iOS 15 - 10 nowości, które powinniśmy zobaczy w iPhone jesienią 2021

Apple przygotowuje się już do wprowadzenia na rynek piętnastego wydania głównego systemu iOS. Jakie nowości powinniśmy zobaczyć w czerwcu tego roku? Co zmieni się względem iOS 14? Kiedy iOS 15 pojawi się na iPhone'ach oraz jakie modele otrzymają aktualizację?

Apple co roku wprowadza na rynek nowe wersje rozwojowe swoich systemów operacyjnych. W czerwcu na konferencji WWDC prezentowane są kolejne wydania główne iOS, iPadOS, macOS, tvOS oraz watchOS. Później w trakcie wakacji deweloperzy testują nowe oprogramowanie i mają czas na przygotowanie zaktualizowanych wersji swoich aplikacji. W tym czasie inżynierowie z Apple poprawiają odnalezione błędy i cały czas dopracowują oprogramowanie.

iPhone 12 Pro Max

Jesienią nowe wersje systemów trafiają do odbiorów i są przez nich używane przez około rok.

W zeszłym roku otrzymaliśmy sporo funkcji. Najważniejszymi z nich jest obsługa widgetów oraz klasyczna szuflada z aplikacjami. Warto dodać, że iOS 14 cały czas jest rozwijany. Oprogramowanie zostanie wycofane z rynku dopiero jesienią tego roku. Do tego czasu otrzymamy jeszcze kilka nowych funkcji przed debiutem iOS 15. Do iOS 14 trafi możliwość odblokowywania z Apple Watch oraz nowe opcje prywatności.

Patrząc w przyszłość spodziewamy się już iOS 15. Nowe wydanie główne systemu operacyjnego na iPhone'a będzie niezwykle ważne z kilku powodów.

Poniżej znajdziesz listę funkcji, które powinny pojawić się w kolejnej wersji systemu operacyjnego iOS.

Nowy ekran blokady

Ekran blokady w systemie iOS nie zmienił się wiele na przestrzeni ostatnich lat. Użytkownicy nie mogą nawet zmienić skrótów do aplikacji. Apple proponuje Aparat oraz uruchomienie latarki. Na ekranie blokady sprawdzimy status urządzenia, sprawdzimy datę i godzinę oraz zapoznamy się z ostatnimi powiadomieniami.

Ekran blokady

Nie ma mowy o obsłudze widgetów firm trzecich. Podczas odtwarzania multimediów możemy skorzystać z rozwiązania przygotowanego przez Apple.

Spodziewamy się nowego ekranu blokady w iOS 15. Rozwiązanie to zostanie zintegrowane z inną nowością - trybem Always-on-Display.

Chcielibyśmy, aby ekran blokady został zintegrowany z widgetami lub pokazywał chociaż dodatkowo informacje o pogodzie.

Apple powinno również przebudować stos powiadomień, który słabo radzi sobie z wyświetlaniem wielu informacji. Obecnie powiadomienia w systemie iOS są niezwykle chaotyczne.

Always-on-Display

iPhone 13, który zadebiutuje we wrześniu 2021 roku zaoferuje tryb Always-On-Display. Po raz pierwszy w historii iPhone otrzyma niegasnący ekran Retina, który stale informował będzie o najnowszych powiadomieniach oraz godzinie.

Wizualizacja Always-on-Display Źródło: EverythingApplePro

Niestety Apple ma zamiar podejść do tematu po swojemu i nie przekazywać stałych informacji o powiadomieniach na ekranie Always-on-Display. Nadchodzące powiadomienia będą sygnalizowane przez chwilę, a następnie trafią do centrum powiadomień.

Apple mogłoby przenieść ekran Always-on-Display z zegarków Apple Watch. Wyświetlają one identyczną tarczę i przekazują mnóstwo informacji. iPhone 13 mógłby stale wyświetlać uproszoną formę zmodyfikowanego ekranu blokady.

Udoskonalona szuflada z aplikacjami

Implementacja szuflady z aplikacjami w iOS 14 jest daleka od ideału. Apple domyślnie grupuje aplikacje według typu zastosowania, a dotarcie do klasycznej listy alfabetyczne jest dosyć nieintuicyjne.

Menu z aplikacjami w iOS 14 - widoczne domyślne sortowanie

Mamy nadzieję, że Apple pozwoli wyłączyć automatyczne grupowanie aplikacji, które zamiast ułatwiać znalezienie poszukiwanej aplikacji utrudnia cały proces.

W iOS 15 powinna znaleźć się funkcja uruchomienia szuflady z aplikacjami z pominięciem domyślnego widoku aplikacji posegregowanych według ich typu.

Pogoda

Aplikacja Pogoda w obecnej formie jest z nami od czasu debiutu iOS 7 w 2013 roku. Na przestrzeni 8 lat program ten mocno się zestarzał. Apple pokazuje jedynie najważniejsze informacje, a kliknięcie w dane szczegółowe powoduje automatyczne przeniesienie do witryny The Weather Channel, z której Apple pozyskuje dane pogodowe.

Pogoda Pogoda - wybór miast

Mamy nadzieję, że nowa aplikacja pogody pojawi się w iOS 14 i zaoferuje większe możliwości adaptacji i personalizacji oraz odświeżony wygląd. Nowa wersja powinna pozwolić na integrację z systemami wczesnego powiadamiania o nagłej zmianie warunków pogodowych.

Apple przy okazji mogłoby odświeżyć widget pogodowy, który wyświetla się w godzinach porannych na ekranie blokady.

