iOS 15 - funkcje, które nie są dostępne na starszych iPhone'ach

Pomimo kompatybilności z najnowszą aktualizacją do iOS 15, wiele starszych iPhone'ów nie posiada niektórych nowych funkcji, jakie ten system oferuje. Czy to znak, że warto kupić nowego iPhone'a 13?

Najnowsza aktualizacja do iOS 15 jest już dostępna do zainstalowania dla każdego. Modele iPhone'a, które mogły obsługiwać iOS 14, kwalifikują się do tej aktualizacja - zaczynając od iPhone'a 6s i 6s Plus z września 2015 roku, aż do iPhone'a 13 mini, iPhone'a 13, iPhone'a 13 Pro oraz Pro Max. Co jednak ważne, nie każdy starszy iPhone, kompatybilny z systemem iOS 15, oferuje jego najnowsze funkcje.

Wszystko sprowadza się do tego, ile mocy oferuje dany iPhone. Niektóre funkcje iOS 15 wymagają układu Apple A12 Bionic lub nowszego. Oznacza to, że najbardziej optymalnym pod tym względem iPhonem jest każdy wydany od 2018 roku, zaczynając od modeli iPhone XS, iPhone XS Max i iPhone XR. Użyty w tych smartfonach procesor przyniósł nie tylko lepszą wydajność niż jego poprzednik, A11 Bionic, ale także miał ulepszony Neural Engine służący przetwarzaniu sztucznej inteligencji.

Istnieje również kilka konkretnych funkcji, które mają zastosowanie tylko do nowszych modeli, a które nie są związane z wydajnością procesora. Jeśli Twój iPhone'a został wydany przed 2018 rokiem, oto co Cię ominie i dlaczego.

Usprawnienia w FaceTime

Tryb portretowy: Wraz z wprowadzeniem systemu iOS 15, FaceTime będzie w stanie rozmywać tło za rozmówcami, podobnie jak tryb portretowy w aplikacji Aparat. Funkcja ta będzie jednak dostępna tylko w nowszych modelach iPhone'ów.

Dźwięk przestrzenny: Starsze iPhone'y nie mają takiej zdolności przetwarzania, aby stworzyć efekt głosów ludzi pochodzących z różnych kierunków.

Funkcje Apple Maps

Rozszerzona rzeczywistość: Jeśli używasz starszego iPhone'a, nie będziesz w stanie korzystać z bardziej wciągającego widoku AR dla kierunków spaceru. Ta funkcja Apple Maps bierze inspirację z Google Maps.

Interaktywna kula ziemska: Apple uczyni Mapy bardziej szczegółowe i wciągające, a ulepszenia obejmują widok globu 3D z ulepszonymi górami, lasami i innymi elementami... o ile używasz iPhone'a z procesorem A12 Bionic.

Szczegółowe informacje o miastach: Dodatkowe szczegóły w Mapach Apple dotyczą dróg, drzew, punktów orientacyjnych i budynków w takich miastach, jak San Francisco, Los Angeles, Nowy Jork i Londyn - aby zobaczyć wszystkie te udoskonalenia, musisz mieć nowszego iPhone'a.

Klucze cyfrowe

Wszystkie wymyślne systemy kluczy cyfrowych, które iPhone może obsługiwać dzięki iOS 15 - od odblokowania samochodu po wejście do pokoju hotelowego - wymagają sprzętu, który został wprowadzony wraz z iPhone'em XS, więc starsze urządzenia nie mają tego szczęścia.

Nowe funkcje aparatu

Tekst na żywo i Visual Lookup: iOS 15 może identyfikować i przetwarzać tekst obrazu w różnych aplikacjach w iOS 15, a także wykonywać pewne inteligentne sztuczki, takie jak informowanie Cię o rasie sfotografowanego psa - ale tylko z procesorem A12 Bionic lub nowszym.

Powiększanie filmów QuickTake: Filmy QuickTake to takie, w których naciskasz i przytrzymujesz spust migawki w trybie Foto w aplikacji Aparat. iOS 15 umożliwia powiększanie i pomniejszanie obrazu podczas nagrywania tych filmów za pomocą przeciągnięcia palcem w górę lub w dół.

Lepsza i szybsza Siri

Przetwarzanie on-device: Apple twierdzi, że Siri będzie przetwarzać więcej działań na iPhonie z iOS 15, poprawiając swoją szybkość i prywatność. Jeśli Twój telefon nie ma A12 Bionic lub nowszego, żądania Siri nadal będą wysyłane do serwerów Apple w celu ich przetwarzania.

Personalizacja on-device: Brak procesora A12 Bionic lub nowszego oznacza również, że Siri nie może obliczyć i zapisać pewnych personalizacji w telefonie. Te personalizacje obejmują nowe słowa i tematy, które mogą Cię interesować.

Obsługa Siri w trybie offline: Wraz z wprowadzeniem systemu iOS 15, Siri jest w stanie zrobić więcej bez konieczności przechodzenia do trybu online - pomyśl o ustawianiu alarmów, uruchamianiu aplikacji, regulowaniu głośności i tak dalej. Ponownie jednak, nie będzie mieć to zastosowania w iPhone'ach, które zostały uruchomione przed 2018.

Dyktowanie on-device: Podobnie jak w przypadku funkcji Siri powyżej, jeśli korzystasz ze starszego iPhone'a, iOS 15 nie będzie w stanie przetwarzać dyktowania na rzeczywistym urządzeniu. Zamiast tego, polecenie zostanie wysłane do chmury, co oznacza, że będzie to mniej prywatny i wolniejszy proces.

Bardziej dramatyczna pogoda

Niestety, starsi posiadacze iPhone'ów nie dostanę nowych, stylowych animowanych teł w aplikacji Pogoda wprowadzonych w iOS 15, które prezentują aktualne warunki meteorologiczne za pomocą generowanej komputerowo grafiki.

Ulepszenia dźwięku przestrzennego

Aby móc korzystać z funkcji Spatial Audio za pomocą iOS 15, słuchawek AirPods oraz muzyki Dolby Atmos, musisz posiadać co najmniej iPhone'a 7.

Bardziej zaawansowany Health-Tracking

iOS 15 wdraża pewne niestandardowe algorytmy, aby mieć oko na to, jak stabilny jest chód użytkownika. Steadiness Walking jest nową funkcją, ale wyłącznie dla iPhone'a 8 i nowszych urządzeń.