iOS 15 - lista kompatybilnych urządzeń. Załapiesz się?

Znamy już prawie oficjalną listę urządzeń, które otrzymają aktualizację do iOS 15. Dokument wyciekł do sieci trzy tygodnie przed prezentacją systemu.

W pierwszej połowie czerwca 2021 roku firma Apple oficjalnie zaprezentuje kolejną wersję systemu operacyjnego iOS. Będzie to już piętnaste wydanie główne, które jesienią 2021 roku trafi na mnóstwo urządzeń z logo nadgryzionego jabłka na obudowie.

iOS

Posiadasz starszy sprzęt Apple i zastanawiasz się czy Twoje urządzenie załapie się na aktualizację?

Mamy dobre i złe wiadomości.

Zaczniemy od nieco gorszej informacji. W tym roku Apple odetnie od wsparcia kilka urządzeń, które otrzymały aktualizację do iOS 14. Na szczęście na aktualizację nadal mogą liczyć posiadacze leciwych urządzeń, które mają już kilka lat na karku.

Aktualizacji do iOS 15/iPadOS 15 nie otrzymają urządzenia z procesorami Apple A8 oraz Apple A9. Oznacza to, że iOS 15/iPadOS 15 nie zainstalujemy na iPhone SE (pierwszej generacji), iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPad mini 4, iPad Air 2 oraz iPad 5.

Jakie zatem produkty Apple zostaną zaktualizowane do iOS 15/iPadOS 15?

rodzina iPhone 13 (iOS 15 preinstalowany w fabryce)

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPad Pro 2021 11 i 12,9 cala

iPad Pro 12.9 cala

iPad Pro 9.7, 10.5, i 11 cali

iPad Air 3

iPad Air 4

iPad 6/7/8

iPad mini 5

Jak widać lista urządzeń, które otrzymają iOS 15/iPadOS 15 jest pokaźna. Wszystkie sprzętu zaprezentowane w 2017 roku (z wyłączeniem iPad'a 5) lub później otrzymają nowe oprogramowanie. W przypadku iPhone'a nawet modele z końca 2016 roku mogą liczyć na iOS 15.

Pamiętaj - powyższa lista nie jest oficjalna. Apple poda informacje o kompatybilności z iOS 15 podczas konferencji WWDC 2021. Odbędzie się ona już 7 czerwca 2021 roku.

