iOS 14 - Apple pokazuje jak zmienić domyślną aplikację do obsługi poczty

System operacyjny iOS 14 pozwoli na zmianę domyślnej aplikacji do obsługi poczty e-mail i przeglądarki internetowej. Apple tłumaczy, jak korzystać z funkcji.

System operacyjny iOS 14 wprowadza kilka funkcji, na które użytkownicy iPhone czekali od wielu lat. Mowa między innymi o małym powiadomieniu informującym o połączeniu przychodzącym. Bardzo ważną zmianą jest również możliwość wyboru domyślnej przeglądarki internetowej oraz aplikacji do obsługi poczty e-mail.

Ustawienia aplikacji domyślnych w iOS Źródło: 9to5mac.com

Apple już wcześniej poinformowało, że stosowne ustawienia pozwalające na wybór domyślnych aplikacji pojawią się w finalnej wersji iOS 14, ale do dziś brakowało szczegółów.

Na początku sierpnia gigant z Cupertino udostępnił dokumentację nowego API, która pokazuje, jak wyglądać będą ustawienia oraz wymagania dotyczące aplikacji domyślnych w iOS 14. Apple nie byłoby sobą, gdyby nie dołączyło do API wymagań, jakie muszą spełnić deweloperzy, aby ich aplikacja mogła zostać ustawiona jako domyślna.

Po instalacji iOS 14 użytkownicy będą mogli wybrać, aby aplikacje takie, jak Gmail czy Chrome były domyślnymi do obsługi poczty e-mail oraz przeglądania internetu i otwierania linków. Dotychczas sprzęt z iOS zawsze przekierowywał użytkowników do Safari oraz Mail.

"System wywołuje domyślną przeglądarkę internetową w systemie iOS za każdym razem, gdy użytkownik otwiera łącze HTTP lub HTTPS. Ponieważ ta aplikacja staje się dla użytkownika główną bramą do Internetu, Apple wymaga, aby aplikacje do przeglądania stron internetowych spełniały określone kryteria funkcjonalne w celu ochrony prywatności użytkownika i zapewnienia właściwego dostępu do zasobów Internetu."

W przypadku przeglądarek internetowych Apple wymaga, aby aplikacja posiadała pole tekstowe do wprowadzania adresów URL, a także zakładki i wyszukiwarkę. Aplikacja nie może zostać zbudowana za pomocą UIWebView, które zostało uznane za przestarzałe.

Aplikacja do obsługi poczty elektronicznej musi zezwalać na wysyłanie powiadomień o nadchodzących wiadomościach w trybie Push.

Źródło: 9to5mac.com