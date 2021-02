iOS 14.5 ze wsparciem dla kontrolerów PS5 DualSense i Xbox Series X

Sympatycy marki Apple już niedługo będą mogli wykorzystać najlepsze kontrolery na rynku, a to dzięki aktualizacji iOS 14.5.

Włodarze Apple poinformowali, że już niebawem, wraz z aktualizacją 14.5 do systemu iOS, posiadacze iPhone'ów i iPadów będą mogli korzystać z kontrolerów do konsol PlayStation 5 i Xbox Series X.

Aktualizacja iOS 14.5 trafiła dzisiaj do pierwszych beta testerów. Choć amerykański producent nie ujawnił, kiedy możemy spodziewać się debiutu pełnej wersji oprogramowania, to spekuluje się, iż powinno to nastąpić najpóźniej w przeciągu kilku miesięcy.

iOS 14.5 oprócz wsparcia dla kontrolerów do PS5 i Xbox Series X zapewni m.in. możliwość odblokowania iPhone'a za pomocą Apple Watch (co może się przydać np. podczas noszenia maseczki ochronnej) oraz funkcję dual-SIM 5G.

Dzisiejszym ogłoszeniem Apple dołączyło do zacnego grona producentów i wydawców, którzy również chcą zapewnić swoim użytkownikom pełne wsparcie dla kontrolera DualSense. Z urządzenia mogą już korzystać posiadacze Shield TV od Nvidii, a w dalszej części roku również Steam zapewni pełne wsparcie dla wyjątkowego pada do PS5.

Coraz więcej wskazuje na to, że Sony zamierza znacznie mocniej otworzyć się na zewnętrznych producentów. Kontrolery DualShock nigdy nie słynęły z szerokiej kompatybilności, co innego pady do Xbox, które są jedyni z najpopularniejszych na rynku. Widać wyraźnie, że japoński producent chce zapewnić dostęp do nowej technologii (DualSense korzysta z haptycznego sprzężenia zwrotnego) nie tylko posiadaczom PS5.

