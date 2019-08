iMac Pro 2019 - data premiery, specyfikacja techniczna, cena

Niedługą miną dwa lata od premiery najpotężniejszego iMac'a Pro. Nachodzi czas na odświeżenie modelu o nowe podzespoły.

Spis treści

Apple w 2017 roku dosyć niespodziewanie wprowadziło na rynek kolejny komputer z dopiskiem Pro w nazwie. Mowa o iMac'u Pro czyli komputerze typu All-in-one przeznaczonym dla najbardziej zaawansowanych i wymagających użytkowników. Wiele osób po premierze zastanawiało się po co Apple wprowadza na rynek iMac'a Pro skoro 27 calowe wersje zwykłego iMac'a 5K były naprawdę potężne, a na dodatek komputer AiO w teorii słabo sprawdza się w zaawansowanych zadaniach.

Źródło: macworld

W rzeczywistości okazało się, że iMac Pro pomimo iż wizualnie niewiele różni się od zwykłego iMac'a w środku posiada zupełnie inne (wydajniejsze) podzespoły klasy workstation, a na dodatek dosyć dobrze się sprzedaje. Pierwsze plotki o iMac'u Pro pojawiły się w sieci w okolicach kwietnia 2017 roku. Urządzenie na rynku pojawiło się w grudniu i do dziś jest jednym z dwóch komputerów stacjonarnych od Apple z Pro w nazwie. Przypominamy, że w sprzedaży jest również stacjonarny Mac Pro, którego zupełnie nowa wersja została zaprezentowana na WWDC 2019 w czerwcu tego roku.

iMac Pro jest o wiele bardziej potężnym komputerem, niż może się na pierwszy rzut oka wydawać. Komputer skrywa w środku ośmiordzeniowy procesor Intel Xeon W o taktowaniu bazowym 3,2 GHz, który w razie potrzeby może zwiększyć taktowanie w trybie Turbo do 4,2 GHz (w opcjach build-to-order można wybrać nawet osiemnastordzeniowy procesor). Komputer do dziś może poszczycić się świetną wydajnością, ale ponad półtora roku po premierze oczekujemy już aktualizacji.

Po marcowej aktualizacji iMac w zwykłych wersjach dzięki procesorom dziewiątej generacji jest potężniejszy niż kiedykolwiek, a ząb czasu odciska się coraz bardziej na architekturze iMac'a Pro, która pochodzi z 2017 roku. W rezultacie z dnia na dzień iMac Pro znacznie stracił na atrakcyjności.

Źródło: macworld

Wydaje się prawdopodobne, że Apple zaniedbał nieco iMac'a Pro, ponieważ przygotowywał się do premiery zupełnie nowego Mac'a Pro, który potrzebował aktualizacji jeszcze bardziej. W sprzedaży od 2013 roku pozostawał ten sam model, który był drogi, a na dodatek nie oferował nawet jednego portu USB Typu C. Jego konstrukcja była mocno kontrowersyjna w związku z czym wielu użytkowników Mac'a Pro rozbudowywała swoje komputery z 2012 roku do granic możliwości oczekując zupełnie nowego modelu. Apple nie zawiodło ich i wprowadziło komputer stacjonarny Mac Pro w zupełnie nowej odsłonie, którego wydajność zawstydza większość stacji roboczych z Windowsem.

Teraz po premierze zupełnie nowego Mac'a Pro Apple może zabrać się za aktualizację iMac'a Pro. Sprawdzamy, co nowego może pojawić się w kolejnej generacji urządzenia oraz kiedy możemy spodziewać się premiery.

iMac Pro 2019 - Data premiery

Nowy iMac Pro nazwany przez nas roboczo iMac'iem Pro 2019 prawdopodobnie nadal będzie korzystał z procesorów Xenon W. Jeżeli Apple nie zmieni architektury nowe komputery powinny zaoferować układy Cascade Lake W.

Intel, którego procesory stosowane są w sprzęcie Apple od 2006 roku wprowadził nowe układy Cascade Lake Xeon na początku kwietnia 2019 roku, ale procesory z literką W zadebiutowały dopiero w czerwcu. Przez taką datę premiery procesorów oczywiste jest, że Apple nie zdążyło zaprojektować nowego iMac'a Pro na WWDC 2019. Prawdopodobnie firma nie chciała tego zrobić, ponieważ całe show skraść miał najnowszy Mac Pro wraz z nowym wyświetlaczem Pro Display XDR.

