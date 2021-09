iOS 15 powoduje kolejne problemy! Tym razem chodzi o AirPods Pro

Użytkownicy iPhone, którzy wykonali aktualizację oprogramowania do iOS 15 zgłaszają kolejne problemy.

Apple z pewnością spodziewało się lepszych opinii o najnowszej wersji oprogramowania dla swoich smartfonów iPhone - iOS 15. Już pierwszego dnia po udostępnieniu aktualizacji wielu użytkowników zgłaszało problemy z poprawnym działaniem podstawowych funkcji telefonu. Ostatnie dane statystyczne pokazują także, że niewielu użytkowników iPhone decyduje się na przeprowadzenie tej nieobowiązkowej aktualizacji.

Teraz do listy usterek spowodowanych przez iOS 15 dołącza kolejny, który szczególnie dotyka miłośników muzyki. Okazuje się, że nowe oprogramowanie powoduje poważne problemy w działaniu słuchawek AirPods Pro.

Zobacz również:

Źródło: Twitter

Początkowo wyglądało to jedynie na odosobnione przypadki, jednak coraz większa liczba użytkowników zaczęła zgłaszać podobne problemy. Okazuje się, że po zainstalowaniu nowego systemu nie byli oni w stanie kontrolować aktywnej redukcji szumów w swoich AirPods Pro. Po wydaniu komendy, aby Siri włączyła, lub wyłączyła aktywną redukcję szumów, użytkownicy słyszeli jedynie, że asystent nie jest w stanie wykonać tego polecenia.

Okazuje się jednak, że usterkę można naprawić. Osoby mające dostęp do systemu iOS 15.1 informują, że w tej wersji problem już nie istnieje. iOS 15.1 póki co jest jedynie ogólnodostępną wersją beta, którą Apple upubliczniło we wtorek. Jeżeli nie chcecie instalować tej wersji, będziecie zmuszeni do ręcznego włączenia aktywnej redukcji szumów w panelu kontrolnym AirPods Pro.

Gigant z Cupertino oficjalnie przedstawił światu system operacyjny iOS 15 podczas czerwcowej konferencji WWDC 2021. W trakcie California Streaming Apple zapowiedziało natomiast, że zostanie on udostępniony użytkownikom starszych iPhone'ów w tym tygodniu.

Zobacz także: Apple AirPods 2021 - cena, data premiery, nowe funkcje.