca z większym ekranem dedykowanego dla profesjonalistów.

Wszystko wskazuje na to, że aktualnie firma Apple sprzedawać będzie jedynie 24-calowego iMaca. Dla bardziej wymagających konsumentów zamiennikiem iMaca 27 ma być Mac Studio.

Jednocześnie Apple w przyszłym roku powinno zaprezentować odświeżony model 24-calowego iMaca. Komputer ten otrzyma procesor Apple M2 kilka miesięcy po jego debiucie w MacBooku Air.

AKTUALIZACJA 18.03.2022

Eksperci branżowi niepewni przyszłości iMaca

Apple postanowiło zakończyć produkcję oraz sprzedaż 27-calowego iMaca. Komputer zniknął z oferty po wiosennej konferencji prasowej, a Apple nie zdecydowało się na wprowadzenie na rynek nowszego modelu. Ekspert branżowi, który do tej pory sprzeczali się jedynie o datę premiery nowego iMaca, aktualnie nie są już zgodni. Większość z nich nadal wierzy, że Apple finalnie zaprezentuje większego iMaca z procesorami Apple Silicon. Z drugiej strony w sieci pojawia się coraz więcej głosów twierdzących, że Apple nie będzie już produkować komputerów All-in-One dla profesjonalistów, a w ofercie pozostanie jedynie 24-calowy model.

Ross Young z DSCC wcześniej był pewny premiery nowego iMaca 27. Aktualnie uważa, że Apple pracuje nad jeszcze jednym 27-calowym ekranem z Mini-LED, który potencjalnie może być częścią iMaca 27.

Ming Chi-Kuo oraz Mark Gurman z Bloomberga nadal podtrzymują swoje zdanie i uważają, że Apple zaprezentuje 27-calowego iMaca. Kuo wcześniej przewidywał premierę monitora Studio Display.

Monitor Studio Display nie został ciepło przyjęty na rynku. Recenzenci narzekają na kamerkę Face Time oraz ogólną jakość zastosowanej matrycy.

AKTUALIZACJA 25.04.2022

iMac z układem M3 już w przygotowaniu, może pojawić się pod koniec przyszłego roku

Podczas gdy Apple właśnie zakończyło prezentację wszystkich wariantów chipów M1, a my czekamy na pierwszą partię komputerów M2, wygląda na to, że firma z Cupertino już pracuje nad trzecią generacją swojego krzemu dla komputerów Mac - i iPadów. Nadchodzi iMac M3 - oto, co wiemy.

W najnowszym wydaniu biuletynu Power On, Mark Gurman z Bloomberga twierdzi, że wersja M3 komputera iMac jest już w przygotowaniu. Chociaż nie jest jasne, jakie postępy lub technologie będą wykorzystywane w tym układzie, interesująca jest informacja, że Apple już kieruje swój podstawowy procesor do innego komputera iMac.

Na razie Gurman wierzy, że Apple pracuje nad kilkoma komputerami z procesorem M2:

Układ M2 dla nowego MacBooka Air, podstawowego MacBooka Pro i Maca mini;

Układy M2 Pro i M2 max dla nowego 14-calowego MacBooka Pro i 16-calowego MacBooka Pro;

podwójny układ M2 Ultra dla Maca Pro.

Chip M2 może pojawić się już w czerwcu, ponieważ dziennikarz powiedział, że Apple może planować wydanie kilku nowych komputerów Mac w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Ponadto, oto co Gurman napisał o iMacu M3:

Od tamtej pory słyszałem, że układy M2 nie są jedynymi, które są testowane w Apple. A jeśli czekasz na nowego iMaca, słyszałem, że wersja M3 tego komputera jest już w przygotowaniu - choć przypuszczam, że pojawi się najwcześniej pod koniec przyszłego roku. Ponadto, dla tych, którzy pytają, nadal uważam, że iMac Pro zostanie wprowadzony. Po prostu nie nastąpi to w najbliższym czasie.

Jak na razie jedynym dostępnym komputerem iMac jest model 24-calowy. Ponieważ firma nie planuje wprowadzenia większego komputera iMac, wygląda na to, że to właśnie ta wersja może w przyszłości otrzymać procesor M3.