Źródło: macworld

Jeżeli w Cupertino wszystko idzie zgodnie z planem i nie napotkano żadnych niespodziewanych komplikacji nowy iMac Pro może zadebiutować już we wrześniu wraz z najnowszymi iPhone'ami. Jesteśmy jednak sceptyczni co do tej daty. Apple prawdopodobnie będzie chciało sprzedawać jak największe ilości Mac'a Pro, więc może wstrzymać się z prezentacją nowego iMac'a Pro do późnej jesieni lub nawet początku 2020 roku.

iMac Pro 2019 - Cena

iMac Pro sprzedawany jest obok normalnych wersji komputera All-in-one od Apple, ale nie jest to komputer dla przeciętnych konsumentów. iMac Pro to wysokiej wydajności stacja robocza przeznaczona dla specjalistów, którzy oczekują najwyższej dostępnej wydajności, a potężne komputery iMac są dla nich za słabe. W związku z tym, że iMac Pro posiada bardzo wydajne podzespoły zamknięte w kompaktowej obudowie ze świetnym ekranem nie jest to tanie urządzenie.

Podstawowa konfiguracja iMac'a Pro wyposażona jest w 8 rdzeniowy procesor Intel Xeon W o taktowaniu 3,2 GHz, 32 GB pamięci operacyjnej RAM ECC 2666 MHz z możliwością rozbudowy do aż 256 GB oraz 1 TB pamięci masowej SSD, co jest niezwykle ważne przy pracy z materiałem wideo w 4K. W podstawie otrzymujemy również procesor graficzny Radeon Pro Vega 56 z 8 GB wbudowanej pamięci HBM2, gniazdo Ethernet 10 Gb, cztery porty Thunderbolt 3/USB-C oraz 27 calowy wyświetlacz Retina 5K P3 o rozdzielczości 5120 na 2880 pikseli. Tak skonfigurowany komputer kosztuje 23999 zł, a to dopiero podstawowa konfiguracja. Chwila zabawy w konfiguratorze powoduje, że cena szybko wzrasta do 30000 zł, a nadal mówimy o pośredniej konfiguracji z 64 GB RAM'u i 10 rdzeniowym procesorem.

Topowa wersja iMac'a Pro z 18 rdzeniowym procesorem Intel Xeon W o taktowaniu 2,3 GHz (4,3 GHz w trybie Turbo Boost), 256 GB RAM'u, procesorem graficznym Radeon Pro Vega 64X z 16 GB pamięci HBM2 i 4 TB nośnikiem SSD kosztuje 61919 zł. Za taką kwotę spokojnie można kupić dobrze wyposażone auto segmentu B lub podstawową konfigurację kompaktowego samochodu takie, jak na przykład Ford Focus.

Z pewnością nie można spodziewać się, że Apple obniży ceny iMac'a Pro. Bardziej prawdopodobne jest przewalutowanie i dostosowanie do aktualnego kursu walut, ale dotyczy to głównie Wielkiej Brytanii, gdzie sprzęt od Apple drożeje. Prawdopodobnie cena nowego iMac'a Pro zaczynać się będzie od 23999 zł. Jeżeli Apple zdecyduje się na podwyżkę prawdopodobne jest, że podstawowa wersja zostanie wyceniona na 24999 zł.

W Stanach Zjednoczonych iMac Pro wyceniony jest na 4999 dolarów. Nowy Mac Pro, który pojawi się w sprzedaży jesienią tego roku kosztować będzie 5999 dolarów. Apple prawdopodobnie w dalszym ciągu będzie chciało rozróżnić oba komputery ceną, a należy pamiętać, że Mac Pro mimo iż jest droższy nie posiada wyświetlacza.

Źródło: macworld

iMac Pro 2019 - Wygląd

Na pierwszy rzut oka iMac Pro poza zmienionym kolorem obudowy i akcesoriów wygląda identycznie, jak zwykły 27 calowy iMac.

Porównujemy wymiary 27 calowego iMac'a z iMac'iem Pro:

iMac 27 cali 5K: 51,6 cm x 65 cm x 20,3 cm, waga 9,44 kg

51,6 cm x 65 cm x 20,3 cm, waga 9,44 kg iMac Pro: 51,6 cm x 65 cm x 20,3 cm, waga 9,7 kg

W rzeczywistości oba urządzenia posiadają identyczne wymiary, a różnią się jedynie masą. iMac Pro jest o niecałe 300 gram cięższy od iMac'a z 27 calowym wyświetlaczem.

iMac Pro wykonany jest w kolorze Space Gray i to jedyna zauważalna różnica. Dużo więcej zmieniono w środku. Apple zachowało wygląd zewnętrzny urządzenia, ale znacznie przeprojektowało wnętrze. Umieszczono bardziej wydajny system chłodzenia z radiatorem o dużej pojemności oraz dodatkowe kanały odprowadzające ciepło, co pozwoliło na zwiększenie przepływu powietrza o 75 procent i zwiększenie pojemności cieplnej o 80 procent w stosunku do zwykłego 27 calowego iMac'a.

