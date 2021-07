iOS 14 vs iOS 15 - jak zmieni się system iPhone'a [PORÓWNANIE; AKTUALIZACJA 14.07]

iOS 15 we wrześniu 2021 roku zastąpi obecny od roku system operacyjny iOS 14. Jak oba wydania wyglądają w bezpośrednim porównaniu? Czy widoczne są różnice w wyglądzie interfejsu?

Apple zaprezentowało w czerwcu 2021 roku nowy system operacyjny iOS 15, który jesienią trafi do większości iPhone'ów. Aktualizację otrzyma każdy smartfon, który pracuje pod kontrolą iOS 14.

iPhone 12 Pro

Na wydarzeniu WWDC 2021 dowiedzieliśmy się, że iOS 15 będzie subtelną aktualizacją iOS 14. Podobne spostrzeżenia mają internauci z całego świata. Osobiście po testach iOS 15 Public Beta na iPhone 12 Pro (zapoznaj się z naszą recenzją iOS 15) również odnoszę podobne wrażenia.

Korzystając z okazji posiadania dwóch smartfonów iPhone z systemami operacyjnymi iOS 14.6 oraz iOS 15 postanowiłem sprawdzić jak wyglądają oba systemy operacyjne w bezpośrednim porównaniu.

W niniejszym porównaniu zostawię kwestię nowych funkcji, a poruszę zmiany wizualne, które wpływają na sposób korzystania z iPhone'a.

Do porównania wykorzystałem iPhone'a 11 (iOS 14.6) oraz iPhone'a 12 Pro (iOS 15 Public Beta 2). Oba urządzenia korzystały z tej samej kopii zapasowej - dane z iPhone 11 zostały odtworzone na iPhone 12 Pro z iOS 15.

Ekran domowy

Ekran domowy iOS 14 oraz iOS 15 jest niemalże identyczny. Na pierwszy rzut oka nie dostrzeżemy zmian. Dopiero po bezpośrednim zestawieniu obu smartfonów okaże się, że iOS 15 nieco bardziej zaokrąglony pasek dolny z przypiętymi aplikacjami. Inny jest również rozmiar czcionki, ale ma on związek z inną rozdzielczością w obu smartfonach.

Ekran domowy w iOS 15 Ekran domowy w iOS 14

Wprawne oko dostrzeże, że na powyższych zrzutach z ekranu aplikacja portfel ma różne nazwy. W iOS 15 firma Apple postanowiła zastosować polskojęzyczną nazwę. W iOS 14 aplikacja Portfel nazywa się Wallet (tak samo jak w angielskiej wersji systemu).

Zdjęcia

Aplikacja Zdjęcia w iOS 15 otrzymała nowe funkcje. Mowa między innymi o automatycznym tworzeniu filmików z wspomnień. Całość korzysta z fotografii i filmów zgromadzonych w pamięci wewnętrznej naszego smartfona. Pomijając nową funkcję interfejs programu nie zmienił się i wygląda identycznie.

Zdjęcia w iOS 15 Zdjęcia w iOS 14

Aparat

Aplikacja Aparat pozostała niezmieniona. Apple przeniosło ją z iOS 14 do iOS 15. Przeglądając poszczególnie opcje nie natkniemy się na nowe rozwiązania.

Aparat w iOS 15 Aparat w iOS 14

Pogoda

Pogoda w iOS 15 została gruntownie zmodernizowana. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ aplikacja pogody w iOS 14 i poprzednich wersjach systemu operacyjnego była przestarzała. Nadchodząca aktualizacja wprowadzi zaktualizowaną aplikację, która oferuje nowe animacje pogody. Dodatkowo pojawi się mapa pokazująca rozkład temperatur. Apple dodało od siebie również inne wykresy prognozy godzinowej i 10 dniowej. Ciesz fakt, że w iOS 15 dodatkowe informacje przedstawiane są również w formie grafów. Sprawiają one, że dużo łatwiej zinterpretować aktualnie panujące warunki pogodowe.

Pogoda w iOS 15 Pogoda w iOS 14

Pogoda w iOS 15 Pogoda w iOS 14

Dodatkowe grafy w pogodzie w iOS 15 Mapa pogodowa okolicy Mapa pogodowa świata

Portfel

Wcześniej wspominałem, że w iOS 15 Apple użyło spolszczonej nazwy dla aplikacji Portfel. To nie jedyne zmiany. Program posiada lekko zmodyfikowane menu startowe, które pozwala szybko dodać kartę kredytową lub debetową. Samo rozwiązanie dostało również możliwość przechowywania kluczy do domu czy pokoi hotelowych.

