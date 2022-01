iOS 15.4 wprowadzi mnóstwo użytecznych zmian! Skorzystasz z nich między innymi w sklepie

Apple udostępniło pierwszą betę iOS 15.4. Oprogramowanie wprowadza możliwość korzystania z Face ID z założoną maską, odblokowuje ProMotion na aplikacje firm trzecich oraz pozwala zarządzać adresami iCloud z innych domen.

Apple udostępniło wczoraj aktualizacje swoich systemów operacyjnych, które załatały niebezpieczną lukę w Safari oraz wyeliminowały inne błędy, z którymi użytkownicy borykali się od kilku miesięcy. Po premierze iOS 15.3, iPadOS 15.3, watchOS 8.4, tvOS 15.3 oraz macOS 12.2, Apple niemalże od razu udostępniło pierwszą betę iOS 15.4.

iPhone 12 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Tym razem mowa o aktualizacji, która wprowadza sporo nowych i użytecznych funkcji. Po załataniu wszystkich błędów i luk w zabezpieczeniach, Apple przystąpiło do dalszego rozwoju swoich systemów operacyjnych.

Z aktualizacji do iOS 15.4 ucieszą się szczególnie posiadacze smartfonów iPhone z Face ID. Oprogramowanie pozwala bowiem na włącznie funkcji skanowania twarzy z wykorzystaniem Face ID w momencie noszenia maseczki. Co istotne funkcja ta działa nie tylko do odblokowywania telefonu, ale również w aplikacjach firm trzecich oraz systemie płatności Apple Pay. Gigant z Cupertino informuje, że rozwiązanie nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo całego systemu.

iOS 15.4 pozwoli na ponowne dodanie twarzy użytkownika, z założoną maseczką. Opcja ta działać będzie inaczej od dwuskładnikowej weryfikacji w połączeniu z zegarkiem Apple Watch.

Nowe rozwiązanie działa w obrębie całego systemu operacyjnego iOS 15.4. Skorzystamy z niego we wszystkich aplikacjach.

Niestety nowa opcja nie jest kompatybilna z wszystkimi smartfonami. Aby skorzystać ze skanowania Face ID z założoną maską potrzeba smartfona z rodziny iPhone 12 lub nowszego. Posiadacze iPhone'a 11 oraz starszych modeli nadal będą musieli posiłkować się odblokowywaniem z wykorzystaniem Apple Watch lub wprowadzać kod PIN.

Posiadacze iPhone'a 13 Pro oraz iPhone'a 13 Pro Max będą mogli w pełni wykorzystać potencjał ekrany ProMotion ze 120 Hz częstotliwością odświeżania również w aplikacjach firm trzecich. System operacyjny iOS 15.4 zezwala na wykorzystanie 120 Hz odświeżania w każdym programie.

Najnowsza wersja systemu operacyjnego pozwoli także na dodanie niestandardowej domeny w usłudze iCloud Mail bezpośrednio na telefonie iPhone.

Aktualizacja do iOS 15.4 pojawi się na wiosnę 2022 roku. Możliwe, że finalna wersja zostanie udostępniona podczas wiosennej konferencji prasowej Apple.