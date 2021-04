iOS 14.5. Wiemy, kiedy finalnie pojawi się na Twoim iPhone! Instalujesz? [26.04.2021]

Apple od kilkunastu tygodni testuje iOS 14.5 Po wtorkowej konferencji wiemy już, kiedy zadebiutuje finalna wersja iOS 14.5, iPadOS 14.5 oraz watchOS 7.4. Kiedy powinieneś sprawdzić dostępność aktualizacji?

Apple wyjątkowo długo testuje iOS/iPadOS w wersji 14.5. Oprogramowanie w wielu wersjach beta testowane jest już od dobrych kilku tygodni. Po wtorkowej konferencji wiemy już kiedy na rynku pojawią się finalne wersje nowych systemów operacyjnych, które w końcu umożliwią odblokowanie iPhone'a połączonego z Apple Watch w momencie, gdy mamy na twarzy maseczkę.

iPad Pro 2021

Skąd wiemy kiedy na rynku pojawi się iOS 14.5? To proste. Nowy model iPada Pro 11/12,9 mają na pokładzie iPadOS 14.5. Najnowsze wersji systemu operacyjnego do działania wymagają również lokalizatory AirTags, które zadebiutują na rynku pod koniec kwietnia.

Oznacza to, że najnowsze wersje systemów operacyjnych z iOS 14.5, iPadOS 14.5 oraz watchOS 7.4 pojawią się na rynku w przyszły piątek - 30 kwietnia 2021 roku. Nowe wersje pojawią się akurat na nadchodzącą majówkę.

Znając harmonogram wydawniczy oprogramowanie zostanie udostępnione w okolicach godziny 10 czasu lokalnego w Kalifornii, co przekłada się na 19:00 czasu lokalnego w Polsce.

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania na iPhone należy przejść do Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia.

Bardzo możliwe, że w piątkowy wieczór będą problemy z pobraniem aktualizacji w związku z dużym obciążeniem serwerów.

AKTUALIZACJA 23.04.2021

Według najnowszych informacji zza oceanu aktualizacja do iOS 14.5 może pojawić się wcześniej - w poniedziałek 26 kwietnia 2021 roku. Jest to prawdopodobnie, ponieważ w piątek 30 kwietnia 2021 roku pierwsi użytkownicy będą już posiadać swoje lokalizatory AirTags. Do ich obsługi potrzebny jest iOS 14.5. Wydanie systemu kilka dni wcześniej pozwoli wszystkim zainteresowanym zainstalować najnowszą wersję oprogramowania na swoje urządzenia.

AKTUALIZACJA 26.04.2021

Według informacji podanych przez media branżowe ze Stanów Zjednoczonych iOS 14.5 zadebiutuje już dziś o godzinie 10:00 czasu lokalnego w Kalifornii. Oznacza to, że aktualizacja dotrze do Polski o godzinie 19:00. Informacje te są zbieżne z wiadomościami, które zebraliśmy w piątek.

Nowe oprogramowanie wprowadza kompatybilność z lokalizatorami AirTags oraz co ważniejsze możliwość hybrydowego odblokowania iPhone'a. Po sparowaniu z Apple Watch system Face ID działać będzie nawet w momencie, gdy nosimy maskę.