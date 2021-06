iOS 15 - sprawdź, których funkcji nie dostanie Twój iPhone!

Najnowsze wydanie iOS trafi nawet na sześcioletnie modele iPhone'a. Niestety nie wszystkie funkcje dostępne będą na wszystkich smartfonach. Sprawdź, które nowości zadziałają na Twoim modelu.

Apple zaskoczyło nas i podczas WWDC 2021 zapowiedziało, że system operacyjny iOS 15 trafi na wszystkie urządzenia, które obecnie pracują pod kontrolą iOS 14. Oznacza to, że oprogramowanie otrzymają sześcioletnie smartfony. Aktualizacja zostanie udostępniona nawet posiadaczom modeli iPhone 6s, iPhone 6s Plus oraz iPhone SE (pierwszej generacji). To smartfony posiadające dwurdzeniowy procesor Apple A9 oraz 2 GB pamięci operacyjnej.

iPhone Xs

Zrozumiałe jest, że skoro Apple oferuje swój system operacyjny dla tak leciwych urządzeń, to nie wszystkie funkcje będą na nich dostępne. Część rozwiązań wymaga procesora Apple A12 Bionic, który posiada dedykowany układ do obliczeń neuronowych.

Część funkcji iOS 15 trafi jedynie na smartfony iPhone Xs oraz nowsze. Oznacza to, że do działania potrzeby jest procesor Apple A12 Bionic. Niektóre wymagają obecności układu A14 Bionic, A10 Fusion lub A11 Bionic.

Funkcje, które trafią na iPhone Xs oraz nowsze modele

Panoramiczne FaceTime

Poniżej znajdziesz listę funkcji, które do działania wymagają procesora Apple A12 Bionic:

Spatial Audio w FaceTime - z dźwięku przestrzennego nie skorzystamy na modelach wyposażonych w przycisk Home (z wyłączeniem iPhone SE 2020).

- z dźwięku przestrzennego nie skorzystamy na modelach wyposażonych w przycisk Home (z wyłączeniem iPhone SE 2020). Tryb portretowy w FaceTime - ograniczenie to wynika z braku fizycznej możliwości stosowania rozmytego tła. Dodatkowo starsze modele posiadają kamerki o niższej rozdzielczości.

- ograniczenie to wynika z braku fizycznej możliwości stosowania rozmytego tła. Dodatkowo starsze modele posiadają kamerki o niższej rozdzielczości. Interaktywna kula ziemska w Mapach - nowe mapy 3D z bardziej szczegółowymi informacjami pojawią się jedynie na nowszych modelach

- nowe mapy 3D z bardziej szczegółowymi informacjami pojawią się jedynie na nowszych modelach Wskazówki na żywo w Mapach - wyświetlanie wskazówek naniesionych na obraz z kamery nie pojawi się na starszych modelach

- wyświetlanie wskazówek naniesionych na obraz z kamery nie pojawi się na starszych modelach Live Text w Zdjęciach - funkcja odczytywania tekstu ze zdjęć wymaga procesora Apple A15

- funkcja odczytywania tekstu ze zdjęć wymaga procesora Apple A15 Wizualny podgląd - starsze modele nie pozwolą na podglądanie szczegółów dotyczących obiektów i scen na zdjęciach

- starsze modele nie pozwolą na podglądanie szczegółów dotyczących obiektów i scen na zdjęciach Nowe animacje w aplikacji Pogoda - Pogoda na starszych smartfonach wyglądać będzie jak w iOS 14

- Pogoda na starszych smartfonach wyglądać będzie jak w iOS 14 Tłumaczenie bezpośrednio na urządzeniu - ze względu na procesor o niskiej wydajności starsze modele nie będą mogły tłumaczyć tekstu bez połączenia z internetem

- ze względu na procesor o niskiej wydajności starsze modele nie będą mogły tłumaczyć tekstu bez połączenia z internetem Klucze w aplikacji Wallet - ograniczenie wynika ze słabszych zabezpieczeń sprzętowych

Nowa aplikacja Pogoda

Funkcje iOS 15 zarezerwowane dla iPhone 12

iPhone 12 Pro

Apple przewidziało również kilka funkcji, które pojawią się jedynie w aktualnie najnowszych modelach z rodziny iPhone 12. Oczywiście opcje pojawią się także w modelach iPhone 13. Oto lista funkcji:

Udoskonalone zdjęcia panoramiczne - Apple popracowało nad zniekształceniami geometrycznymi i redukcją szumów

- Apple popracowało nad zniekształceniami geometrycznymi i redukcją szumów Ulepszone połączenia z siecią 5G - iPhone 12 w połączeniu z siecią 5G pozwoli na więcej opcji. Pojawi się między innymi możliwość przywracania ustawień z wykorzystaniem sieci komórkowej, synchronizacja zdjęć z iCloud Photos oraz pobieranie materiałów Apple TV+ w wyższej jakości

- iPhone 12 w połączeniu z siecią 5G pozwoli na więcej opcji. Pojawi się między innymi możliwość przywracania ustawień z wykorzystaniem sieci komórkowej, synchronizacja zdjęć z iCloud Photos oraz pobieranie materiałów Apple TV+ w wyższej jakości 5G preferowane zamiast Wi-Fi - użytkownicy będą mogli nadać priorytet połączeniu z siecią 5G. W momencie, gdy Wi-Fi będzie wolne lub niezabezpieczone, smartfon automatycznie przełączy się na 5G

Funkcje wymagające iPhone 7 lub nowszego

iPhone 7

Spatial Audio z dynamicznym śledzeniem ruchów głowy - opcja dostępna będzie w słuchawkach AirPods Pro oraz AirPods Max, które zostaną sparowane z iPhone 7 lub nowszym

Funkcje wymagające iPhone 8 lub nowszego

iPhone 8

Stabilność chodu - funkcja, którą Apple chwaliło się na konferencji prasowej wymaga do działania iPhone'a 8 lub nowszego

Źródło: 9to5mac.com