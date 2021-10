iOS 14 vs iOS 15 - czy warto aktualizować?

Po raz pierwszy Apple pozwala użytkownikom na dalsze korzystanie z systemu iOS 14, nawet po premierze systemu iOS 15. Czy warto więc zaktualizować system, a może zostać przy poprzedniej wersji?

W poprzednich latach głównym powodem, dla którego użytkownicy musieli aktualizować swoje iPhone'y do nowego, dużego wydania systemu operacyjnego, było dalsze uzyskiwanie ważnych aktualizacji zabezpieczeń. Apple stopniowo ogranicza kolejne aktualizacje zabezpieczeń dla starszych urządzeń, które nie mogą zostać uaktualnione do najnowszej wersji systemu.

Na początku tego roku, firma ogłosiła, że po raz pierwszy wszyscy użytkownicy będą mogli wybrać, czy nadal chcą kontynuować korzystanie z iOS 14, który nadal będzie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń:

iOS oferuje teraz wybór między dwiema wersjami aktualizacji oprogramowania w aplikacji Ustawienia. Użytkownik może zaktualizować system do najnowszej wersji iOS 15 zaraz po jego wydaniu, aby uzyskać najnowsze funkcje i najbardziej kompletny zestaw aktualizacji zabezpieczeń. Może też kontynuować pracę z systemem iOS 14 i nadal otrzymywać ważne aktualizacje zabezpieczeń, dopóki nie będzie gotowy do uaktualnienia do kolejnej dużej wersji tego systemu.

Dobrym przykładem tego, jak od teraz będą wyglądały aktualizacje systemu iOS 14, może być wydanie iOS 14.8 - niewielkiej aktualizacji, która usuwała dwie konkretne luki w zabezpieczeniach w CoreGraphics i WebKit.

W tym artykule przedstawiamy powody, dla których warto pozostać przy systemie iOS 14 i pomagamy odpowiedzieć na pytanie, czy warto zaktualizować system do iOS 15.

Źródło: Jeremy Bezanger / Unsplash

Ograniczenia innych firm

Jeśli nie możesz zaktualizować swojego urządzenia ze względu na ograniczenia ze strony szkoły lub firmy, w której uczysz się lub pracujesz, możesz nie mieć innego wyjścia, jak pozostać przy systemie iOS 14. Jest to szczególnie częste zjawisko na urządzeniach firmowych, które są centralnie zarządzane z ograniczeniami dotyczącymi tego, jakie aplikacje mogą być uruchamiane i jakie aktualizacje mogą być instalowane.

Czasami firmy z aplikacjami, akcesoriami lub usługami do użytku wewnętrznego mogą dłużej zwlekać z ich aktualizacją, co oznacza, że wolą ograniczyć natychmiastowe aktualizacje do najnowszego systemu operacyjnego. Ponieważ Apple planuje kontynuację aktualizacji iOS 14, jest to teraz bardziej realna opcja, a użytkownicy nadal mogą być pewni, że korzystają z najnowszych aktualizacji zabezpieczeń i poprawek błędów.

Źródło: Jeremy Bezanger / Unsplash

Wsparcie dla aplikacji i akcesoriów

Deweloperzy i producenci akcesoriów innych firm mogą aktualizować swoje aplikacje i produkty do systemu iOS 15 od czerwca, gdy system ten rozpoczął okres testów beta, ale nie wszystkie aplikacje i akcesoria zostaną jeszcze zaktualizowane. Niektórzy wolniej aktualizują swoje aplikacje i produkty. Jest to bardziej powszechne wśród mniej popularnych aplikacji.

Wydawanie aktualizacji niektórych aplikacji bankowych jest notorycznie spowalniane względem aktualizacji do najnowszej wersji systemu iOS. To samo dotyczy akcesoriów do iPhone'a, które korzystają z dedykowanych aplikacji. Jeśli obawiasz się, czy dana aplikacja nadal będzie działać poprawnie w systemie iOS 15, powinieneś sprawdzić w sklepie App Store, czy została ona już zaktualizowana do nowego systemu operacyjnego.

Ogólnie rzecz biorąc, większość aplikacji i akcesoriów będzie nadal działać normalnie w systemie iOS 15, ale jeśli w życiu codziennym lub zawodowym użytkownik jest w dużym stopniu uzależniony od konkretnej aplikacji, warto sprawdzić, czy obsługuje ona nowy system.

Źródło: Jeremy Bezanger / Unsplash

Błędy

W systemie iOS 14 przez cały rok stopniowo poprawiano występujące błędy, co oznacza, że prawdopodobnie będzie on znacznie bardziej stabilny i niezawodny niż iOS 15, który dopiero co został wydany. W nowej wersji systemu nie zgłoszono jeszcze żadnych poważnych, wyniszczających błędów, ale nierzadko zdarza się, że w pierwszych wersjach drobne błędy pojawiają się z przerwami w całym systemie.

Chociaż iOS 15 nie wydaje się mieć żadnych paraliżujących użytkowanie błędów, użytkownicy, których priorytetem jest stabilność urządzenia, mogą woleć pozostać przy iOS 14.