Źródło: macworld

Nie podejrzewamy, aby Apple zdecydowało się na gruntowną zmianę wyglądu nadchodzącego iMac'a Pro tym bardziej, że nie zdecydowano się na aktualizację designu klasycznego iMac'a.

Pomimo tego uważamy, że Apple, które dąży do ciągłem minimalizacji ramek okalających ekran iPhone'a, iPad'a oraz MacBook'ów powinno popracować nad zmniejszeniem wymiarów zewnętrznych swoich komputerów All-in-one. Tyczy się to nie tylko najpotężniejszego iMac'a Pro, ale wszystkich modeli.

Jeżeli Apple na poważnie zabrało by się za minimalizację ramek okalających ekran moglibyśmy otrzymać 30 calowego iMac'a Pro z zachowaniem obecnych wymiarów zewnętrznych lub 27 calowego iMac'a Pro, który byłby zauważalnie mniejszy.

iMac Pro 2019 - Wyświetlacz

Ekran iMac'a Pro jest jednym z najważniejszych elementów, dzięki którym komputer ten zyskał taką popularność. Aby dowiedzieć się, jakie zmiany może wprowadzić Apple w ekranie iMac'a Pro należy spojrzeć na Pro Display XDR, który zadebiutował razem z nowym iMac'iem Pro w trakcie WWDC 2019.

Nowy wyświetlacz Pro Display XDR jest następcą Apple Thunderbolt Display i oferuje przekątną 32 cali oraz rozdzielczość 6K (6016 x 3384 pikseli). Pod maską znajduje się również wiele innych ciekawych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań, które powodują, że wyświetlacz wyceniono na 4999 dolarów.

Obecny iMac Pro oferuje wyświetlacz 5K o rozdzielczości 5120 x 2880 pikseli, który doskonale znany jest z tańszego iMac'a 27 cali 5K produkowanego od końca 2014 roku do dziś. To świetny panel, ale znalazło by się miejsce na kilka ulepszeń. Patrząc na konkurencyjne monitory oraz komputery możemy zobaczyć, co Apple może poprawić.

Obecny model oferuje solidne podświetlenie generujące 500 nitów. To jasność w zupełności wystarczająca do codziennej pracy, ale Pro Display XDR może pochwalić się imponującą jasnością 1000 nitów. Podobne rozwiązania zaczynają być stosowane w najdroższych laptopach z Windowsem.

Na przykład HP Book Studio X360 posiada panel o jasności 600 nitów, a 24 i 27 calowe monitory Dell Ultrathin także oferują 600 nitów.

Wyświetlacze od HP i Dell'a oferują również 85 procentowe pokrycie palety barw DCI-P3. Od 2015 roku firma Apple obsługuje przestrzeń P3, która jest odpowiednikiem przestrzeni RGB opracowanym na potrzeby branży filmowej. Niemniej jednak wyświetlacze Apple P3 różnią się nieco od wyświetlaczy DCI-P3.

Niektóre osoby mające styczność z branżą filmową krytykują, że P3 od Apple jest węższe od palety barw Adobe RGB w obrębie kolorów cyjan oraz zieleni. Jako przykład podają oni na przykład Dell'a Precision 5530, którego ekran posiada 100 procentowe pokrycie palety barw Adobe RGB.

Adobe RGB jest standardem w zastosowaniach profesjonalnych już od dłuższego czasu, ale wiele osób uważa, że już pokrycie zwykłego sRGB (standardowego RGB) jest w zupełności wystarczające, a wyświetlacze od Apple przekraczają gamę kolorów sRGB.

Źródło: macworld

Kolejnym obszarem, w obrębie którego można by wprowadzić ulepszenia jest obsługa rzeczywistych 10 bitowych kolorów. Wyświetlacze od Apple poza Pro Display XDR w rzeczywistości są 8 bitowe, a przez bardzo szybkie przełączanie niektórych pikseli są w stanie wyświetlić 10 bitowe kolory.

iMac Pro 2019 - Procesor

Obecny iMac Pro korzysta z procesorów serii Xeon W-200, które oparte są na architekturze serwerowej Skylake (szóstej generacji). Układy te wykonane są w 14 nm procesie technologicznym i wykorzystują architekturę Purley.

