iOS 15 - funkcje, porady i sztuczki, których prawdopodobnie nie znasz

Wraz z wydaniem iOS 15 i iPadOS 15, Apple zaprezentowało milionom użytkowników kilka nowych funkcji dla iPhone'a i iPada, takich jak tryb Focus, podsumowanie powiadomień, przeprojektowane Safari i wiele innych.

Poza najważniejszymi funkcjami, Apple wprowadziło także liczne poprawki i zmiany w swoich mobilnych systemach operacyjnych, które mają sprawić, że czas spędzony na korzystaniu z iPhone'a lub iPada będzie bardziej efektywny, funkcjonalny i przyjemny.

Oto lista 15 funkcji i ulepszeń iOS 15 i iPadOS 15, które mogły umknąć Waszej uwadze.

Kopiuj linki z grupy kart

Jeśli masz kilka stron internetowych w grupie kart Safari, którymi chcesz się z kimś podzielić, np. w wiadomości e-mail lub na Messengerze, można skopiować wszystkie linki URL do schowka na raz.

Aby to zrobić - otwórz grupę kart, stuknij w nazwę grupy u dołu ekranu, a następnie stuknij w Edycja w lewym górnym rogu menu karty Grupy kart. Stuknij w okrągłą elipsę obok danej grupy zakładek, a następnie wybierz Kopiuj łącza.

Blokowanie dokumentu PDF za pomocą hasła

iOS 15 pozwala teraz zablokować dokumenty PDF hasłem. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że PDF musi być zapisany bezpośrednio na urządzeniu - z jakiegoś powodu, nie można zablokować dokumentów w iCloud.

Otwórz aplikację Pliki, przejdź do pozycji Na moim iPhonie, a następnie wybierz dokument PDF, aby go otworzyć. Następnie stuknij przycisk Akcje w lewym dolnym rogu ekranu, przewiń w dół poniżej opcji udostępniania, a następnie stuknij Zablokuj PDF. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie i zweryfikowanie wybranego przez siebie hasła.

Dostosuj stronę startową Safari

Przeprojektowana w iOS 15 Strona startowa Safari to jedno miejsce, w którym znajdziesz wszystkie swoje Zakładki, Ulubione, Często odwiedzane witryny, Sugestie Siri, Karty iCloud, Listę lektur i Raport o stanie ochrony prywatności. Oferuje ona także kilka opcji dostosowywania, takich jak możliwość wybrania własnej tapety. Możesz nawet opcjonalnie synchronizować wygląd strony startowej na wszystkich swoich urządzeniach za pośrednictwem iCloud.

W widoku Karty stuknij ikonę + w lewym dolnym rogu, aby otworzyć nową kartę, a następnie przewiń do dołu strony startowej i stuknij przycisk Edytuj. Za pomocą przełączników możesz kontrolować, co ma się pojawiać na Twojej Stronie startowej. Dostępne opcje to: Ulubione, Często odwiedzane, Udostępnione z Tobą, Raport o ochronie prywatności, Sugestie Siri, Lista lektur oraz Karty iCloud.

Aby zsynchronizować ustawienia Strony startowej z innymi urządzeniami powiązanymi z tym samym Apple ID, włącz przełącznik obok opcji Użyj strony startowej na wszystkich urządzeniach. Możesz także włączyć opcję Obraz tła i wybrać jedną z istniejących tapet systemu iOS lub wybrać własną ze swoich zdjęć, stukając duży przycisk +.

Skróty klawiaturowe Podcastów

Aplikacja Podcasty na iPada zawiera mnóstwo nowych skrótów klawiaturowych. Wcześniej jedynym skrótem klawiaturowym w aplikacji był Command + R, aby odświeżyć kanały, ale teraz jest w sumie aż 17 nowych skrótów klawiaturowych.

Niektóre z nowych skrótów klawiszowych to Spacja, aby pauzować, Command + Strzałka w prawo, aby przejść do następnego odcinka, Shift + Command + Strzałka w prawo, aby przeskoczyć 30 sekund do przodu oraz Option + 4, aby ustawić podwójną prędkość odtwarzania. Aby zobaczyć wszystkie dostępne skróty klawiaturowe, podobnie jak w każdej innej aplikacji na iPadzie, przytrzymaj klawisz Command.