Ekran domowy i odświeżony interfejs

Apple w zeszłym roku gruntownie odświeżyło interfejs systemu macOS. Spodziewamy się, że w tym roku nowy design dotrze do iOS, którego wygląd od czasu premiery iOS 7 w 2013 roku niewiele się zmienił.

Ekran domowy iOS 14

Z pewnością nie otrzymamy radykalnych zmian w kwestii wyglądu i sposobu interakcji z systemem, ale lekkie odświeżenie wyglądu wraz z dostosowaniem interfejsu do obecnie sprzedawanych modeli iPhone'a byłoby mile widziane.

Klawiatura ekranowa z blokiem numerycznym

Telefony Apple od lat rosną, a iOS nadal nie pozwala na wyświetlanie klawiatury numerycznej nad klasyczną klawiaturą QWERTY. Mamy nadzieję, że Apple w końcu naprawi to niedociągnięcie i doda kolejny rząd znaków, który znacząco ułatwi wprowadzanie liczb.

Klawiatura Apple bez bloku numerycznego

Obecnie klawiatura systemowa od Apple nie pozwala na jednoczesne wyświetlanie klawiatury QWERTY i bloku numerycznego. W tym celu musimy zainstalować zewnętrzną klawiaturę.

Aplikacje domyślne

Wraz z aktualizacją do iOS 14 Apple pozwoliło nam na nieco więcej swobody. Firma pozwoliła na zmianę domyślnych aplikacji do obsługi poczty oraz przeglądarki sieciowej.

Domyślne aplikacje w iOS 14

Zaktualizowano również asystenta głosowego. Siri pyta się którą aplikację muzyczną wybrać, aby odtworzyć wyszukiwany utwór.

Mamy nadzieję, że Apple pozwoli w iOS 15 na zmianę większej ilości aplikacji domyślnej. Chętnie zrezygnowalibyśmy z domyślnej aplikacji do odtwarzania muzyki lub obsługi kalendarza. Miłą zmianą byłaby możliwość zmiany domyślnej aplikacji do wykonywania zdjęć.

Inteligentniejszy asystent głosowy w większej ilości języków

Siri to pierwszy inteligentny asystent głosowy. W tym roku rozwiązanie to obchodzić będzie swoją 10 rocznicę. Niestety asystent głosowy od Apple sprawdza się gorzej od Asystenta Google. Nie chodzi tu wcale o brak obsługi języka polskiego, ale mniejszą ilość funkcji oraz problemy ze zrozumieniem.

Mamy nadzieję, że Siri w tym roku dogoni konkurencję. Liczymy również na większą liczbę języków. Czy asystent głosowy od Apple w końcu przemówi w języku polskim?

Ulepszone opcje prywatności

iOS 15 z pewnością wprowadzi kolejne opcje z zakresu ochrony prywatności. Apple od lat dostaje wysokie noty za zabezpieczenia swojego systemu operacyjnego.

Apple stale walczy z naruszeniami prywatności co poskutkowało wprowadzeniem znaczników użycia aparatu i mikrofonu oraz ujawnieniem jakie dane dotyczące prywatności gromadzą aplikacje z App Store.

Gigant z Cupertino stale walczy również z reklamami śledzącymi użytkownika oraz kradzieżą haseł.

Weryfikacja dwuskładnikowa

iOS 14 umożliwia automatyczne kopiowanie kodów weryfikacji dwuskładnikowej z wykorzystaniem jednego kliknięcia. To spora zmiana dzięki której nie musimy już przeskakiwać pomiędzy aplikacjami.

Niestety weryfikacja dwuskładnikowa z wykorzystaniem wiadomości SMS nie jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Mamy nadzieję, że Apple zbuduje własne API, które wysyłać będzie kody weryfikacji z wykorzystaniem konta iCloud. Dodatkowo API programistyczne pozwoliłoby zintegrować z systemem iOS takie aplikacje jak Authy, Google Authenticator lub Microsoft Authenticator.

Google Authenticator

Użytkownicy tych programów nie musieliby już kopiować ręcznie kodów uwierzytelniania.

Jakie modele otrzymają iOS 15?

Zastanawiasz się czy Twój iPhone otrzymywanie aktualizację do iOS 15? Na szczęście mamy dobre wiadomości. Nowa wersja systemu operacyjnego trafi na mnóstwo urządzeń firmy Apple.

Poniżej znajdziesz listę smartfonów, które powinny zostać zaktualizowane do iOS 15.

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

Aktualizacji do iOS 15 prawdopodobnie nie otrzymają smartfony z procesorem Apple A9. Mowa o iPhone 6s, 6s Plus oraz SE. To modele z przełomu 2015 i 2016 roku.

iOS 15 trafi jedynie na smartfony z conajmniej 4 rdzeniami procesora.

iOS 15 zadebiutuje również (jako iPadOS 15) na następujących tabletach:

iPad Air 4

iPad 8

12.9 iPad Pro (1st generation)

12.9 iPad Pro (2nd generation)

12.9 iPad Pro (3rd generation)

iPad Pro 2020

11 iPad Pro

9.7 iPad Pro

10.5 iPad Pro

iPad (7th generation)

iPad (6th generation)

iPad (5th generation)

iPad Air 2019

iPad mini 5

Z listy kompatybilnych urządzeń wypadły urządzenia z procesorami Apple A8/A8X. Mowa o iPad Air 2 generacji (premiera w październiku 2014 roku) oraz iPad mini 4 (premiera we wrześniu 2015 roku).

