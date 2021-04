iMac, iPad Pro, AirTags i Apple TV 4K. Co warto kupić i w jakiej wersji?

Przyglądamy się nowością z konferencji Apple Spring Loaded. Gigant z Cupertino zaprezentował mnóstwo nowości, ale czy są wśród nich modele, którymi warto się zainteresować? Sprawdzam wszystkie nowości oraz ich polskie ceny, które potrafią zaskoczyć. Niestety nie jest to pozytywne zaskoczenie.

Spis treści

Po miesiącach oczekiwań Apple zaprezentowało nowe produkty. Na rynku pojawił się zupełnie nowy iMac, iPad Pro z procesorem Apple M1 oraz ekranem mini LED, lokalizatory AirTags, iPhone 12 w nowym kolorze oraz odświeżone akcesoria.

Apple Spring Loaded

Od konferencji minęło już ładnych kilka godzin, a Apple w całości zaktualizowało swoją stronę. Przejrzałem ofertę oraz przeprowadziłem chłodną kalkulację. Które urządzenia warto kupić? Przekonaj się razem ze mną w który nowy sprzęt Apple warto zainwestować.

iMac - największe rozczarowanie konferencji

Zaczniemy od największego rozczarowania. Jest nim pierwszy od 9 lat zupełnie nowy iMac z całkowicie przeprojektowaną obudową.

iMac 2021

Na nowego iMaca czekałem z niecierpliwością od premiery procesorów Apple M1. Sam od lat korzystam z komputera All-in-One od Apple i poważnie myślałem nad wymianą swojego modelu Retina 4K z 2017 roku na nowy komputer z procesorem Apple Silicon. Premiera iMaca 24" skutecznie wyleczyła mnie z tego pomysłu.

iMac w kolorze niebieskim. Czy tylko mi brakuje logo Apple?

Sam komputer jest cienki, lekki i ma większy ekran, a na dodatek możemy wybrać kolory. Niby wszystko w porządku, ale projektanci ewidentnie nie postarali się z frontem urządzenia, który jest brzydki. Zajęto się pleckami, których raczej na codzień nie będziemy oglądać.

Nie to jest największym problemem iMaca 24". Jest nim cena.

Bazowy iMac 24" z podzespołami z MacBooka Air, którego kupimy obecnie za około 4700 zł kosztuje aż 6799 zł. Konfiguracja z Touch ID i mocniejszym procesorem to wydatek aż 7899 zł, a nadal mówimy o komputerze z 256 GB wbudowanej pamięci operacyjnej i 8 GB RAMu. Co ważne tylko droższy model ma Touch ID, cztery porty USB Typu C oraz Gigabit Ethernet w zasilaczu.

Żeby nie było, że widzę same wady - iMac'a 24 doceniam za lepsze głośniki, mikrofony studyjne oraz kamerkę 1080p. Podobają mi się również akcesoria w kolorze obudowy.

Nowa klawiatura Magic Keyboard z Touch ID

iPad Pro - dzięki niemu nie wiem czy potrzebuję MacBooka Pro 13

Apple zaimplementowało procesor Apple M1 również do iPada Pro. Aktualizację otrzymały oba modele, ale warto zainteresować się większym tabletem z ekranem 12,9 cala. Wszystko ze względu na obecność ekranu mini LED Liquid Retina XDR. Do podświetlenia wykorzystuje ona 10 tysięcy diód LED, jasność maksymalna to 1000 nitów, a szczytowa nawet 1600 nitów.

iPad Pro

Nie zabrakło ProMotion oraz pełnego pokryta palety barw DCI P3.

Mniejszy model nadal ma ekran IPS LCD.

Nowością jest modem sieci 5G zamiast 4G LTE. Podobnie, jak w przypadku iPhone 12 egzemplarze z europejskiej dystrybucji nie mają obsługi sieci mmWave.

iPad Pro z ekran mini LED

Polecam wybór jednego z dwóch iPadów Pro w wersji 128 GB. To świetne urządzenia, które w połączeniu z akcesoriami spokojnie mogą zastąpić komputer przenośny.

Myślę, że osobiście spokojnie przesiadłbym się na iPada Pro z procesorem Apple M1 z mojego MacBooka Pro 13 2019.

AirTags - świetne akcesorium, ale Apple specjalnie zapomniało o jednej rzeczy

Apple tak długo projektowało AirTags, że konkurencja zdążyła podłapać temat i wprowadzić swoje urządzenia na rynek wcześniej. Dodatkowo nie "zapomnieli" o jednym z ważniejszych elementów. Znacznik AirTags nie posiada oczka, które pozwoliłoby na montaż do kluczy lub pleckach. Znajduje się ono w pokrowcu, który kosztuje tyle co lokalizatora. Za pewne za chwilę będziemy mieli mnóstwo akcesoriów firm trzecich, ale oczko na smyczkę powinno być w standardzie.

