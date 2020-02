iOS 14 może zaoferować nowe menu wielozadaniowośći

Konferencja WWDC 2020 dopiero za ponad trzy miesiące, a w sieci pojawiają się już pierwsze informacje na temat nadchodzących systemów operacyjnych.

Dziś zajmiemy się najpopularniejszym z nich - iOS'em.

Oczekuje się, że Apple wprowadzi kilka istotnych zmian w projekcie iPhone'a 12. Nie inaczej będzie z systemem iOS w czternastej już odsłonie. Pierwsze wersje beta dla deweloperów zostaną ujawnione w czerwcu na konferencji Worldwide Developer Conference 2020 w czerwcu tego roku.

Na długo przed konferencją portal 91mobiles oraz Ben Geskin informują o pierwszych nowościach, które pojawią się na iPhone'ach jesienią. System iOS 14 ma wprowadzić zmodyfikowany widok wielozadaniowości, który znajduje się na filmiku poniżej. Możliwe, że Apple zdecyduje się na przeniesienie tego elementu interfejsu wprost z tabletów iPad.

Na filmie widać najnowszego obecnie iPhone'a 11 Pro Max z zainstalowaną bardzo wczesną betą systemu operacyjnego iOS 14 z nowym widokiem przełączania się pomiędzy aplikacjami.

Na wyświetlaczu mieszczą się cztery spore miniaturki aplikacji uruchomionych w tle. Większa ilość aplikacji ukazuje się po przesunięciu palcem od lewej strony ekranu.

Przy okazji modyfikacji menu wielozadaniowości zmieniono również animację. Zamykanie aplikacji nadal odbywa się za pomocą przesunięcia w górę.

Nowy układ menu wielozadaniowości jest podobny do tego, który znamy z iPad'a. Zmiany są zauważalne, ale nie drastyczne. Większość użytkowników prawdopodobnie nie będzie miała problemu z przyzwyczajeniem się do nowego widoku.

Zdjęcie udostępnione przez Ben'a Geskin'a na portalu Twitter pokazuje, że w Ustawieniach systemu iOS użytkownicy powinni mieć możliwość wybrania, które menu wielozadaniowości bardziej im się podoba.

Ok, I got more info. This is not fake and not a jailbreak tweak. This iPad style multitasking switcher (called Grid Switcher) on an iPhone is activated in internal settings on early iOS 14.0 internal build.