Portfel w iOS 15 Aplikacja Wallet w iOS 14

AppStore

Sklep z aplikacjami wygląda identycznie w obu wersjach systemu operacyjnego.

AppStore w iOS 15 AppStore w iOS 14

Mapy

W iOS 15 Mapy otrzymały nową ikonkę oraz dokładniejsze odwzorowanie terenu. Niestety druga z opcji dostępna jest jedynie w Stanach Zjednoczonych. Na pierwszy rzut oka aplikacja pogoda wygląd identycznie.

Mapy w iOS 15 Mapy w iOS 14

Dopiero po przejściu do opcji ustawień Mapy widoczne są subtelne różnice. W iOS 15 łatwiej zmienić wygląda mapy. Pojawiła się również mapa o nazwie samochód. Wyświetla ona jedynie ważne z punktu widzenia kierowcy informacje. Oznacza to, że nie zobaczymy na przykład nazwy lasu lub parku koło którego przejeżdżamy. W zamian na mapach znajdziemy nazwę każdej z ulic w pobliżu.

Ustawienia Map w iOS 15 Ustawienia Map w iOS 14

Ustawienia

Również Ustawienia otrzymamy niewielką zmianę wizualną. Apple pozbyło się pionowych pasów oddzielających opis poszczególnych opcji. Zamiast nich w iOS 15 wszystko wyświetlane jest w lekko zaokrąglonych dymkach.

Ustawienia w iOS 15 Ustawienia w iOS 14

Ustawienia w iOS 15 Ustawienia w iOS 14

Safari

Safari jest największą nowością w iOS 15. Przeglądarka sieciowa posiada całkowicie przeprojektowany interfejs użytkownika. Pasek adresu został przeniesiony na dół ekranu, a program lepiej radzi sobie z wykorzystaniem dostępnej powierzchni roboczej. Apple dodało obsługę grup kart, możliwość dostosowania ekranu domowego do własnych preferencji oraz obsługę rozszerzeń, którą znamy z desktopowej wersji Safari na macOS.

Ekran domowy Safari w iOS 15 Ekran domowy Safari w iOS 14

Strona internetowa otwarta w Safari w iOS 15 Strona internetowa otwarta w Safari w iOS 14

Menu z kartami w iOS 15 Menu z kartami w iOS 14

W porównaniu do iOS 14 nowa wersja wygląda znacznie lepiej i jest bardziej funkcjonalna.

Notatki

Aktualizacji doczekała się również aplikacja Notatki. Zmiany wizualne powiązane są z nową funkcją tagowania poszczególnych notatek. Apple dodało zakładkę Tagi, która gromadzi notatki posegregowane względem zastosowanych tagów.

Notatki w iOS 15 Notatki w iOS 14

Jakie zmiany czekają nas jeszcze w iOS 14?

Na sam koniec warto dodać, że iOS 14 czeka na jeszcze jedną aktualizację rozwojowa, która pojawi się przed wrześniowym udostępnieniem iOS 15. Chodzi o uaktualnienie iOS 14.7, które testowane było przez kilka ostatnich tygodni z iOS 15 Developer Preview oraz iOS 15 Public Beta. Apple wprowadziło już na rynek iOS 14.7 w wersji Release Candidate, więc aktualizacja dla wszystkich powinna zostać udostępniona za kilka dni.

iOS 14.7 aktywuje w modelach iPhone 12 zwrotne ładowanie bezprzewodowe, które wymagane jest do działania akumulatora MagSafe. Oznacza to, że premiera nastąpi maksymalnie za tydzień (wtedy pierwsze powerbanki trafią do konsumentów).

Nowy soft wprowadzi również funkcję Apple Card Family oraz pozwoli ustawiać timery głośnika HomePod z poziomu aplikacji Dom.

Apple wprowadzi również kilka poprawek błędów. Mowa między innymi o problemach z Dolby Atmos i Spatial Audio.

Spodziewamy się również, że iOS 14.7 w końcu naprawi bug z nadmiernym zużyciem baterii, który pojawił się na wybranych egzemplarzach iPhone'a po aktualizacji do iOS 14.6.

Podsumowanie - iOS 15 wygląda podobnie do iOS 14, ale nie zabrakło zmian

Nadchodzący system operacyjny iOS 15 wprowadzi kilka zmian wizualnych, ale na rewolucję w stylu iOS 14 nie mamy co liczyć. Firma odświeżyła wybrane aplikacje systemowe, ale spokojnie - całość jest przejrzysta i intuicyjna. Po aktualizacji do iOS 15 nie będziesz musiał uczyć się obsługi swojego telefonu od nowa.

