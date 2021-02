iOS 14.5 z nowymi emotkami. Pojawiła się szczepionka na COVID-19!

Apple zaktualizowało listę emotikon w systemie operacyjnym iOS 14.5. Użytkownicy iPhone'ów otrzymają 200 nowych emotek. Wśród nich znajdziemy między innymi szczepionkę na COVID-19.

Apple udostępniło deweloperom drugą wersję testową systemu operacyjnego iOS 14.5. Okazuje się, że przy okazji dodano ponad 200 nowych lub zmodyfikowanych emotikon, które wkrótce trafią do wszystkich użytkowników sprzętu Apple.

Nowe emoji w iOS 14.5 Źródło: emojipedia

Według Emojipedii najnowsza wersja beta iOS 14.5 dodaje dokładnie 217 nowych emotek. Najciekawszą z nich jest strzykawka symobolizująca trwające obecnie na całym świecie szczepienia przeciwko koronawirusowi. Nie zabrakło również nowych słuchawek AirPods Pro Max oraz przeziębionej emotki.

emotka szczepionki Źródło: emojipedia

Warto zauważyć, że Apple oferuje możliwość personalizowania emotikon. Możemy zmieniać ich kolor skóry, a także płeć według własnych upodobań.

Emojipedia zauważa, że w najnowszej wersji iOS 14.5 istnieje możliwość stworzenia emotki kobiety z brodą. Wcześniej taka opcja była niedostępna.

Nowe emoji w iOS 14.5 Źródło: emojipedia

Nowe emotikony pojawią się na sprzęcie Apple po aktualizacji do finalnej wersji iOS 14.5. Obecnie Apple testuje to oprogramowanie. Spodziewamy się, że iOS 14.5 w finalnej wersji pojawi się na rynku jeszcze w tym miesiącu. Bę∂zie to jedno z ostatnich uaktualnień przed prezentacją nowego systemu operacyjnego iOS 15 w czerwcu 2021 roku.

Nowe emoji w iOS 14.5 Źródło: emojipedia

Źródło: techradar.com