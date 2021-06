iOS 15 Beta 2 dostępny - oto wszystkie nowości i zmiany

Po ponad dwóch tygodniach od premiery iOS 15 na rynku pojawiła się druga beta. Jakie nowości znajdziemy w najnowszej aktualizacji?

W czwartek 24 czerwca 2021 roku Apple udostępniło wydania Developer Preview 2 nadchodzących systemów operacyjnych iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, macOS 12 Monterey oraz tvOS 15.

iOS 15 Źródło: Apple.com

Jakie nowości pojawiły się w iOS 15?

Przede wszystkim Apple zdecydowało się na aktywacje funkcji SharePlay w FaceTime. Dodatkowo pojawiło się sporo małych zmian i poprawek znanych błędów.

SharePlay Enabled in Second Beta of iOS 15, Apps Supporting the Feature Coming Soon via TestFlight https://t.co/bRcToHtwpn by @rsgnl pic.twitter.com/NTa4OFoc1b — MacRumors.com (@MacRumors) June 24, 2021

Apple naprawiło błędy związane z iCloud. Co ciekawe warto zaznaczyć, że druga beta iOS 15/iPad OS 15 nie jest dostępna na iPada Pro 9,7 pierwszej generacji z modemem sieci komórkowej. Gigant z Cupertino nie podał powodu, a tablet znajduje się na liście urządzeń, które otrzymają aktualizację do finalnej wersji iPadOS 15.

Pierwsze, co rzuca się w oczy po zainstalowaniu aktualizacji to odświeżone logo Map. Apple zrezygnowało z charakterystycznego logo autostrady międzystanowej numer 280. Powiększono również wskaźnik lokalizacji i zmieniono nieco kolorystykę.

Apple Maps has a new icon:

iOS 15 beta 1. iOS 15 beta 2 pic.twitter.com/ptQEYm3DUq — Francesco Palmieri (@francescop147) June 24, 2021

Mark Gurman z Bloomberga zauważył, że druga beta iPadOS 15 pozwala otworzyć Quick Note przesunięciem palcem od dołu w prawo. W pierwszej becie do wykonania ruchu potrzebne było pióro Apple Pencil.

Also new in iPadOS 15 beta 2 — if you’ve never found the need to buy the Apple Pencil (like me), you can swipe from the bottom right to open up the Quick Note toggle (was announced at WWDC but not enabled in beta 1). pic.twitter.com/80bvwZAlli — Mark Gurman (@markgurman) June 24, 2021

Przeprojektowano także Memoji, które otrzymały nowe stroje.

Apple popracowało również nad nowym wydaniem Safari, które dostało nieco poprawiony interfejs użytkownika.

New in iPadOS 15 beta 2:



The reload button now appears in the Safari address bar if you hover over it. The Reader icon is also back in the address bar, flashing when an article loads. pic.twitter.com/cyjEjfS1xZ — Federico Viticci (@viticci) June 24, 2021

W aplikacji Pogoda po pierwszym uruchomieniu pojawia się ekran prezentujący najważniejsze zmiany, które pojawiły się po aktualizacji do iOS 15.

SharePlay - funkcja pozwalająca na udostępnianie między użytkownikami korzystającymi z FaceTime piosenek, filmów lub ekranu urządzenia jest już w pełni działająca.

Z HomePod znikła możliwość włączenia audio w bezstratnej jakości.

W chwili obecnej to wszystkie zmiany odkryte w pierwszych godzinach po wprowadzeniu na rynek drugiej bety iOS 15/iPadOS 15.

Źródło: 9to5mac.com, macrumors.com, developer.apple.com