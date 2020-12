iOS 14.3 i macOS Big Sur 11.1 powinny zadebiutować jeszcze dziś

W dzień potężnej awarii usług Google, Apple przygotowuje się do wprowadzenia aktualizacji swoich najważniejszych systemów operacyjnych.

Jeżeli wszystko odbędzie się zgodnie z planem, a Apple nie zmieniło w międzyczasie swoich planów wydawniczych to w godzinach mocno popołudniowych wprowadzone zostaną nowe wersje iOS/iPadOS oraz macOS Big Sur.

W przypadku aktualizacji do iOS 14.3 możemy liczyć na dodanie obsługi słuchawek AirPods Max, obsługę Pro Raw w topowym iPhone 12 Pro Max, skanowanie AppClip i nowe funkcje prywatności dla aplikacji firm trzecich. Dodatkowo Apple poprawi błędy i ulepszy zabezpieczenia.

