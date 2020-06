iOS 14 - oto wszystkie nowe, ukryte funkcje, które pokochasz

iOS 14 wprowadza wiele nowych funkcji, którymi Apple nie pochwaliło się podczas prezentacji.

Największa, programowa premiera roku już za nami. Apple zaprezentowało najnowsze wersje swoich systemów operacyjnych.

iOS 14

Zgodnie z coroczną tradycją Apple pochwaliło się najważniejszymi funkcjami nowych systemów, ale najciekawsze z nich odkrywają użytkownicy z całego świata, którzy postanowili na własną rękę zainstalować iOS 14 w wersji Developer Preview 1.

Zaledwie kilka godzin po premierze Reddit oraz inne fora zostały zalane postami dotyczącymi iOS'a 14 i nowych funkcji. Jedną z najciekawszych znalazł użytkownik dumbelts, który odkrył funkcję Back Tap. Po stuknięciu dwa razy w tylną obudowę iPhone'a 11 Pro urządzenie przełącza się pomiędzy ekranem domowym, a centrum powiadomień.

Funkcja Back Tap znajduje się w Ustawieniach > Dostępność > Dotyk > Back Tap. Rozwiązanie to może być wykorzystywane do przechodzenia pomiędzy centrum sterowania, centrum powiadomień, ekranu blokady, ekranu głównego oraz w połączeniu z asystentką głosową Siri. Użytkownicy mogą przypisywać różne skróty wywoływane za pomocą podwójnego i potrójnego dotknięcia w plecki urządzenia.

W chwili obecnej brakuje oficjalnych informacji na temat obsługiwanych urządzeń, ale wszystko wskazuje na to, że funkcja jest powiązana z dotknięciem ekranu w celu wybudzenia - Tap to Wake. Oznacza to, że rozwiązanie Back Tap zadziała na iPhone'ach od X'a wzwyż.

Inny użytkownik o nicku Jsmith4523 zaprezentował na Twitterze rozpoznawanie dźwięków. Jak sama nazwa wskazuje iPhone jest w stanie stale nasłuchiwać otoczenie i powiadamiać użytkownika o rozpoznanych dźwiękach takich, jak płaczące dziecki, pożar, zamknięcie drzwi czy alarm samochodowy.

iPhone jest w stanie rozpoznać łącznie aż 14 różnych dźwięków, a użytkownik może swobodnie konfigurować powiadomienia dotyczące wykrycia dźwięku w otoczeniu. Funkcję rozpoznawania dźwięku jesteśmy w stanie włączyć w Ustawieniach > Dostępność > Rozpoznawanie dźwięku.

