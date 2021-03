iOS 14.5 znajdzie Twoje słuchawki Bluetooth i klucze do domu.

Funkcja Find My w iOS 14.5 otrzyma solidny zastrzyk nowości. Rozwiązanie pozwoli szukać urządzenia i akcesoria firm trzecich. Pojawi się także wsparcie dla mistycznych lokalizatorów AirTags, które nie zostały jeszcze oficjalnie zaprezentowane.

Apple udostępniło deweloperom trzecią betę systemu operacyjnego iOS 14.5. Znajdziemy w niej kilka zmian, a najważniejsze dotyczą aplikacji Find My, która pozwala znajdować nasze urządzenia.

Odświeżona aplikacja Find My na iOS 14.5 Źródło: 9to5mac.com

Gigant z Cupertino oficjalnie włączył zakładkę Items (Rzeczy), która do sieci wyciekła już kilka tygodni temu. Rozwiązanie to pozwala śledzić w aplikacji Find My położenie urządzeń firm trzecich. Dodatkowo pojawiło się wsparcie dla niezaprezentowanych jeszcze lokalizatorów AirTags.

Udostępnienie zakładki Items sugeruje, że lokalizator AirTags zostanie zaprezentowany jeszcze w tym miesiącu. Dzięki małej przywieszce będziemy w stanie śledzić lokalizacje naszych kluczy do domu lubi innych akcesoriów, które często gubimy. Find My pozwoli również sprawdzić ostatnią lokalizacje akcesoriów na Bluetooth firm trzecich.

Z aplikacją Find My w przyszłości współpracować bedą również lokalizatory firm trzecich takie, jak Tile. Apple poinformowało o tym w zeszłym roku podczas prezentacji systemu iOS 14 na WWDC 2020.

Finalna wersja iOS 14.5 zostanie udostępniona jeszcze w tym miesiącu.

Źródło: 9to5mac.com