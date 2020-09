iOS 14.2 beta potwierdza - iPhone 12 bez słuchawek w zestawie

Najnowsza wersja beta systemu iOS 14.2 potwierdza - iPhone 12 trafi na rynek jedynie z przewodem USB. W pudełku nie znajdziemy zasilacza oraz słuchawek.

Od dłuższego czasu w sieci krążą plotki na temat zestawu sprzedażowego nadchodzących modeli iPhone 12. Wiemy, że smartfony dostarczane będą bez zasilaczy. Potwierdził to nawet sam producent, który podczas wrześniowego eventu przekazał, że nie będzie już dołączał zasilaczy do wybranych nowych produktów. Apple wyszło z założenia, że każdy użytkownik posiada zasilacz kompatybilny z iPhone. Dodatkowo od pewnego czasu słyszymy, że Apple ma usunąć z zestawu sprzedażowego również słuchawki EarPods. Wcześniej taki los spotkał przejściówkę z Lightning do Jack 3,5 mm.

iPhone z ładowarkami Źródło: macworld.com

Ograniczenie zestawu sprzedażowego ma pozytywnie wpłynąć na cenę startową, która ma być niższa, niż w przypadku iPhone 11.

System operacyjny iOS posiada wbudowane zastrzeżenia dotyczące ekspozycji na częstotliwości radio. Znajdziemy tam również dodatkowe ostrzeżenia dla użytkownika dotyczące sposobu korzystania z telefonu i dołączanych do niego akcesoriów.

Portal MacRumors zauważył, że druga beta systemu operacyjnego iOS 14.2 w pliku o ostrzeżeniach odnosi się tylko do słuchawek. W iOS 14.0 znajduje się tam wpis dotyczący dedykowanych słuchawek. Zmiana może sugerować że iPhone 12 dostarczany będzie bez słuchawek.

Po raz pierwszy o braku słuchawek w zestawie sprzedażowym usłyszeliśmy od Ming Chi Kuo. Informacje te zostały później potwierdzone przez @L0vetodream, który przekazał także, że w pudełku nie znajdziemy zasilacza.

Okazuje się, że najnowszy przeciek może dotyczyć nie tylko iPhone 12. Bardzo możliwe, że Apple zaprzestanie dołączania słuchawek również do innych sprzedawanych aktualnie modeli - iPhone 11 oraz iPhone SE.

Pierwszymi urządzeniami Apple, które dostarczane są bez zasilaczy są Apple Watch Series 6 oraz Apple Watch SE.

