iOS 15.1 pojawi się 25 października, a Ty zainstaluj go od razu!

Apple ostatnimi czasy mierzy się z problemami. Dotycząc one zabezpieczeń systemów operacyjnych iOS 15 oraz iPadOS 15. Mobilne oprogramowanie giganta z Cupertino podatne było na luki typu zero-day. Zostały one co prawda załatane wraz z nadejściem iOS 15.0.2 i iPadOS 15.0.2, ale to nie koniec problemów.

Jeden z badaczy bezpieczeństwa odkrył nową podatność iOS 15.0.2 oraz iPadOS 15.0.2, która potencjalnie może być bardzo niebezpieczna. Mowa o możliwości zdalnego wywołania kodu, który może wymazać zawartość urządzeń mobilnych z systemami operacyjnymi iOS 15 lub iPadOS 15. Luka dotyczy wszystkich wersji systemów operacyjnych z rodziny iOS i iPadOS.

Zobacz również:

POC? RCE up to 15.0.X ~ High level proximity based Bluetooth LE exploit to remote wipe iDevices based on proximity alone! No physical device access.



In short can put a laptop in a backpack and ride a bike in a city wiping iPhones :)



POC date tbd#iOS #iOS15 #iosrce pic.twitter.com/CD7cj9Bna7