Modele z 2017 roku posiadają następujące procesory:

8-rdzeniowy Intel Xeon W 3,2 GHz (TB 4,2 GHz) 19 MB pamięci podręcznej (Xeon W-2140B)

10-rdzeniowy 3,0 GHz Intel Xeon W (TB 4,5 GHz) 23,75 MB pamięci podręcznej (Xeon W-2150B)

14-rdzeniowy Intel Xeon W 2,5 GHz (TB 4,3 GHz) 33,25 MB pamięci podręcznej (Xeon W-2170B)

18-rdzeniowy Intel Xeon W 2,3 GHz (TB 4,3 GHz) 42,75 MB pamięci podręcznej (Xeon W-2191B)

Rodzina Xeon W zastąpiła układy Xeon E5, które wykorzystywane są w Mac'u Pro z końca 2013 roku. Xeon to marka procesorów dla stacji roboczych, które pozycjonowane są wyżej od komputerów konsumenckich, ale jednocześnie nie są zaliczane jeszcze do serwerów.

Patrząc na potencjalne układy, które mogą być wykorzystane w nowym iMac'u Pro należy spojrzeć w stronę mikroarchitektury Cascade Lake wykonanej również w 14 nm procesie technologicznym. Procesory te miały zostać wprowadzone na rynek jeszcze w 2018 roku, ale ze względu na duże opóźniania w produkcji zarówno układów konsumenckich, jak i profesjonalnych oraz problemów z przejściem na 10 nm proces technologiczny premiera została przesunięta do 2019 roku.

Na początku kwietnia 2019 roku Intel wprowadził szereg nowych procesorów Xeon Cascade Lake jednak układy W zostały zaprezentowane dopiero w czerwcu.

Na początku maja na chińskim forum internetowym za pośrednictwem Tom's Hardware dowiedzieliśmy się szczegółów o nowych procesorach Cascade Lake.

Na rynku pojawią się następujące układy:

Intel Xeon W-3275, 28 rdzeni, 4,6 GHz.

Intel Xeon W-3265, 24 rdzenie, TBC

Intel Xeon W-3245, 16 rdzeni, TBC

Intel Xeon W-3235, 12 rdzeni, TBC

Intel Xeon W-3225, 8 rdzeni, TBC

Intel Xeon W-3223, 8 rdzeni, TBC

Procesory mają być odporne na luki Spectre oraz Meltdown, a także dodać wsparcie dla pamięci DDR-T Optane i 2933 MT/s DDR4.

Po układach Cascade Lake W na rynku pojawią się układy Ice Lake W, które wykorzystują nowszy 10 nm proces technologiczny. Architektura Purley zostanie zmieniona na platformę Whitley, ale zmiany te nastąpią prawdopodobnie dopiero w 2020 roku. W chwili obecnej Intel wprowadza na rynek powoli nowe układy Ice Lake dziesiątej generacji do ultrabooków. Pierwsze testy pokazują, że możemy spodziewać się znacznie wydajniejszej zintegrowanej kary graficznej, ale na wzrost mocy obliczeniowej nie mamy co liczyć. Przynajmniej nie w kwestii układów dedykowanych do laptopów.

Źródło: macworld

iMac Pro 2019 - Karta graficzna

Pierwotnie komputery iMac Pro po premierze w 2017 roku można było skonfigurować z następującymi układami graficznymi: Radeon Pro Vega 56 z 8 GB pamięci HBM2 lub Radeon Pro Vega 64 z 16 GB pamięci HBM2. W późniejszym okresie czasu dodano również konfigurację z Radon Pro Vega 64X z 16 GB pamięci HBM2.

Najnowszy Mac Pro oferuje szereg opcji graficznych zaczynając od układu AMD Radeon Pro 580X. Wątpimy, aby Apple nagle zaoferowało układy od Nvidia. Bardziej prawdopodobne jest zastosowanie procesora Radeon Pro Vega II lub Radeon Pro Vega II Duo.

Źródło: macworld

iMac Pro 2019 - Pamięć RAM

Zmiana procesora na układ o kilka generacji nowszy spowoduje zmiany w obrębie obsługiwanej pamięci operacyjnej. Cascade Lake W dodaje obsługę pamięci DDR-T Optane i 2933 MT/s DDR4.

Pamięci Intel Optane DIMMs pojawiły się już na rynku. Oto, jakie przynoszą korzyści:

Większa gęstość pamięci pozwala na budowę pojemniejszych kości

Szybkość co najmniej taka sama, jak w przypadku DDR4

Możliwość przechowywania informacji bez dostępu do zasilania

Obecnie komputery iMac Pro oferują nastepujące pamięci RAM:

32 GB pamięci DDR4 2666MHz DDR4 ECC

64 GB pamięci DDR4 2666MHz DDR4 ECC

128 GB pamięci DDR4 2666MHz DDR4 ECC

256 GB pamięci DDR4 2666MHz DDR4 ECC

Spodziewamy się, że nowy iMac Pro zaoferuje takie same pojemności przy jednoczesnym wzroście częstotliwości taktowania pamięci operacyjnej. Możliwe jest wykorzystanie pamięci typu DDR4 lub nowych Optane DIMMs.