iOS 14.6 z głębszą integracją systemu z Shazam. Co nowego?

Nowa wersja systemu iOS kładzie nacisk na jakość dźwięku. Poza Spatial Audio i wsparciem dla kodeków bezstratnej jakości pojawi się lepsze wsparcie dla Shazam - systemu rozpoznawania muzyki.

Shazam to usługa do rozpoznawania muzyki, która została zakupiona przez Apple. Rozwiązanie to zintegrowano z systemem operacyjnym iOS oraz iPadOS w zeszłym roku. iOS/iPadOS od wersji 14.2 posiada dodatkowy przełącznik w Centrum Sterowania, który pozwala automatycznie rozpoznać odtwarzaną w tle piosenkę bez konieczności pobierania aplikacji Shazam.

Shazam w iOS 14.6

Po aktualizacji do iOS 14.6 aplikacja Shazam zostanie lepiej zintegrowana z systemem operacyjnym.

Firma Apple nie posiada aplikacji typu PWA. Zamiast nich stosuje własne rozwiązanie App Clip. Są to małe aplikacje, które działają na urządzeniach mobilnych bez konieczności instalacji. W taki sposób działać będzie Shazam w obrębie systemu iOS/iPadOS 14.6.

Od teraz proces identyfikowania utworu będzie nieco prostszy. Po wejściu do Centrum Sterowania i kliknięciu ikonki Shazam (można ją tam dodać z poziomu ustawień urządzenia) zobaczysz rozpoznany utwór w aplikacji. W starszych wersjach systemu iOS 14 użytkownik przekierowywany był na stronę internetową usługi Shazam.

Shazam w Centrum Sterowania

Z poziomu aplikacji Shazam, która nie jest instalowana bezpośrednio na telefonie można łatwo udostępniać utwór do innych usług - np. Apple Music czy Spotify. Apple pozwala również wyświetlać tekst utwory. Na górze znajdziemy powiadomienie, które zachęci nas do pobrania pełnej wersji Shazam z App Store.

System operacyjny iOS 14.6 pozostaje obecnie w ostatniej fazie testów. Oprogramowanie zostanie udostępnione na dniach. Premiera powiązana będzie z wprowadzeniem na rynek Apple Music Hi-Fi oraz słuchawek AirPods 3.