Usuwanie lub zmiana układu stron ekranu głównego

Nowa wersja systemu ułatwiła zarządzanie Ekranem głównym, umożliwiając zmianę układu, a nawet całkowite usunięcie poszczególnych stron.

Wejdź w tryb edycji, przytrzymując palec na Ekranie głównym, a następnie stuknij w trzy kropki nad Dockiem, aby przejść do widoku stron Ekranu głównego. Aby zmienić ich układ, po prostu przeciągnij je tak, jakby były aplikacjami. Aby usunąć stronę, stuknij przycisk minus w rogu strony, a następnie potwierdź, że chcesz ją usunąć. Aplikacje na usuniętych stronach będą nadal wyświetlane w Bibliotece aplikacji.

Niestandardowy rozmiar tekstu dla aplikacji

W iOS 14 można dodać do Centrum sterowania przycisk, który pozwala na bieżąco zmieniać rozmiar tekstu na ekranie. Każda dokonana zmiana jest odzwierciedlana w całym systemie, niezależnie od preferencji użytkownika, ale w iOS 15 nie ma już takiego ograniczenia, a ustawienia można przypisać do konkretnej aplikacji.

Wywołaj selektor rozmiaru tekstu w Centrum sterowania, a zobaczysz nowe opcje, które pozwolą Ci zastosować zmianę rozmiaru tekstu w całym systemie lub tylko w aktualnie otwartej aplikacji. iOS 15 zapamięta także Twój wybór, więc możesz wyjść z aplikacji, aby zrobić coś innego, a następnie wrócić do niej z nienaruszonym rozmiarem tekstu wybranym dla tej konkretnej aplikacji.

Przeciąganie aplikacji ze Spotlight na ekran główny

W iOS 14 funkcjonalność ikon aplikacji, które pojawiają się w Sugestiach Siri i wynikach wyszukiwania Spotlight, ogranicza się jedynie do ich otwierania. W iOS 15 można jednak przeciągnąć aplikację i umieścić ją bezpośrednio na Ekranie głównym, co oznacza, że nie trzeba już ciągle przeciągać ikon aplikacji między stronami Ekranu głównego, aby zmienić ich kolejność.

Możesz też teraz bezpośrednio usuwać aplikacje z poziomu Spotlight za pomocą szybkiego działania z długim naciśnięciem klawisza, które nie było dostępne w poprzednich wersjach systemu iOS, co oznacza, że możesz w krótkim czasie pozbyć się aplikacji zapomnianych w Bibliotece aplikacji.

Używaj lupy do zaznaczania tekstu

Po jej usunięciu w iOS 13, Apple ponownie wprowadziło nową wersję lupy do zaznaczania tekstu. Z perspektywy użytkownika, usunięcie lupy wydawało się dziwną decyzją ze strony Apple, ponieważ utrudnia zobaczenie, gdzie znajduje się kursor pod palcem. Nowa lupa jest nieco mniejsza niż ta oryginalna, ale fakt, że pojawiła się ponownie, jest miłym gestem w stronę użytkowników.

Podzielony widok aplikacji w widoku wielozadaniowości

Split View w iPadOS nie jest nowy, ale iOS 15 dodaje menu ekranowe do sterowania nim, dając użytkownikom wizualną wskazówkę, że funkcja ta istnieje. Na górze aplikacji, które obsługują Split View jest mała ikona elipsy, która po stuknięciu ujawnia trzy opcje (od lewej do prawej): widok pełnoekranowy, Split View, i Przesuń nad.

Korzystaj z widoku półki

W systemie iPadOS 15 obsługiwane aplikacje wyświetlają teraz nowy widok półki na dole ekranu po ich uruchomieniu. Na półce wyświetlane są wszystkie otwarte okna bieżącej aplikacji, w tym wszystkie jej instancje pracujące w trybie wielozadaniowym, co pozwala łatwo przełączać się między nimi.

Półka minimalizuje się podczas interakcji z otwartym oknem, ale można ją przywrócić, przytrzymując ikonę aplikacji i wybierając polecenie Pokaż wszystkie okna.

