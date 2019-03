iOS 12.3 beta od Apple z nową aplikacją TV

Wygląda na to, że Apple nadal dodaje główne funkcje do iOS 12.

Konferencja Apple "It's show time", która odbyła się 25 marca, ujawniła szereg nowych usług, z których większość nie jest jeszcze dostępna. W Polsce część usług nie będzie dostępna. Jedyną nowością, którą udostępniono bezpośrednio po wydarzeniu to Apple News+ wydany wraz z aktualizacją do iOS 12.2.

Zaledwie kilka dni później Apple zdecydowało się wydać pierwszą wersję beta iOS 12.3, która jest niezbędna do wprowadzenia aktualizacji aplikacji TV i nowej usługi z nią związanej.

Osoby będące w programie deweloperów mogą zarejestrować swoje urządzenia na stronie. Pierwsza beta jest także dostępna dla osób zarejestrowanych w programie Public Beta. Jeżeli chciałbyś przetestować nowe oprogramowanie, a nie robiłeś tego wcześniej musisz zarejestrować się tutaj. Sugerujemy, abyś nie instalował oprogramowania w wersji beta na swoim głównym urządzeniu, z którego korzystasz na co dzień. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań upewnij się, że wykonałeś kopie zapasową.

Co nowego w iOS 12.3

Nowa aplikacja TV. Nowością w iOS 12.3 jest zaktualizowana aplikacja TV, (obecna również w tvOS dla Apple TV HD i 4K), która dodaje kanały Apple TV, gdzie będzie można subskrybować i oglądać usługi innych firm bezpośrednio w aplikacji. Nowa aplikacja będzie dostępna w większej ilości regionów niż dotychczas.

Kiedy finalna wersja iOS 12.3 zostanie wydana

Apple zapowiedziało, że nowa aplikacja TV zostanie oficjalnie uruchomiona w maju tego roku. Nie będzie to możliwe bez zaktualizowanej aplikacji TV. Dlatego też podejrzewamy, że iOS 12.3 zadebiutuje w maju wraz z uruchomieniem usługi. Daje to firmie Apple dwa miesiące na dopracowanie oprogramowania. To dokładnie tyle samo, co w przypadku iOS 12.2. Będzie to ostatnia wersja rozwojowa przed zaprezentowaniem iOS na WWDC w czerwcu.