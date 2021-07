iOS 14.7 dostał wsparcie dla akumulatorów MagSafe

Nowa aktualizacja iOS 14 przynosi wsparcie dla nowego akcesorium MagSafe oraz kilka mniejszych poprawek.

Apple wydał aktualizację do iOS 14.7 dla wszystkich obsługiwanych iPhone'ów. O dziwo, wciąż czekamy jednak na odpowiednią aktualizację iPadOS 14.7, która zazwyczaj pojawia się wraz z aktualizacją tego pierwszego systemu. iOS 14.7 przynosi wsparcie dla akumulatorów MagSafe, które zostały wydane bez większego echa w zeszłym tygodniu. Nowe akcesorium MagSafe jest to kompatybilne z modelami iPhone 12, 12 mini, 12 Pro i 12 Pro Max.

iPhone 12 mini/iPhone 12 z akumulatorem MagSafe Źródło: Apple.com

Aktualizacja wprowadza także kilka mniejszych poprawek związanych z listami odtwarzania w aplikacji Apple Music, błędami w odtwarzaniu muzyki przy użyciu Dolby Atmos, czy znikaniem komunikatu o konieczności serwisowaniu baterii po restarcie niektórych modeli iPhone'a 11.

Nie jest to na pewno największa z aktualizacji, ale chyba wystarczająco dobra, aby zdecydować się na jak najszybsze jej zainstalowanie. Aby to zrobić, wystarczy udać się do aplikacji Ustawienia > Ogólne > Uaktualnienia.

Źródło: MacRumors