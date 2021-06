iOS 15 pozwala umieścić wiele kopii tej samej aplikacji

Może to po prostu wyglądać jak zabawny błąd, ale w rzeczywistości jest to zamierzone działanie. Powodem, dla którego Apple pozwala teraz zorganizować wiele kopii tej samej aplikacji jest najnowsza funkcja iOS 15 - Focus.

Z Focus, użytkownicy mogą wyłączyć strony ekranu głównego w zależności od tego, który "tryb skupienia" jest aktualnie włączony. Tak więc, można ustawić różne tryby dla pracy i relaksu. Na przykład, w trybie dla pracy możesz ukryć strony, na których znajdują się wszystkie aplikacje społecznościowe lub gry, aby nie rozpraszać swojej uwagi. Pamiętając o tym, możesz chcieć, aby aplikacje były dostępne w wielu kontekstach. Oznacza to, że chcesz mieć te same ikony aplikacji dostępne na wielu stronach.

I have successfully used iOS 15 to focus on what I do the most. pic.twitter.com/UNr47w53yP