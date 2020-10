iOS 14 Beta z błędem - powiadomienie utrudnia korzystanie iPhone'a

Użytkownicy iOS 14 w wersji beta skarżą się na wyskakujące powiadomienie typu Pop-Up. Czy da się zapobiec temu problemowi?

Użytkownicy systemu operacyjnego iOS 14.2 w wersji Beta od wczoraj borykają się z niezwykle irytującym problemem. Miliony iPhonów oraz iPadów zaczęła wyświetlać powiadomienie o dostępności nieistniejącej aktualizacji oprogramowania.

iOS powiadomienie o aktualizacji Źródło: 9to5mac.com

Powiadomieni typu Pop-Up w wyskakującym okienku informuje użytkowników o dostępności nowej wersji systemu operacyjnego iOS 14. W rzeczywistości Apple nie wprowadziło żadnej nowej aktualizacji. Z bardzo podobnym błędem mieliśmy okazje spotkać się dwa lata temu podczas wprowadzenia iOS 12 Beta.

Na Twitterze znajdziemy szereg wpisów niezadowolonych użytkowników. Ich liczba rośnie z dnia na dzień. Pierwsze raporty o nowym błędzie pojawiły się wczoraj w godzinach mocno wieczornych.

Niestety w chwili obecnej nie mam dobrych wiadomości. Przyczyny wyskakiwania powiadomienia nadal nie są znane. W 2018 roku dotyczyły one błędu w systemie, który niepoprawne odliczał czas do wygaśnięcia aktualne wersji beta. Możliwe, że w tym roku jest podobnie. Apple nie odniosło się jeszcze do problemów. Prawdopodobnie zostaną one rozwiązane za pośrednictwem kolejnej aktualizacji oprogramowania.

Źródło: 9to5mac.com