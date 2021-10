iMac 27 z M1 Max i 120 Hz ekranem. Znamy datę!

W sieci znajdziemy mnóstwo plotek dotyczących nowego iMaca z ekranem o przekątnej 27 cala. Prawda jest taka, że aktualnie model ten jest flagowym komputerem All-in-One w ofercie giganta z Cupertino, który na dodatek jest już przestarzały. Apple wycofało ze sprzedaży iMaca Pro pozostawiając go bez następcy i jednocześnie zwiększyło wydajność iMaca 27.

Niestety komputer ten produkowany jest w praktycznie niezmienionej obudowie od 9 lat. Jest to widoczne już na pierwszy rzut oka. Mimo obecności wydajnych podzespołów iMac 27 odstaje wizualnie oraz architekturalnie od innych komputerów.

Na początku roku Apple zastąpiło mniejszego iMaca 21,5 zupełnie nowym modelem z ekranem o przekątnej 24 cali oraz procesorem Apple Silicon.

Podobną aktualizację jesienią miał otrzymać większy iMac. Niestety tak się nie stało, a głównym winowajcą jest zapewne problem z dostępnością półprzewodników, który skutecznie psuje plany nawet największym producentom sprzętu elektronicznego.

Najnowsze informacje zakładają, że iMac z procesorami Intela pozostanie w sprzedaży do początku 2022 roku. Wtedy na rynku powinien pojawić się nowy model. W przeciwieństwie do wcześniejszych przecieków, teraz mówi się o 27-calowym komputerze z ekranem Pro Retina XDR wykonanym w technologii Mini LED z obsługą Pro Motion. Podobny ekran zastosowano w najnowszych MacBookach Pro.

Nowy iMac z pewnością otrzyma procesory Apple Silicon. Zapewne będą to najwydajniejsze konfiguracje układów Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max. Spodziewamy się również obecności nowego wyglądu z mniejszymi ramkami okalającymi ekran. Apple ostatnimi czasy przywraca do użycia popularne porty, więc iMac może po raz pierwszy w historii otrzymać HDMI.

AKTUALIZACJA 21.10.2021

Po premierze MacBooków Pro 2021 do sieci trafia coraz więcej plotek na temat 27-calowego iMaca. To aktualnie najstarsza konstrukcja pozostająca w portfolio firmy Apple. Zaktualizowany w zeszłym roku iMac cały czas wykorzystuje procesory Intela i czeka na kompletny redesign.

Wiemy już, że na pokład trafią procesory Apple M1 Pro/Max lub ich wydajniejsze odpowiedniki. Teraz do sieci trafiły kolejne informacje dotyczące wyświetlacza.

Aktualny model posiada 27-calową matrycę Retina 5K wykonaną w technologii IPS LCD. Jest to klasyczny panel z 60 Hz częstotliwością odświeżania oraz True Tone. Na pokładzie znajduje się również podświetlenie o jasności maksymalnej 500 nitów oraz pokrycie palety barw DCI-P3.

OK, tweeted too early. The 27" MiniLED screen is going in an iMac in Q1'22, not an external monitor. May see a monitor later. Still 24Hz - 120Hz variable refresh...Sorry for the confusion!