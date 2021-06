iOS 15/iPadOS 15 - czy warto już dziś zainstalować betę?

Kusi Cię wcześniejsza instalacja iOS 15/iPadOS 15 i przetestowanie nowości na własnej skórze? Sprawdź czy warto to zrobić?

Spis treści

Apple wprowadziło na rynek pierwsze wersje deweloperskie nowych systemów operacyjnych iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, tvOS 15 oraz macOS 12 Monterey. Chociaż do finalnego wprowadzenia systemów operacyjnych na rynek musimy poczekać jeszcze około czterech miesięcy, to w sieci dostępne są już wyżej wymienione systemy operacyjne w wersji Developer Preview.

iOS 15 i iPadOS 15

Zastanawiasz się nad instalacją jednego z systemów operacyjnych już dziś? Sprawdź, co musisz wiedzieć o wersjach Developer Preview oraz Public Beta. Czy warto już dziś instalować nową wersję iOS, iPadOS lub macOS na iPhone'a, iPada lub Maca?

Skomplikowany proces instalacji

Zacznijmy od tego, że instalacja wersji Developer Preview wymaga posiadania specjalnego profilu zaufanego, który umożliwia instalację systemów operacyjnych w wersji Developer Preview. Cały proces instalacji opisaliśmy w naszym poradniku.

Pamiętaj, że wszystkie czynności wykonujesz na własną odpowiedzialność. Podczas instalacji aktualizacji możesz stracić dane. Musisz zakładać również, że coś pójdzie nie tak i pozostaniesz z uszkodzonym urządzeniem.

Krótkie czasy pracy na baterii

Zaczniemy od najbardziej przyziemnego problemu. Wersje Developer Preview oraz Beta zawsze są słabo zoptymalizowanie - w końcu to oprogramowanie w fazie rozwoju. Oznacza to, że czasy pracy na jednym ładowaniu mogą spadnąć o od kilku do nawet kilkudziesięciu procent.

iOS 15 SharePlay

Decydując się na instalacje jakiegokolwiek systemu w wersji Developer Preview lepiej miej przy sobie ładowarkę lub powerbank. Inaczej możesz się negatywnie zaskoczyć w najmniej odpowiednim momencie.

Mnóstwo błędów

Ilość błędów w pierwszych wersjach poglądowych jest przerażająca. Dodatkowo często są to bugi, które uniemożliwają pracę z urządzeniem. Możliwe są problemy z działaniem aplikacji Telefon lub Wiadomości. Z pewnością kilak razy dziennie zostaniesz wyrzucony z danego programu, a dane przepadną.

iOS 15

Wolniejsze działanie

Problemu z optymalizacją zobaczysz także po zwolnionym działaniu i zwiększonej temperaturze obudowy. Sprzęt z oprogramowaniem Developer Preview nadmiernie wykorzystuje swoją moc obliczeniową, ale całość nie przekłada się na większą wydajność. Jest dokładnie przeciwnie - klatkowanie animacji i spowolnienia będą odczuwalne w praktycznie każdym momencie.

Częste aktualizacje

Instalacja wersji Developer Preview to także konieczność częstego wykonywania aktualizacji. Możliwe, że nowe oprogramowanie pojawiać się będzie co kilka dni. Z pewnością musisz przyzwyczaić się do jednej aktualizacji na 7-14 dni. Pamiętaj, że cały proces może potrwać nawet ponad godzinę - w końcu mówimy o oprogramowaniu w fazie rozwoju.

iPadOS 15

Podsumowanie - zaczekaj na Public Beta, a najlepiej wstrzymaj się do września

Problemy systemów operacyjnych Apple w wersji Developer Preview można by wymieniać jeszcze godzinami. Apple zdaje sobie sprawę, że oprogramowanie tego typu jest mocno niedopracowane. Właśnie dlatego firma oficjalnie nie udostępnia wersji poglądowych każdemu zainteresowanemu użytkownikowi.

macOS 12 Monterey

Osobiście stanowczo odradzam instalację iOS 15/iPadOS 15, watchOS 8 lub macOS 12 Monterey w wersji Developer Preview na jakimkolwiek urządzeniu (nawet nie przeznaczonym do codziennego użytku). Oprogramowanie posiada mnóstwo problemów, które często utrudniają, a czasami całkowicie uniemożliwiają pracę. Jeżeli jesteś zainteresowany nowymi funkcjami obejrzyj filmiki na YouTube. Możesz również poczekać na wersje Public Beta. Pojawią się one w lipcu ten roku.

Apple Public Beta

Oprogramowanie w fazie Public Beta nadal posiada sporo błędów, ale działa znacznie stabilnej od wydań Developer Preview.