Zapisywanie wielu obrazów internetowych w albumie fotograficznym

iOS 15 daje użytkownikom możliwość przeciągania i upuszczania obrazów, tekstu, plików i innych elementów w aplikacjach na telefonie iPhone. W wielu aplikacjach możesz przeciągnąć pojedynczy element jednym palcem, a podczas przeciągania wybrać dodatkowe elementy, stukając je innym palcem. Wybrane elementy przesuwają się razem i są układane w stos pod palcem, który przeciąga oryginalny element. Następnie można przeciągnąć elementy jako grupę i upuścić je w innej aplikacji.

Używaj nowego widżetu małego kalendarza

Irytujące dla wielu użytkowników iOS 14 było to, że kwadratowy widżet Kalendarza pokazywał tylko bieżący dzień, a nie pełny miesiąc kalendarzowy, który można wyświetlić jedynie w większym widżecie 2x4.

Na szczęście w iOS 15 dodano nowy widżet 2x2, który wyświetla pełny miesiąc kalendarzowy z wyróżnionym bieżącym dniem. Inną powiązaną zmianą jest możliwość nadania kalendarzowi niestandardowego koloru za pomocą próbnika kolorów, oprócz siedmiu domyślnych opcji kolorów oferowanych przez aplikację.

Wyłączanie powiadomień o odznakach aplikacji

Powiadomienia o odznakach aplikacji mogą być wyłączone, gdy użytkownicy są w trybie "Nie przeszkadzać" lub "Skup się". Idź do Ustawienia -> Focus, i wybrać albo Nie przeszkadzać lub jeden z innych trybów Focus wymienionych. Następnie w "Opcje", wybierz Ekran główny i włączyć przełącznik obok Ukryj odznaki powiadomień.

Teraz, gdy ten tryb Focus lub Nie przeszkadzać jest włączony, wszystkie aplikacje nie będą już pokazywać odznaki powiadomień na ekranie głównym. Użytkownicy mogą oczywiście wyłączyć plakietki powiadomień dla poszczególnych aplikacji, jednak jest to opcja globalna, która ma wpływ na wszystkie aplikacje na Ekranie głównym.

Wywoływanie szybkiej notatki na iPadzie

W iPadOS 15 Apple wprowadziło nową funkcję produktywności o nazwie Quick Notes, która ma na celu zapewnienie szybszego sposobu na notowanie rzeczy na iPadzie bez konieczności wchodzenia i wychodzenia z aplikacji Notatki. Niezależnie od tego, czy jesteś na Ekranie głównym, czy w dowolnej aplikacji, w każdej chwili możesz przywołać pływające okno Quick Note, przesuwając palcem lub Apple Pencil po przekątnej w górę od prawego dolnego rogu ekranu.

Jeśli używasz podłączonej klawiatury z klawiszem globusa, wystarczy nacisnąć klawisz globusa + Q, aby uruchomić szybką notatkę. Możesz również dodać przycisk Quick Note do Centrum sterowania: Przejdź do Ustawienia -> Centrum sterowania, a następnie dodaj opcję Quick Note z sekcji "Dołączone elementy sterujące".

Quick Notes nie mogą być tworzone na iPhone'a z systemem iOS 15. Jednak, ponieważ Quick Notes żyć w aplikacji Notatki, można uzyskać dostęp do każdego, że zostały utworzone w innym miejscu na telefonie iPhone, tak samo łatwo, jak każda inna notatka.

Generowanie kodu uwierzytelniania dwuskładnikowego

System iOS 15 zawiera wbudowany mechanizm uwierzytelniania, który może generować kody weryfikacyjne zapewniające dodatkowe bezpieczeństwo logowania w obsługiwanych witrynach WWW, co oznacza, że aplikacje uwierzytelniające innych firm nie są potrzebne.

Kody weryfikacyjne dla kont internetowych można skonfigurować w Ustawieniach -> Hasła. Po skonfigurowaniu, kody weryfikacyjne będą autouzupełniania po zalogowaniu się do witryny, dzięki czemu uwierzytelnianie dwuskładnikowe na iPhone lub iPad znacznie bardziej usprawnione.