Źródło: Jeremy Bezanger / Unsplash

Opóźnione funkcje

Wiele funkcji, które zostały ogłoszone dla iOS 15 zostały opóźnione. Na przykład funkcja SharePlay, która pozwala użytkownikom na więcej w rozmowach FaceTime, w tym wspólne oglądanie telewizji, słuchanie muzyki i udostępnianie ekranu, została opóźniona i nie została jeszcze udostępniona publicznie. Inne funkcje, które pojawią się w późniejszych aktualizacjach iOS 15, to m.in. cyfrowe dziedzictwo, klucze i identyfikatory w aplikacji Wallet, raporty o prywatności aplikacji, Uniwersalne sterowanie, funkcja Znajdź moje wsparcie dla słuchawek AirPods i inne.

Jeśli oczekiwaliście którejś z tych funkcji jako głównego powodu do aktualizacji do iOS 15, być może warto pozostać przy iOS 14 do czasu ich udostępnienia.

Źródło: Jeremy Bezanger / Unsplash

Nowe funkcje

Głównym powodem aktualizacji do systemu iOS 15 dla większości użytkowników będzie możliwość skorzystania z wielu nowych funkcji, takich jak tryb portretowy w FaceTime, tryby ostrości, przeprojektowane powiadomienia, Tekst na żywo, udoskonalone Mapy i inne.

W iOS 15 przeprojektowano powiadomienia, dodając zdjęcia kontaktów dla osób oraz większe ikony dla aplikacji. Aby ograniczyć rozpraszanie uwagi, podsumowanie powiadomień zbiera je razem w celu dostarczenia w odpowiednim czasie i porządkuje według priorytetów. Tryb Skupienia to nowa funkcja, która może filtrować powiadomienia i aplikacje na podstawie tego, na czym użytkownik chce się skupić w danym momencie.

Safari ma zupełnie nowy wygląd, a elementy sterujące są łatwiej dostępne jedną ręką i można je przesuwać między kartami. Grupy kart umożliwiają użytkownikom zapisywanie kart i łatwy dostęp do nich na różnych urządzeniach, a ponadto po raz pierwszy wprowadzono konfigurowalną stronę startową i rozszerzenia internetowe. Aplikacja Pogoda została całkowicie przeprojektowana, a aplikacja Mapy oferuje teraz nowy widok 3D w miastach z większą liczbą szczegółów.

W iOS 15 wprowadzono tryb portretowy, izolację głosu i dźwięk przestrzenny w połączeniach FaceTime, a aplikacja Zdjęcia została przeprojektowana i obsługuje teraz integrację z Apple Music. Nowa funkcja o nazwie Live Text wykorzystuje inteligencję urządzenia do rozpoznawania tekstu na zdjęciu, który użytkownicy mogą zaznaczyć i skopiować, a wyszukiwanie w Spotlight zostało udoskonalone.

Źródło: Jeremy Bezanger / Unsplash

Podsumowanie

iOS 15 to znacząca aktualizacja, która przynosi całą masę usprawnień i nowych funkcji, które z pewnością doceni większość użytkowników iPhone'ów. Uzyskanie wszystkich tych nowych funkcji jest głównym powodem do aktualizacji do iOS 15 i wielu użytkowników już cieszy się aktualizacją po jej premierze we wrześniu.

Mimo to, istnieje kilka powodów, dla których warto pozostać przy systemie iOS 14. Powinieneś pozostać przy nim, jeśli:

Ograniczenia nałożone na Twoje urządzenie przez stronę trzecią uniemożliwiają Ci aktualizację.

Obawiasz się, że jakaś aplikacja lub akcesorium nie będzie jeszcze obsługiwane w systemie iOS 15.

Obawiasz się błędów i wolisz pozostać przy starszym systemie operacyjnym, w którym poprawki błędów są dostępne od ponad roku.

Użytkownik chce, aby system iOS 15 miał więcej czasu na usunięcie błędów i dopracowanie funkcji.

Czekasz, aż system iOS 15 doda opóźnione funkcje, takie jak SharePlay.

W przeciwnym razie, warto zaktualizować system do wersji iOS 15 i cieszyć się wszystkimi jego nowymi funkcjami. Po pewnym czasie Apple prawdopodobnie zrezygnuje ze wsparcia dla systemu iOS 14 i zachęci wszystkich użytkowników do aktualizacji do iOS 15. Jeśli planujesz pozostać przy iOS 14, powinieneś zauważyć, że iOS 15 jest wyświetlany jako opcjonalna, alternatywna aktualizacja w aplikacji Ustawienia. Upewnij się, że Twoje urządzenie nie jest ustawione na automatyczne instalowanie aktualizacji oprogramowania.

Pamiętaj, że po aktualizacji do iOS 15 nie ma łatwego sposobu na cofnięcie się do iOS 14, więc pamiętaj, aby przypadkowo nie zaktualizować swojego iPhone'a. Gdy w końcu się na to zdecydujesz, po prostu wybierz aktualizację iOS 15 w menu Aktualizacja oprogramowania i postępuj zgodnie z jej procesem.