AirTag

Sam AirTag jest wodoodporny, ładny oraz korzysta z chipu UWB, który pozwala idealnie poprowadzić nas wprost do naszej zguby. Opcja ta wymaga iPhone'a 11 lub nowszego.

Lokalizacja AirTaga z UWB

To fajne uzupełnienie ekosystemu, które jak na Apple nie jest też bardzo drogie. Jeden tag kosztuje 159 zł. Pakiet czterech sztuk wyceniono na 549 zł.

Posiadacze starszych modeli iPhone'a skorzystają z odnajdywania urządzenia z wykorzystaniem wbudowanego w AirTags głośnika.

Całość zasilana jest wymienną baterią CR2032 (komputerową).

Warto dodać, ze oryginalny pasek Apple do AirTags również kosztuje 159 zł, co jest już mocną przesadą.

AirTag z paskiem

Apple TV 4K - solidna aktualizacja dla kinomaniaków

Ciekawie wygląda nowa generacja Apple TV 4K. Z pozoru sama skrzynka jest identyczna, ale w środku znajdziemy nowszy i wydajniejszy procesor Apple A12 Bionic znany z iPhone Xs, Xs Max, Xr oraz wybranych modeli iPada. Całość uzupełnia zupełnie nowy pilot sterowania z wbudowanym gładzikiem i przyciskiem do wywołania Siri.

Nowy Apple TV pozwala skorzystać z Dolby Vision i Dolby Audio oraz otwarta materiały Dolby Vision nagrane z iPhone 12.

Cena od 899 zł za wersję 32 GB do 999 zł za wersję 64 GB.

Apple TV 4K

Myślę, że to ciekawe rozwiązanie dla prawdziwych kinomaniaków. Zwykłym użytkownikom wystarczą telewizory z AirPlay oraz Apple TV.

iPhone 12 w "nowym kolorze"

Ostatnią "nowością" jest iPhone 12 i iPhone 12 mini w "nowym kolorze". W rzeczywistości bazowe model kupimy teraz w odcieniu fioletowym, który znamy już z iPhone'a 11.

Fioletowy iPhone 12

Ceny identyczne, jak w przypadku innych wersji kolorystycznych.

Wiosenne akcesoria do sprzętu Apple

Apple przygotowało również nowe akcesoria dla swoich urządzeń. Pojawiła się nowa klawiatura Magic Keyboard dla tabletów iPad Air 4, iPad Pro 11 oraz iPad Pro 12,9. Cena to "skromne" 1499 zł.

Magic Keyboard

W sklepie znajdziemy portfel MagSafe w kolorze pustynnej gliny.

Pokrowiec MagSafe w nowym odcieniu

Są również cztery nowe pokrowce silikonowe - pistacjowy, melonowy, adriatycki błękit oraz ametyst.

Nowe pokrowce dla iPhone 12

W wersji skórzanej pojawił się kolor ciemny fiolet.

Skórzany pokrowiec w nowym kolorze

Apple nie wspominało na konferencji o zegarkach Apple Watch, ale przygotowało dla nich nowe paski.

Nowy pasek Nike

Kupić możemy nowe, jaskrawe paski solo, opaskę solo, pasek sportowy, opaskę sportową oraz pasek Nike.

Nowe paski

Większość urządzeń zamówimy od 30 kwietnia, a dostawy planowane są na drugą połowę maja. Akcesoria dostępne są w ciągu kilku dni roboczych. Wkrótce wszystkie rzeczy pojawią się również u autoryzowanych sprzedawców Apple

Czego zabrakło?

Na sam koniec chwilę o tym, czego moim zdaniem zabrakło na konferencji Spring Loaded. Apple przygotowało sporo nowości, ale zabrakło mi kilku rzeczy.

Najbardziej wymiernym dla mnie brakiem jest nie udostępnienie nowego iOS 14.5 oraz watchOS 7.4 z możliwością hybrydowego odblokowywania iPhone'a w momencie noszenia maski. Telefon skanować będzie połowę twarzy oraz potwierdzać tożsamość z wykorzystaniem odblokowanego zegarka Apple Watch.

Nie pojawił się również nowy model iPada mini. W sprzedaży nadal dostępna jest piąta generacja z 2019 roku. Ponownie iPad mini jest najstarszym modelem w portfolio. Przypominam, że iPad mini 4 był sprzedawany bez zmian przez prawie cztery lata.

Chociaż wiedziałem, że to mało realne, po cichu liczyłem również na nowy model iPhone'a SE z nieco większym ekranem.