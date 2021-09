iOS 15 - sprawdź, jak przygotować iPhone'a na aktualizację

Duża aktualizacja rozwojowa dla smartfonów Apple pojawi się w drugiej połowie września. Sprawdź, jak przygotować swojego iPhone'a do instalacji iOS 15.

Spis treści

iOS 15 to najnowszy system operacyjny dla smartfonów iPhone. Apple zaprezentowało go w czerwcu 2021 roku na konferencji dla deweloperów Apple WWDC 2021. Po niespełna trzymiesięcznych testach przeprowadzanych przez deweloperów oraz chętnych użytkowników nadszedł czas na udostępnienie finalnej wersji oprogramowania na kompatybilne urządzenia.

Ekran blokady w iOS 15

W dzisiejszym materiale pokazujemy jak przygotować iPhone'a do instalacji nowej wersji systemu operacyjnego.

Zobacz również:

Na początku mamy dobrą wiadomość dla wszystkich użytkowników sprzętu od Apple. iOS 15 zainstalujemy na każdym smartfonie, który aktualnie pracuje pod kontrolą iOS 14. Jeżeli zastanawiasz się jakie nowości znajdują się w iOS 15 zapoznaj się z naszą recenzją tego systemu operacyjnego oraz porównaniem z iOS 14.

Aktualizacja do iOS 15 - sprawdź, czy możesz ją zainstalować

Na początku należy upewnić się czy Twoje urządzenie jest kompatybilne z iOS 15.

Pełną listę urządzeń, na których zainstalujemy nowy system znajdziesz poniżej:

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. generacji)

iPhone SE (2. generacji)

iPod touch (7. generacji)

Oczywiście iOS 15 będzie preinstalowany na smartfonach z rodziny iPhone 13.

iOS 15 - kompatybilne urządzenia

Aktualizacja do iOS 15 - usuń niepotrzebne aplikacje i pliki

Aktualizacja smartfona do najnowszej wersji oprogramowania układowego to dobry moment na usunięcie zbędnych aplikacji, programów, zdjęć i plików. Warto poświęcić kilkanaście minut na pozbycie się elementów, z których nie korzystamy. Działanie to pozytywnie wpłynie na płynność pracy naszego telefonu.

Aplikacje i gry odinstalujesz z poziomu Ustawień > Ogólne > iPhone (miejsce).

Ustawienia w iOS 14 Ustawienia > Ogólne iPhone obliczający wykorzystanie pamięci masowej

Pamiętaj, że do instalacji nowej wersji systemu operacyjnego potrzebujesz kilka gigabajtów wolnego miejsca na dysku. Dokładna ilość waha się w zależności od rodzaju posiadanego telefonu, ale dobrze zabezpieczyć przy najmniej 5 GB wolnej przestrzeni dyskowej.

Aktualizacja do iOS 15 - wykonaj pełen backup

Przed aktualizacją do kolejnej wersji iOS warto wykonać pełną kopię zapasową. Możesz do tego wykorzystać komputer Mac z Finderem, komputer z Windowsem i iTunes lub chmurę iCloud. Sposób, który wybierzesz nie ma znaczenia - ważne aby wykonać pełną kopię zapasową przed zaktualizowaniem do iOS 15. W razie problemów z nowym oprogramowaniem będziesz mógł bez problemu odtworzyć dane.

Aktualizacja do iOS 15 - naładuj telefon i przygotuj Wi-Fi

Gdy wykonałeś już wcześniejsze kroki zadbaj o to, aby smartfon był naładowany przynajmniej w 75%. Apple deklaruje, że wystarczy 50% poziom naładowania baterii, ale w przypadku starszych urządzeń lepiej naładować je praktycznie do pełna. Warto zadbać również o szybkie i stabilne połączenie z Internetem. Pliki instalacyjne iOS 15 mogą ważyć nawet kilka gigabajtów.

iPhone 12 Pro z iOS 15

Kiedy Apple udostępni iOS 15?

iOS 15 w finalnej wersji powinien zostać udostępniony 14 września 2021 roku po godzinie 19:00. Możliwe jednak, że data premiery systemu zostanie przesunięta o kilka dni. Oficjalne informacje o aktualizacji zostaną przekazane na wydarzeniu California streaming we wtorek 14 września 2021 roku.

iOS 15 Źródło: apple.com

Uwaga! Zaczekaj kilka dni z aktualizacją do iOS 15

Zamierzasz instalować nowy system od razu po jego debiucie rynkowym. Uwaga! Warto zaczekać kilka dni. Dlaczego? Po pierwsze od razu po debiucie aktualizacji serwery firmy Apple z pewnością spowolnią. Oznacza to, że aktualizację pobierać będziesz nawet kilka godzin. Dodatkowo czekając kilkanaście godzin w razie jakichkolwiek błędów dowiesz się o nich z Internetu, a nie Twojego urządzenia.