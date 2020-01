iOS 14 kompatybilne ze starymi urządzeniami!

Do sieci wyciekła lista urządzeń kompatybilnych z iOS 14. Mamy same dobre wiadomości.

Chciałoby się, aby takie wiadomości pojawiały się również w świecie Androida. Na szczęście w przeciwieństwie do producentów produkujących smartfony, które pracują pod kontrolą zielonego robota Apple ma zupełnie inne nawyki.

W Cupertino słowo fragmentacja praktycznie nie istnieje. Apple dostarcza do swoich urządzeń wszystkie najnowsze aktualizacje przez co najmniej cztery lata od ich wprowadzenia na rynek. Początkowo pierwsze iPhone'y otrzymywały aktualizacje przez trzy lata. Obecnie wsparcie trwa nawet 6 lat!. iPhone 5s, który zadebiutował na rynku we wrześniu 2013 roku otrzymywał aktualizacje oprogramowania do czasu pojawienia się systemu iOS 13 we wrześniu 2019 roku.

Najnowsze informacje wskazują, że Apple nie zamierza ucinać wsparcia dla swoich starszych urządzeń.

Francuski portal iPhonesoft dotarł do informacji, które pochodzą rzekomo z bardzo wiarygodnego źródła. Donoszą one, że Apple zaktualizuje w 2020 roku każde urządzenie z iOS, które pojawiło się w sprzedaży w 2015 roku lub później.

Oznacza to, że w rzeczywistości każde urządzenie, które teraz może pracować pod kontrolą iOS 13 będzie kompatybilne również z iOS 14.

Jeżeli plotki okażą się prawdziwe to we wrześniu 2020 roku aktualizację do iOS 14 otrzymają następujące urządzenia:

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone Xr

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod Touch 7 generacji

Największym zaskoczeniem jest utrzymanie wsparcia dla iPhone'a 6s oraz bliźniaczego w kwestii wydajności modelu SE. Oba z tych smartfonów są już leciwe i posiadają nie najwydajniejsze podzespoły. Z drugiej strony na pokładzie mają również 2 GB pamięci operacyjnej RAM.

System iOS kompatybilny będzie oczywiście również z wszystkimi nowymi modelami, które pojawią się na rynku w 2020 roku. Mowa o tańszym modelu iPhone 9, który ma być duchowym spadkobiercom iPhone'a SE oraz całej rodzinie iPhone 12.

